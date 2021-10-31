Закупки у СМП по 44-ФЗ: время малого бизнеса!

Малый бизнес уже давно отлично чувствует себя в сфере госзаказа. Для субъектов малого предпринимательства существуют отдельные торги, квоты и льготы.

Более того, законодательные органы постоянно улучшают условия для малых предприятий! Недавнее увеличение квоты для закупок у МСП по 223-ФЗ яркое тому подтверждение.

В данном материале мы хотим немного подробнее рассказать о том, кто относится к СМП, какие существуют квоты в рамках 44-ФЗ и где искать тендеры для малого бизнеса.

Кто относится к СМП

Начнем с самого простого. Существует градация предприятий на микро, малые и средние.

Микропредприятия — максимальная годовая выручка до 120 млн. рублей, численность до 15 сотрудников.

Малые предприятия — максимальная годовая выручка до 800 млн. рублей, численность до 100 сотрудников.

Средние предприятия — максимальная годовая выручка до 2 млрд. рублей, численность до 250 сотрудников.

Эти показатели позволяют ориентироваться в «крупности» малого бизнеса, однако чтобы с уверенностью назвать компанию малым предприятием, необходимо убедиться в её соответствии ряду требований. Их перечень указан в ч. 1.1 ст. 4 закона 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Но и это ещё не всё! Пожалуй ключевым признаком компании относящейся к СМП является внесение сведений о ней в Реестр МСП. Управлением данного источника занимается Федеральная налоговая служба, основываясь на информацию из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, отчётов ФНС о выручке компании, численности сотрудников и так далее.

Квоты и льготы для СМП

Заказчики, в рамках 44-ФЗ, обязаны закупать у СМП не меньше 15% товаров, работ и услуг, от общего годового объёма. Данное требование регламентируется ст.30 закона 44-ФЗ.

Важно отметить тот факт, что в эти 15% входят только специальные закупки, с указанием преимуществ для СМП. Так что если в обычной закупке выиграет представитель малого бизнеса, то этот контракт не будет идти в зачёт установленной квоты для заказчика.

Кстати о «специальных» тендерах для СМП. Их начальная цена не должна быть выше 20 млн. рублей, а каждому участнику приходится предоставлять подтверждающую его статус декларацию.

Тендеры для малого бизнеса проходят в рамках привычных конкурентных процедур:

Электронный аукцион

Запрос котировок

Запрос предложений

Открытый конкурс

Конкурс с ограниченным участием

Двухэтажный конкурс

Компании относящаяся к малому бизнесу могут принимать участие как в обычных закупках, наравне с крупными организациями и субъектами среднего бизнеса, так и в отдельных, организованных специально для СМП.

Кроме прямого заключения контракта с заказчиком, нередко малые предприятия выступают в качестве субподрядчиков. Требование об этом также может быть указано в тендерной документации к конкретным закупкам.

Далее поговорим о льготах.

Одним из самых приятных бонусов для малого бизнеса является необязательность обеспечения контракта. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений и подтвердить добросовестность, достаточно предоставить выписку из реестра контрактов, указав на как минимум 3 успешно исполненных тендера, суммарной стоимостью не меньше НМЦК текущей закупки.

Если первый вариант не получается реализовать, то стоимость обеспечения окажется максимально лояльной к участнику. При закупке у СМП, процент обеспечения будет высчитываться не от начальной стоимости, а от цены, которую предложил победитель.

И наконец последний, но точно не по значению, пункт — сроки оплаты. Согласно ч. 8 ст. 30 закона 44-ФЗ, заказчик обязан вернуть обеспечение и рассчитаться с исполнителем не позднее, чем через 15 дней с дня подписания акта.

Где искать тендеры для малого бизнеса

Искать тендеры для СМП можно как на самих электронных торговых площадках, так и на сайте ЕИС, однако есть пара нюансов.

При поиске тендеров на ЭТП, вы не сможете охватить все возможные закупки по нужному направлению, а искать отдельно на 8 площадках слишком долго и неудобно. К тому же алгоритмы поиска на них весьма примитивны, из-за чего некоторые торги могут ускользнуть от Вашего взора.

Если обратиться к ЕИС, то ситуация не намного лучше. Да, поиск будет выдавать закупки со всех площадок, но качество самой выдачи, удобство и скорость появления новых тендеров в системе оставляют желать лучшего.

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