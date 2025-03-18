Отчетные документы на основных ЭТП. Как получить

Для быстрого перехода к нужной торговой площадке воспользуйтесь меню справа:
Сбербанк АСТ.
Росэлторг.
РТС-тендер.
Фабрикант.
АГЗРТ.
ЭТП ГПБ.
ЭТП ТЭК-Торг.
Tender. PRO.
Кратко и емко мы передали содержание статьи вот в этом видео. Если нет времени читать, вам сюда.
Зачем поставщику нужны отчетные документы на ЭТП
Отчетные документы нужны, в основном, для бухучета. Участвуя в тендерах, вы платите комиссию за каждый выигранный тендер или пользуетесь платными услугами площадок. По всем этим транзакциям ваша бухгалтерия обязана запросить отчетные документы. Таковыми могут быть акты выполненных работ или универсальные передаточные документы.
Закрывающие документы, требуемые для бухгалтерского учета, получают непосредственно от электронной торговой площадки.
Сколько стоит получение отчетных документов
Запрос на получение отчетных документов выполняется, как правило, бесплатно на любой площадке. Однако, часто для обмена электронной документацией необходимо подключить ЭДО с оператором торговой площадки. Эта услуга стоит денег. Ценник у разных операторов варьируется от 1900 рублей до 50 000 рублей в год.
Как получить отчетные документы на СБЕР А (ранее Сбербанк-АСТ)
На СБЕР А есть несколько способов получения закрывающих документов, в том числе и бесплатные.
Самый простой способ — подключить одну из систем ЭДО. Классический документооборот через Сбер Бизнес вам не подойдет, так как он создан для обмена документами с физлицами, выставления счетов и прочих стандартных манипуляций с бумагами.
Для обмена юридически значимыми документами с контрагентами есть нативный сервис Сберключ. Стартовый тариф начинается от 1320 рублей в год, дает пакет из 300 исходящих сообщений и автоматическое получение учетных документов с АСТ ГОЗ. Тарифы уровнем выше дают дополнительный доступ к таким же документам от СБЕР А и РТС Тендер. Сберключ дополнительно предлагает помощь в ускоренной аккредитации на аккредитации на ЭТП-ГОЗ, а также техническую и правовую поддержку.
Еще один способ получить отчетные документы от площадки — через СБЕР КОРУС. Для этого нужно подключить опцию получения юридически значимых документов. Этот сервис позволяет работать с ЭДО в сторонних сервисах (1С, SAP) и подключаться к любой другой учетной программе через API.
Это все. Через других операторов ЭДО направление первичных учетных документов не производится.
Первичные учетные документы от СБЕР А в бумажном виде можно получить, лично посетив центральный офис оператора по адресу: г. Москва, ул. Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9. Это бесплатно.
Важно! Перед походом в офис необходимо направить соответствующий запрос по почте factura@sberbank-ast.ru. Представители компании обещают в течение пяти рабочих дней подготовить документы, однако, практика показывает, что весь процесс может затянуться. Есть пользователи, которые только ответ на имейл ждали 20 дней.
Сканы-копии закрывающих документов по электронной почте получить не получится, так же как и не получится выслать оригиналы документов по Почте России.
Как получить отчетные документы на Росэлторге
Получение первичных учетных документов для бухгалтерии от Росэлторга мало чем отличается от СБЕР А. Это можно сделать через одну из нативных систем ЭДО, а их у Росэлторга две: Росинвоис и Росинвоис 2.0. Сервис позволяет получать и отправлять безлимитное количество сообщений, а также хранить документы в архиве.
При участии в государственных закупках (44-ФЗ), имущественных торгах (178-ФЗ), закупках Группы ВТБ, ПАО «Ростелеком» и подведомственных организаций доступ в ЭДО «Росинвойс» и ЭДО «Росинвойс 2.0» предоставляется бесплатно. При участии в коммерческих закупках и закупках субъектов 223-ФЗ придется заплатить 6240 рублей в год.
Стоит отметить, что некоторое время назад было очень много обращений (и даже судов!) по поводу того, что система ЭДО Росэлторга автоматически подключалась и продолжала функционировать даже после просьб пользователей ее отключить. При всем этом происходило списание абонентской платы. Сейчас такого, к счастью, уже нет, но осадок остался.
Отличие Росинвойс и Росинвойс 2.0 при получении отчетных документов
Тут все просто. Разные виды торгов учитываются в разных системах ЭДО. Так, в системе ЭДО «Росинвойс» можно получить закрывающие документы, если вы участвовали в:
Государственных закупках.
Коммерческих закупках.
Закупках с ограничением только для МСП.
Торгах госимуществом.
Закупках Группы ВТБ и ПАО «Ростелеком».
Также в личном кабинете в разделе «Финансы» — «Расходные документы» доступны закрывающие документы по списаниям в секциях: ГК «Росатом», Группы «РусГидро», Холдинга «Росгеология», по капитальному ремонту по 615-ПП, ПАО «Россети», корпоративные интернет-магазины ПАО «Интер РАО» и ГК «Росатом».
Через ЭДО «Росинвойс 2.0» в электронной форме направляются отчетные документы по закупкам в секциях:
Государственные закупки версии 2.0.
Росэлторг.Бизнес.
Корпоративные закупки по 223-ФЗ (включая МСП).
Подробную инструкцию о том, как залогиниться в системы Росинвойс и Росинвойс 2.0, вы найдете на сайте Росэлторг в секции Вопрос-Ответ.
Как запросить закрывающие документы в РТС-тендер
РТС-Тендер — одна из самых удобных площадок для участия в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Она предоставляет пользователям несколько десятков услуг, которые позволяют оптимизировать закупочный процесс и свести к минимуму бумажную волокиту, поэтому и отчеты все предоставляются в основном в электронной форме.
За свои услуги РТС-Тендер, разумеется, берет комиссию. Ее придется заплатить, если вы:
стали победителем торгов и заключили контракт; за заключение контракта, но только с победителя торгов;
представитель ГК Росатома, Почты России или другой коммерческой организации;
участвовали в аукционе с НМЦ выше 300 000 рублей;
успешно провели имущественные торги;
продавец РТС-маркета.
Так как основной аудиторией РТС-Тендера считаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, РТС-Тендер предусмотрел удобную систему получения документов для налоговой и бухгалтерской отчетности.
По умолчанию документы можно получить раз в квартал Почтой России по предварительному запросу, который рассматривается в течение 15 дней. Это не очень удобно, но зато бесплатно. Если подключить ЭДО, то процесс становится гораздо удобнее и быстрее. Весь документооборот осуществляется онлайн, поэтому ни одна юридически значимая бумажка не потеряется, а будет ежемесячно доставляться ровно в срок.
Сам РТС-тендер за предоставление документов через ЭДО платы не берет, а вот оператор ЭДО, через которого вы будете осуществлять запрос наверняка возьмет комиссию согласно тарифам. На март 2025 года доступны на выбор следующие операторы: Контур Диадок, Финтендер крипто, Инфотекс Траст, Сберключ, Тензор, Taxnet и Taxcom.
Стоимость такого удобства варьируется от 1900 до 50 000 рублей в год, в зависимости от выбранного сервиса и обширности запроса.
Какие документы можно запросить у РТС-тендер
акт сверки расчетов с площадкой в электронной форме через ЭДО;
акт сверки в отсканированном виде;
универсальный передаточный документ в электронной форме через ЭДО;
универсальный передаточный документ в бумажном виде и получить его по почте.
Увеличьте прибыль от госзакупок с помощью Тендерплана
Тендерплан — система поиска тендеров, торгов и госзакупок. Детальная аналитика, управление закупками и людьми — все в одной системе!
Как получить закрывающие документы от Фабриканта
Как и в случае с предыдущими тендерными площадками, учетные документы тендерной площадки Фабрикант можно получить в электронном виде и в бумажном.
Для получения бухгалтерских документов в бумажном виде нужно пройти целый квест. Для начала нужно найти адрес электронной почты. Он указан в тексте уведомления «Требования о перечислении денежных средств». Уведомление это находится в Личном кабинете в разделе Мой кабинет → Входящие уведомления. Только после этого обращения в течение 30 рабочих дней сотрудники направят вам пакет документов в бумажном виде (счет; акт; счет-фактура).
Получить закрывающие документы от ЭТП «Фабрикант» можно и в электронном виде — с сервисом ЭДО документы будут уже у вас в течение тех же 30 рабочих дней. На выбор имеется пять операторов ЭДО, среди которых Контур Диадок, Тензор, ITCOM, Taxcom и Астрал.
Что интересно, ЭТП «Фабрикант» предоставляет также опцию ускоренного предоставления отчетных документов. С ускоренным с сервисом ЭДО документы в электронном виде будут уже у вас в течение двух рабочих дней. Такого нет ни у СБЕР А, ни у Росселторга, ни у РТС-Тендера. Чтобы подключить эту привилегию, нужно оставить заявку, подключить необходимую функцию у оператора ЭДО и настроить связку с ящиком ДД ЭТП «Фабрикант» (АО «ЭТС»).
Как получить отчетные документы от ЭТП ZakazRF (АГЗРТ)
Электронная площадка АГЗРТ, она же Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, изначально работала только на территории Татарстана. Сейчас же она одна из восьми платформ федерального значения для проведения закупок.
Первичные учетные документы для бухгалтерии можно получить в электронном виде через систему электронного документооборота. Подключиться к ЭДО можно в личном кабинете, подписав с помощью ЭЦП специализированное заявление о предоставлении доступа. Услуга бесплатная, но для доступа к полному спектру услуг ЭДО необходимо подписать соглашение (кнопка «Подписать соглашение»).
В форме для подключения услуги нужно будет указать четырехзначный код инспекции ФНС, к которой относится ваша организация. Код указан в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.
Не забудьте перед подписанием ознакомиться с самим текстом договора присоединения.
С отчетными документами в бумажном виде будет сложнее, ведь бумажной выдачи нет с марта 2019 года (так мне ответили в службе поддержки). Вместо бумажных документов они предлагают бесплатно зарегистрироваться с СБИС и получить документы там. Как утвердить входящие документы вы можете посмотреть здесь.
Попробуйте сами связаться с представителями АГЗРТ по почте agzrt@tatar.ru или по телефону 8 (800) 700-98-73. Возможно, вам повезет больше. Дополнительный номер для связи: +7 (843) 292-95-77, +7 (4852) 262-000 (вн 2698).
Получение отчетных документов от ЭТП ГПБ
Получить бухгалтерские документы от Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) можно как через систему электронного документооборота, так и в бумажном виде. По списанным денежным средствам ЭТП ГПБ предоставляет счет-фактуру и акт выполненных работ, а также все другие виды юридически значимых и неформализованных документов:
универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные;
ТОРГ-12;
накладные;
договора;
скан-образы;
чертежи;
рисунки.
Отличие ЭТП ГПБ от других площадок в том, что документы в электронном формате доступны уже сразу после списания в разделе Финансы / Расходные документы.
При работе с ЭДО на ЭТП ГПБ действует роуминг со следующими операторами: Калуга Астрал (Астрал Онлайн), СКБ Контур (Диадок), Тензор (СБИС), Такском, ЦРПТ (ЭДО Лайт) и КОРУС Консалтинг СНГ (Сфера). Для их подключения достаточно заполнить заявку и оплатить тариф. Для партнеров ЭТП ГПБ действует специальный тариф стоимостью 5900 рублей в год. Максимальный тариф, включающий 10 000 отправок, стоит 60 000 рублей в год.
Получить документы на бумажном носителе можно, к сожалению, только при обращении в московский офис площадки. Для этого нужно оставить обращение по ссылке, указав в нем перечень документов, которые вы хотите получить, а также способ получения. Получить можно лично в офисе в Мск или с помощью курьера.
Как получить закрывающие документы на ЭТП ТЭК-Торг
Заказать закрывающие бухгалтерские документы и акты-сверки от ЭТП ТЭК-Торг можно прямо на их сайте, отправив запрос через систему электронного документооборота. Для этого придется пройти все этапы регистрации в выбранной системе ЭДО, а затем заполнить форму запроса на сайте площадки. В форме нужно будет указать название организации, ИНН и выбрать тип запрашиваемых документов.
Если электронный документооборот у вас уже подключен, документы будут вам поступать автоматически, без дополнительного запроса.
Если интересует история списания денежных средств, вы можете быстро найти эту информацию в своем личном кабинете в разделе Финансы / История операций.
Опыт пользователей показывает, что на данный момент получить отчетность у ТЭК-Торга не так уж и легко. Поддержка плохо реагирует на запросы о подключении ЭДО, а порой попросту их игнорирует.
Как получить отчетные документы с Tender.PRO
В системе Tender PRO отчетные бухгалтерские документы формируются автоматически ежемесячно первого числа. Найти их можно вот по этой схеме: Кабинет пользователя → Баланс и оплата → Акты и счета-фактуры.
Копии актов выполненных работ за прошедший месяц высылаются также на почту компании. Это происходит один раз в месяц до пятого числа.
Оригиналы документов (в бумажном виде) с синей печатью высылаются один раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Не забудьте указать в вашем профиле (Кабинет пользователя → Информация о компании) почтовый адрес, ведь именно на него будут отправляться документы.
Чтобы ваш бухгалтер не забыл об отчетных документах, система Tender PRO посылает специальные уведомления. Если какие-то документы или уведомления вы не получили, не стесняйтесь обращаться в бухгалтерию ООО «ТендерПро» по почте fin@tender.pro или по телефону 215-14-38, доб. 105.
Бухгалтерские документы можно получать и через ЭДО. Она позволит быстро и конфиденциально обмениваться документами, работать прямо из 1С, отслеживать их статус и, конечно, сэкономит вам время и деньги на пересылку бумажек. ЭТП ТендерПРО работает с оператором ЭДО «Диадок».
Итоги
Итак, что в итоге?
Во-первых, большинство (а в нашей выборке все!) компаний перешли на электронный документооборот. Некоторые все еще по старинке высылают бумажные документы, а кто-то уже это делает только по запросу. Впрочем, ЭДО — это довольно удобно и пока что относительно недорого (6К в год для выполнения базовых функций).
Во-вторых, служба поддержки охотно идет на контакт и объясняет что и как. Мне приходилось связываться с несколькими ЭТП и ответ я получала каждый раз в течение часа даже в выходной день.
В-третьих, большинство ЭТП уже заинтегрированы с основными сервисами ЭДО, а у кого-то есть свои собственные разработки. Например, Росинвойс у Росэлторга, Сберключ и Сбер Корус у СБЕР А.
Одним словом, вам не придется долго разбираться как наладить документооборот в электронном формате — все уже сделано за вас. Подключайтесь к нужному тарифу, оплачивайте и наслаждайтесь.
Увеличьте прибыль от госзакупок с помощью Тендерплана
Тендерплан — система поиска тендеров, торгов и госзакупок. Детальная аналитика, управление закупками и людьми — все в одной системе!
Реклама: ООО «Бизнес Технологии», ИНН 7325121949, erid: 2W5zFFzLWak
Начать дискуссию