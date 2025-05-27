Маркировка товаров в 2025 году. Как подготовиться бизнесу, чтобы избежать штрафов

Изменения в маркируемых группах товаров в 2025 году

Товары легкой промышленности

С 1 марта 2025 года в России расширена обязательная система идентификации товаров легпрома — стартовала ее третья волна. К новым требованиям по нанесению DataMatrix-кодов добавлено 12 товарных групп: мужское и женское белье, халаты, пижамы, детская одежда, купальники, колготки, носки, чулки, перчатки, галстуки, шляпы и трикотажные изделия. С 1 июля 2025 года вступает в силу запрет на ввоз немаркированных изделий, приобретенных до 28 февраля 2025 года. До 30 сентября 2025 года разрешено вводить в оборот импортные товары, приобретенные до даты введения маркировки и ввезенные в страну с марта по июнь 2025 года. До 31 октября 2025 года нужно завершить процедуру описания, заказа и получения кодов для остатков продукции. 30 ноября 2025 года — крайний срок для ввода в оборот остатков, находящихся в собственности на 1 марта 2025 года.

Пиво и слабоалкогольные напитки

С 1 марта 2025 года в рознице начал действовать разрешительный режим при реализации продукции на кассе — продавцы обязаны сверять коды с базой запрещенных к продаже. Например, товар с истекшим сроком годности продать не получится. С той же даты организации должны фиксировать причину вывода товара из оборота, если она не была связана с розничной продажей.

Пиво и слабоалкогольная продукция в кегах

С 1 марта 2025 года стартовала поэкземплярная прослеживаемость партии товаров, разлитых в кеги. Все участники отрасли приступили к работе с ЭДО и начали использовать обновленную форму УПД. В нем указывают ID ЭПД или реквизиты бумажной транспортной накладной.

Пиво в потребительской упаковке

С 1 мая 2025 года производители в отчетах указывают реквизиты первичных учетных документов и сведения о содержании этилового спирта в напитках. Процедура импорта изменена: для продукции из стран ЕАЭС обязательно оповещать «Честный ЗНАК» о вводе товара в оборот до пересечения границы. Для товаров из других государств формировать уведомление нужно до оформления выпуска для внутреннего потребления. С 1 сентября 2025 года начнется индивидуальный учет пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке с использованием ЭДО. Одновременно стартует обязательная отчетность о перемещении продукции между торговыми объектами, введение новой версии УПД, обязательный вывод продукции из оборота по причинам, не связанным с розничными продажами.

Растительные масла

Под маркировку попали пищевые масла и масложировая продукция, расфасованные в разные типы потребительских упаковок. С 1 ноября 2025 года розничные торговые точки должны будут передавать сведения о выбытии таких товаров с использованием онлайн-кассы. Они должны фиксировать каждую выведенную из оборота единицу.

Безалкогольные напитки

С 5 ноября 2024 года все компании отрасли обязаны использовать ЭДО и передавать в «Честный ЗНАК» сведения по объемно-сортовому учету. На кассах начали сканировать DM-коды на всех безалкогольных напитках (за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительной основе), если продукция разлита в стекло, полимеры, алюминиевые или полимерные банки. С 5 февраля 2025 года для этой категории напитков стартовал режим онлайн-проверки кодов при продаже. С 1 марта 2025 года считывание кода на кассе стало обязательным для соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье в стеклянных, полимерных тарах, а также в алюминиевых и полимерных банках. С 1 июня 2025 года начнется разрешительный режим офлайн-проверки кодов.

Велосипеды

В 2024 году стартовала программа нанесения DM-кодов на велосипеды, а в этом году переход к обязательному использованию кодов DataMatrix завершился. До 28 февраля 2025 года можно было наносить коды на товарные остатки — это распространялось на велосипеды, произведенные или ввезенные в Россию до 1 сентября 2024 года. С 1 марта 2025 года реализовать велосипеды без DM-кодов нельзя.

Корма для животных

С 1 марта 2025 года нанесение кодов DataMatrix стало обязательным для влажных кормов в потребительской упаковке. Для товаров, произведенных или ввезенных до этой даты, разрешена продажа без кода до истечения их срока годности. С 1 сентября 2025 года вводится объемно-сортовой учет: при всех операциях с кормами требуется использовать ЭДО, а при выбытии товара по внереализационным причинам — вносить данные о GTIN и количестве в систему. С этой же даты сведения о розничных продажах нужно фиксировать через ККТ. С 1 ноября 2025 года начнется сверка объемов ввода продукции в оборот между системами «Честный ЗНАК» и «ВетИС». Разница не должна превышать 5%.

Консервы

С 1 марта 2025 года производители и импортеры мясных, грибных, фруктовых и плодоовощных консервов обязаны наносить индивидуальные коды на банки перед вводом в оборот. Реализация продукции, произведенной или ввезенной до этой даты, допускается без кодов до окончания срока годности. Также маркировать консервы должны фермеры и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Медицинские изделия

Список медизделий, подлежащих маркировке, — в постановлении Правительства от 31.05.2023 № 894. С 1 сентября 2025 года начнет действовать поэкземплярный учет: каждый участник рынка должен отчитываться о движении единицы товара в системе «Честный ЗНАК», а все операции оформляются в системе ЭДО при отгрузке и приемке.

Упакованная питьевая вода

С 1 марта 2025 года стартовал индивидуальный учет каждой единицы маркированной воды: участники оборота начали подавать в ГИС МТ сведения о каждом товаре с присвоенным цифровым кодом.

Икра

Обязательное нанесение маркировочных кодов на икру введено с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры с этой даты должны были размещать уникальные идентификаторы на потребительских упаковках и передавать все сведения о движении икры в «Честный ЗНАК». С 1 апреля 2025 года внедрен объемно-сортовой учет с использованием ЭДО, а также нужно выводить продукцию из оборота на кассе. С 1 октября 2025 года система «Честный ЗНАК» будет сверять количество икры, введенной в оборот, с объемами, указанными в ветеринарных сопроводительных документах в системе «Меркурий». Допустимое расхождение составляет не более 2%.

Ветеринарные препараты

С 1 марта 2025 года DM-коды на товарах, реализуемых в розницу, сканируются на кассе. С 1 сентября 2025 года все участники рынка обязаны фиксировать в системе «Честный ЗНАК» любые другие способы выбытия препарата, помимо продажи.

Безалкогольное пиво

С 1 апреля 2025 года все участники рынка начали передавать сведения о выбытии из оборота при розничной продаже. Также нужно фиксировать частичное выбытие объемов при реализации безалкогольного пива в кегах на розлив. С 1 октября 2025 года будет запрещен оборот продукции без индивидуальных кодов, если безалкогольное пиво было произведено или ввезено в Россию до 1 октября 2024 года. Исключение — напитки с заявленным сроком годности свыше 365 дней — такие товары допускается продавать до завершения срока годности.

Молочная продукция

Нанесение DM-кодов на сливки, молоко, мороженое и сыр было внедрено с 2021 года, а с 2024 года процедура стала распространяться и на КФХ. С 1 сентября 2024 года запущен эксперимент по партионному учету молочных товаров. Суть нового метода заключается в «привязке» кода DataMatrix каждой единицы продукции к определенной партии, а не только к индивидуальному товару. Эксперимент продлится до 1 июня 2025 года, после чего будет принято решение о дальнейшей реализации такой схемы учета.

Антисептики

С 1 марта 2025 года стартовало обязательное использование кодов DataMatrix для нового перечня антисептиков с кодами по ОКПД-2 20.20.14. До 31 марта 2025 года импортеры наносили DM-коды на антисептики, приобретенные до 28 февраля 2025 года и прошедшие таможню после 1 марта. С 1 апреля 2025 года был введен запрет на выпуск таможенными органами антисептиков без кода, если продукт приобретен до 28 февраля и ввозится после этой даты. До 31 августа 2025 года можно реализовывать товарные остатки антисептиков, выпущенных или ввезенных до 1 марта 2025 года. С 1 сентября 2025 года будет запрещен оборот и выбытие продукции без кодов DataMatrix; при этом хранение неучтенных остатков разрешается. До 28 февраля 2026 года все участники оборота обязаны промаркировать остатки антисептиков, произведенные или ввезенные до 1 марта 2025 года, но не реализованные на 1 сентября 2025 года. С 1 сентября 2025 года начинается обязательная передача сведений о поэкземплярном выводе антисептиков из оборота (например, при поставке в учреждения, которые используют продукцию для своих нужд). Также будет обязательной регистрация розничных продаж с применением ККТ. В период с 1 сентября 2025 по 28 февраля 2026 года — ОСУ с использованием ЭДО при всех операциях с антисептиками. С 1 марта 2026 года — поэкземплярный учет.

БАДы

Постановление Правительства от 30.11.2024 № 1680 расширило перечень БАДов, для которых стало обязательным нанесение кодов DataMatrix в системе «Честный ЗНАК». Сроки внедрения: С 1 марта 2025 года началось обязательное нанесение DM-кодов на расширенный перечень БАДов.

До 31 марта 2025 года импортеры наносили коды DataMatrix на БАДы, приобретенные по 28 февраля 2025 года (включительно) и выпущенные таможенными органами после 1 марта.

С 1 марта 2025 года у всех участников рынка возникла обязанность по передаче в ГИС МТ сведений о поэкземплярном выводе из оборота, включая сведения о розничных продажах.

С 1 марта по 31 августа 2025 года — отгрузка и приемка маркированной продукции через ЭДО. С 1 сентября 2025 года начинается поэкземплярный учет для данной категории товаров.

Моторные масла

С 1 марта 2025 года — началась обязательная регистрация в системе «Честный ЗНАК». С 1 сентября 2025 года — обязательное нанесение кодов производителями и импортерами; можно начать маркировку досрочно — с 1 апреля. До 31 октября 2025 года — маркировка остатков у производителей, оптовиков и розницы; у импортеров — до 30 ноября. С 1 декабря 2025 года — возможен оборот только маркированных моторных масел. С 1 апреля 2026 года — обязательная передача сведений о продажах в розницу и о движении продукции в поэкземплярном формате.

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