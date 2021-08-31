Как отражать в бухгалтерском учете обеспечение по заявкам, контрактам и гарантийным обязательствам

Ваше предприятие участвует в госзакупках? Расскажем бухгалтерам, как правильно отразить в бухучете обеспечение заявок, контрактов и гарантийных обязательств.

О том, что такое обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта, а также чем эти понятия отличаются, мы подробно рассказали здесь.

Для бухгалтера все перечисленные понятия схожи, ведь любой обеспечительный платеж — это не расход, а только временное замораживание денег компании на определенный период. И в большинстве случаев эти средства вернутся обратно.

Обеспечение заявки на электронном аукционе

Компании, участвующие в электронных аукционах, как правило, имеют специальный счет, который им открывает уполномоченный банк (перечень банков можно найти в распоряжении Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р, которое регулярно обновляется).

Обеспечение заявки блокируется на спецсчете в момент окончания приема заявок на электронной площадке (ЭТП). Оператор ЭТП направляет запрос в банк, и если средств на спецсчете достаточно — банк блокирует нужную сумму. Разморозка произойдет тогда, когда ЭТП передаст соответствующую информацию в банк. Всем участникам, которые подали заявки, но проиграли аукцион, деньги размораживают в течение одного рабочего дня. Победителю аукциона — после заключения контракта.

Кроме того, если организация стала победителем аукциона — ЭТП снимет плату за свои услуги. Плату также взимают со спецсчета.

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В бухгалтерском учете суммы средств, перечисленных на спецсчет, учитывают на счете 55. Рационально открыть к нему субсчета: «Свободные средства», «Заблокированные средства». Заблокированные оператором средства также необходимо учитывать на забалансовом счете 009.

Проводки будут следующими:

Д 55 «Свободные средства» К 51 — перечислены деньги на спецсчет;

«Свободные средства» — перечислены деньги на спецсчет; Д 55 «Заблокированные средства» К 55 «Свободные средства» — заблокирована сумма обеспечительного платежа;

«Заблокированные средства» «Свободные средства» — заблокирована сумма обеспечительного платежа; Д 009 — отражена сумма обеспечения заявки;

— отражена сумма обеспечения заявки; Д 55 «Свободные средства» К 55 «Заблокированные средства» — сумма разблокирована на лицевом счете;

«Свободные средства» «Заблокированные средства» — сумма разблокирована на лицевом счете; К 009 — списана с учета сумма обеспечения заявки.

При выводе средств обратно на расчетный счет организации делаем проводку:

Д 51 К 55 «Свободные средства» — переведены деньги на расчетный счет.

Если ЭТП удержала плату за услуги, отражаем ее так:

Д 76 К 55 «Заблокированные средства» — удержано вознаграждение ЭТП.

«Заблокированные средства» — удержано вознаграждение ЭТП. Д 91-2 К 76 — отражены расходы за услуги ЭТП.

Расходы должны быть документально подтверждены. От ЭТП должны поступить: акт оказания услуг и счет-фактура или УПД. Если документы переданы в электронной форме, то они должны быть подписаны электронной цифровой подписью ЭТП.

Бывают случаи, когда обеспечение заявки организации не вернут. В частности, если организация:

уклонилась (отказалась) от заключения контракта;

не представила (представила с нарушениями условий) обеспечение исполнения контракта до его заключения;

отклонила 3 заявки по 2-м частям на одной ЭТП в течение одного квартала календарного года.

Тогда бухгалтер организации на основании решения УФАС может списать эти средства на прочие расходы:

Д 91-2 К 55 «Заблокированные средства» — обеспечительный платеж удержан оператором ЭТП и переведен заказчику.

О том, как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков читайте здесь.

На средства по спецсчету могут начисляться проценты. В учете их фиксируют как и любые проценты по депозитам — в составе прочих доходов.

На дату начисления процентов бухгалтер сделает проводки:

Д 76 К 91-1 — начислены проценты по спецсчету

— начислены проценты по спецсчету Д 55 «Свободные средства» К 76 — проценты поступили на спецсчет.

Обеспечение заявки по банковской гарантии

Если организация не хочет использовать для обеспечения заявки собственные деньги, она может воспользоваться банковской гарантией.

Подробно о процедуре и условиях получения банковской гарантии мы рассказывали здесь.

Услуга по предоставлению гарантии банком — платная. Банковскую комиссию в учете фиксируем так:

Д 91-2 К 76 — отражена банковская комиссия за предоставление гарантии;

— отражена банковская комиссия за предоставление гарантии; Д 76 К 51 — комиссия оплачена с расчетного счета компании.

Если организация, например, отказалась от заключения контракта, то сумму обеспечения по заявке заказчику выплатит банк. А у организации возникнет задолженность перед банком на сумму обеспечения заявки.

Проводки будут следующими:

Д 91-2 К 76 (Заказчик) — отражена задолженность по обеспечению заявки;

(Заказчик) — отражена задолженность по обеспечению заявки; Д 76 (Заказчик) К 76 (Банк) — внутренняя проводка: задолженность перед заказчиком погашена банком;

(Заказчик) (Банк) — внутренняя проводка: задолженность перед заказчиком погашена банком; Д 76 (Банк) К 51 — погашена задолженность перед банком в размере обеспечительного платежа.

Если задолженность перед банком не погашена вовремя, банк начислит и спишет проценты за пользование денежными средствами. Проводки в учете организации:

Д 91-2 К 76 (Банк) — начислены проценты за просрочку;

(Банк) — начислены проценты за просрочку; Д 76 (Банк) К 51 — выплачены проценты банку.

Обеспечение исполнения контракта

Сумма обеспечения исполнения контракта перечисляется на счет заказчика. Срок возврата обеспечительного платежа должен быть прописан в контракте, но не может составлять больше 30 дней с момента исполнения обязательств (не больше 15 дней, если поставщик (исполнитель) — субъект МСП).

В учете сумму обеспечения отражают на счете 76 (в составе дебиторской задолженности) и на забалансовом счете 009.

Проводки будут следующими:

Д 76 К 51 — перечислен обеспечительный платеж на расчетный счет заказчика;

— перечислен обеспечительный платеж на расчетный счет заказчика; Д 009 — зафиксирована в учете сумма выданного обеспечения;

— зафиксирована в учете сумма выданного обеспечения; Д 51 К 76 — заказчик вернул обеспечительный платеж;

— заказчик вернул обеспечительный платеж; К 009 — списана с учета сумма обеспечительного платежа.

Обеспечение исполнения контракта организация также может выплатить не только собственными средствами, но и предоставить банковскую гарантию. Проводки по оплате услуг банка будут такими же, как мы описали в предыдущем разделе.

У организации может возникнуть расход, если обеспечительный платеж будет зачтен в счет штрафа или неустойки за ненадлежащее исполнение договора.

Суммы санкций, присужденные судом или признанные организацией, в учете отражают так:

Д 91-2 К 76-2 — отражена неустойка (штраф) за нарушение обязательств по контракту.

Узнать о том, как взыскать убытки с заказчика при расторжении контракта вы можете здесь.

Обеспечение гарантийных обязательств

Заказчик может потребовать от поставщика (исполнителя) гарантийное обязательство (кроме случаев закупки машин и оборудования, когда гарантийный платеж перечисляется в обязательном порядке).

Гарантийное обязательство (ГО) — это своего рода страховка заказчика от недобросовестного поведения поставщика (исполнителя) в период течения гарантийного срока. ГО предоставляют после заключения контракта, но до момента подписания документа о приемке. В штатной ситуации заказчик вернет ГО после окончания гарантийного срока.

Точный срок возврата ГО законодательством не урегулирован. Правда Минфин полагает, что срок возврата обеспечения ГО аналогичен сроку возврата обеспечения исполнения контракта. То есть не больше 30 дней с даты истечения гарантийного срока (не более 15 дней для субъектов МСП).

Гарантийное обязательство также можно предоставить живыми деньгами или банковской гарантией. Порядок отражения в бухучете аналогичен порядку отражения обеспечения исполнения контракта.