Отчетные документы на основных ЭТП. Как получить

На СБЕР А есть несколько способов получения закрывающих документов, в том числе и бесплатные.

Самый простой способ — подключить одну из систем ЭДО. Классический документооборот через Сбер Бизнес вам не подойдет, так как он создан для обмена документами с физлицами, выставления счетов и прочих стандартных манипуляций с бумагами.

Для обмена юридически значимыми документами с контрагентами есть нативный сервис Сберключ. Стартовый тариф начинается от 1320 рублей в год, дает пакет из 300 исходящих сообщений и автоматическое получение учетных документов с АСТ ГОЗ. Тарифы уровнем выше дают дополнительный доступ к таким же документам от СБЕР А и РТС Тендер. Сберключ дополнительно предлагает помощь в ускоренной аккредитации на аккредитации на ЭТП-ГОЗ, а также техническую и правовую поддержку.

Еще один способ получить отчетные документы от площадки — через СБЕР КОРУС. Для этого нужно подключить опцию получения юридически значимых документов. Этот сервис позволяет работать с ЭДО в сторонних сервисах (1С, SAP) и подключаться к любой другой учетной программе через API.

Это все. Через других операторов ЭДО направление первичных учетных документов не производится.

Первичные учетные документы от СБЕР А в бумажном виде можно получить, лично посетив центральный офис оператора по адресу: г. Москва, ул. Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9. Это бесплатно.

Важно! Перед походом в офис необходимо направить соответствующий запрос по почте factura@sberbank-ast.ru. Представители компании обещают в течение пяти рабочих дней подготовить документы, однако, практика показывает, что весь процесс может затянуться. Есть пользователи, которые только ответ на имейл ждали 20 дней.

Сканы-копии закрывающих документов по электронной почте получить не получится, так же как и не получится выслать оригиналы документов по Почте России.