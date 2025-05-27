Маркировка товаров в 2025 году. Как подготовиться бизнесу, чтобы избежать штрафов

Изменения в маркируемых группах товаров в 2025 году
Товары легкой промышленности
С 1 марта 2025 года в России расширена обязательная система идентификации товаров легпрома — стартовала ее третья волна. К новым требованиям по нанесению DataMatrix-кодов добавлено 12 товарных групп: мужское и женское белье, халаты, пижамы, детская одежда, купальники, колготки, носки, чулки, перчатки, галстуки, шляпы и трикотажные изделия.
С 1 июля 2025 года вступает в силу запрет на ввоз немаркированных изделий, приобретенных до 28 февраля 2025 года.
До 30 сентября 2025 года разрешено вводить в оборот импортные товары, приобретенные до даты введения маркировки и ввезенные в страну с марта по июнь 2025 года.
До 31 октября 2025 года нужно завершить процедуру описания, заказа и получения кодов для остатков продукции.
30 ноября 2025 года — крайний срок для ввода в оборот остатков, находящихся в собственности на 1 марта 2025 года.
Пиво и слабоалкогольные напитки
С 1 марта 2025 года в рознице начал действовать разрешительный режим при реализации продукции на кассе — продавцы обязаны сверять коды с базой запрещенных к продаже. Например, товар с истекшим сроком годности продать не получится.
С той же даты организации должны фиксировать причину вывода товара из оборота, если она не была связана с розничной продажей.
Пиво и слабоалкогольная продукция в кегах
С 1 марта 2025 года стартовала поэкземплярная прослеживаемость партии товаров, разлитых в кеги. Все участники отрасли приступили к работе с ЭДО и начали использовать обновленную форму УПД. В нем указывают ID ЭПД или реквизиты бумажной транспортной накладной.
Пиво в потребительской упаковке
С 1 мая 2025 года производители в отчетах указывают реквизиты первичных учетных документов и сведения о содержании этилового спирта в напитках.
Процедура импорта изменена: для продукции из стран ЕАЭС обязательно оповещать «Честный ЗНАК» о вводе товара в оборот до пересечения границы. Для товаров из других государств формировать уведомление нужно до оформления выпуска для внутреннего потребления.
С 1 сентября 2025 года начнется индивидуальный учет пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке с использованием ЭДО.
Одновременно стартует обязательная отчетность о перемещении продукции между торговыми объектами, введение новой версии УПД, обязательный вывод продукции из оборота по причинам, не связанным с розничными продажами.
Растительные масла
Под маркировку попали пищевые масла и масложировая продукция, расфасованные в разные типы потребительских упаковок.
С 1 ноября 2025 года розничные торговые точки должны будут передавать сведения о выбытии таких товаров с использованием онлайн-кассы. Они должны фиксировать каждую выведенную из оборота единицу.
Безалкогольные напитки
С 5 ноября 2024 года все компании отрасли обязаны использовать ЭДО и передавать в «Честный ЗНАК» сведения по объемно-сортовому учету. На кассах начали сканировать DM-коды на всех безалкогольных напитках (за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительной основе), если продукция разлита в стекло, полимеры, алюминиевые или полимерные банки.
С 5 февраля 2025 года для этой категории напитков стартовал режим онлайн-проверки кодов при продаже.
С 1 марта 2025 года считывание кода на кассе стало обязательным для соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье в стеклянных, полимерных тарах, а также в алюминиевых и полимерных банках.
С 1 июня 2025 года начнется разрешительный режим офлайн-проверки кодов.
Велосипеды
В 2024 году стартовала программа нанесения DM-кодов на велосипеды, а в этом году переход к обязательному использованию кодов DataMatrix завершился.
До 28 февраля 2025 года можно было наносить коды на товарные остатки — это распространялось на велосипеды, произведенные или ввезенные в Россию до 1 сентября 2024 года.
С 1 марта 2025 года реализовать велосипеды без DM-кодов нельзя.
Корма для животных
С 1 марта 2025 года нанесение кодов DataMatrix стало обязательным для влажных кормов в потребительской упаковке. Для товаров, произведенных или ввезенных до этой даты, разрешена продажа без кода до истечения их срока годности.
С 1 сентября 2025 года вводится объемно-сортовой учет: при всех операциях с кормами требуется использовать ЭДО, а при выбытии товара по внереализационным причинам — вносить данные о GTIN и количестве в систему.
С этой же даты сведения о розничных продажах нужно фиксировать через ККТ.
С 1 ноября 2025 года начнется сверка объемов ввода продукции в оборот между системами «Честный ЗНАК» и «ВетИС». Разница не должна превышать 5%.
Консервы
С 1 марта 2025 года производители и импортеры мясных, грибных, фруктовых и плодоовощных консервов обязаны наносить индивидуальные коды на банки перед вводом в оборот. Реализация продукции, произведенной или ввезенной до этой даты, допускается без кодов до окончания срока годности.
Также маркировать консервы должны фермеры и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Медицинские изделия
Список медизделий, подлежащих маркировке, — в постановлении Правительства от 31.05.2023 № 894.
С 1 сентября 2025 года начнет действовать поэкземплярный учет: каждый участник рынка должен отчитываться о движении единицы товара в системе «Честный ЗНАК», а все операции оформляются в системе ЭДО при отгрузке и приемке.
Упакованная питьевая вода
С 1 марта 2025 года стартовал индивидуальный учет каждой единицы маркированной воды: участники оборота начали подавать в ГИС МТ сведения о каждом товаре с присвоенным цифровым кодом.
Икра
Обязательное нанесение маркировочных кодов на икру введено с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры с этой даты должны были размещать уникальные идентификаторы на потребительских упаковках и передавать все сведения о движении икры в «Честный ЗНАК».
С 1 апреля 2025 года внедрен объемно-сортовой учет с использованием ЭДО, а также нужно выводить продукцию из оборота на кассе.
С 1 октября 2025 года система «Честный ЗНАК» будет сверять количество икры, введенной в оборот, с объемами, указанными в ветеринарных сопроводительных документах в системе «Меркурий». Допустимое расхождение составляет не более 2%.
Ветеринарные препараты
С 1 марта 2025 года DM-коды на товарах, реализуемых в розницу, сканируются на кассе.
С 1 сентября 2025 года все участники рынка обязаны фиксировать в системе «Честный ЗНАК» любые другие способы выбытия препарата, помимо продажи.
Безалкогольное пиво
С 1 апреля 2025 года все участники рынка начали передавать сведения о выбытии из оборота при розничной продаже. Также нужно фиксировать частичное выбытие объемов при реализации безалкогольного пива в кегах на розлив.
С 1 октября 2025 года будет запрещен оборот продукции без индивидуальных кодов, если безалкогольное пиво было произведено или ввезено в Россию до 1 октября 2024 года. Исключение — напитки с заявленным сроком годности свыше 365 дней — такие товары допускается продавать до завершения срока годности.
Молочная продукция
Нанесение DM-кодов на сливки, молоко, мороженое и сыр было внедрено с 2021 года, а с 2024 года процедура стала распространяться и на КФХ.
С 1 сентября 2024 года запущен эксперимент по партионному учету молочных товаров. Суть нового метода заключается в «привязке» кода DataMatrix каждой единицы продукции к определенной партии, а не только к индивидуальному товару. Эксперимент продлится до 1 июня 2025 года, после чего будет принято решение о дальнейшей реализации такой схемы учета.
Антисептики
С 1 марта 2025 года стартовало обязательное использование кодов DataMatrix для нового перечня антисептиков с кодами по ОКПД-2 20.20.14.
До 31 марта 2025 года импортеры наносили DM-коды на антисептики, приобретенные до 28 февраля 2025 года и прошедшие таможню после 1 марта.
С 1 апреля 2025 года был введен запрет на выпуск таможенными органами антисептиков без кода, если продукт приобретен до 28 февраля и ввозится после этой даты.
До 31 августа 2025 года можно реализовывать товарные остатки антисептиков, выпущенных или ввезенных до 1 марта 2025 года.
С 1 сентября 2025 года будет запрещен оборот и выбытие продукции без кодов DataMatrix; при этом хранение неучтенных остатков разрешается.
До 28 февраля 2026 года все участники оборота обязаны промаркировать остатки антисептиков, произведенные или ввезенные до 1 марта 2025 года, но не реализованные на 1 сентября 2025 года.
С 1 сентября 2025 года начинается обязательная передача сведений о поэкземплярном выводе антисептиков из оборота (например, при поставке в учреждения, которые используют продукцию для своих нужд). Также будет обязательной регистрация розничных продаж с применением ККТ.
В период с 1 сентября 2025 по 28 февраля 2026 года — ОСУ с использованием ЭДО при всех операциях с антисептиками. С 1 марта 2026 года — поэкземплярный учет.
БАДы
Постановление Правительства от 30.11.2024 № 1680 расширило перечень БАДов, для которых стало обязательным нанесение кодов DataMatrix в системе «Честный ЗНАК».
Сроки внедрения:
С 1 марта 2025 года началось обязательное нанесение DM-кодов на расширенный перечень БАДов.
До 31 марта 2025 года импортеры наносили коды DataMatrix на БАДы, приобретенные по 28 февраля 2025 года (включительно) и выпущенные таможенными органами после 1 марта.
С 1 марта 2025 года у всех участников рынка возникла обязанность по передаче в ГИС МТ сведений о поэкземплярном выводе из оборота, включая сведения о розничных продажах.
С 1 марта по 31 августа 2025 года — отгрузка и приемка маркированной продукции через ЭДО. С 1 сентября 2025 года начинается поэкземплярный учет для данной категории товаров.
Моторные масла
С 1 марта 2025 года — началась обязательная регистрация в системе «Честный ЗНАК».
С 1 сентября 2025 года — обязательное нанесение кодов производителями и импортерами; можно начать маркировку досрочно — с 1 апреля.
До 31 октября 2025 года — маркировка остатков у производителей, оптовиков и розницы; у импортеров — до 30 ноября.
С 1 декабря 2025 года — возможен оборот только маркированных моторных масел.
С 1 апреля 2026 года — обязательная передача сведений о продажах в розницу и о движении продукции в поэкземплярном формате.
Косметика и бытовая химия
С 1 мая 2025 года — старт обязательной маркировки мыла и моющих средств.
С 1 июля 2025 года — обязательная маркировка средств для волос, бритья и дезодорантов.
С 1 октября 2025 года — обязательная маркировка косметики и зубной пасты.
С 1 мая / 1 июля / 1 октября 2025 года — запрет на оборот новой немаркированной мыла / средств для волос, дезодорантов / косметики и зубной пасты. Немаркированные остатки, произведенные или ввезенные ранее, можно продавать до окончания их срока годности.
Вести учет маркированных товаров проще и быстрее с помощью решений на базе «1С». Они позволяют автоматизировать процессы, связанные с маркировкой, интегрируются с системой «Честный ЗНАК» и поддерживают как оптовую, так и розничную торговлю. Работа в 1С избавляет от двойного ввода данных и помогает контролировать движение продукции. Специалисты Tnext установят программу и обеспечат грамотную настройку всех рабочих процессов.
Что могут начать маркировать в 2025 году
Во всех новых категориях товаров нанесение DM-кодов начинается с экспериментального — добровольного — этапа. Товарные группы участвуют в испытаниях, в ходе которых формируются технологические решения и процессы для всех участников рынка
Обычно после завершения эксперимента и утверждения финального регламента нанесение кодов становится обязательным. Все компании-участники обязаны подключиться к системе «Честный ЗНАК» и соблюдать новые правила учета.
В 2025 году проходят эксперименты по ряду направлений. К таким группам относится следующая продукция.
Оптоволоконная продукция
Опытное внедрение цифровых кодов на такие изделия проводится по 31 августа 2025 года (постановление правительства от 16.11.2023 № 1929).
Детские игрушки
Эксперимент по цифровому кодированию игрушек завершен 1 декабря 2024 года (постановление от 14.12.2023 № 2145). Планируется, что маркировка начнется с 1 сентября 2025 года.
Радиоэлектроника
Эксперимент по нанесению DataMatrix-кодов и отслеживанию радиоэлектронной продукции проводится в три этапа и завершается 31 августа 2025 года (постановление от 25.11.2023 № 1993).
Стройматериалы в потребительской упаковке
Эксперимент стартовал 15 марта 2024 и завершается 31 августа 2025 года (постановление правительства от 12.03.2024 № 287).
Слабоалкогольная продукция
С 1 июля 2024 по 31 августа 2025 года проводится опытное нанесение цифровых идентификаторов на слабоалкогольные напитки, в том числе крепостью до 9% включительно (постановление правительства от 06.05.2024 № 585).
Школьные учебники
Эксперимент проходит с 1 апреля 2024 по 31 августа 2025 года (постановление правительства от 28.02.2024 № 218).
Отопительные приборы
Проект добровольного нанесения DataMatrix-кодов действует с 1 апреля 2024 по 31 августа 2025 года (постановление правительства от 26.03.2024 № 373).
Кабельно-проводниковая продукция
С 20 мая 2024 года по 31 августа 2025 года проводится пилотный проект. Он регулируется постановлением правительства от 04.05.2024 № 582. В качестве тестовой группы выбран один товар: кабели и провода на напряжение до 1000 В.
Пиротехническая продукция и огнетушители
В рамках эксперимента с 1 июля 2024 по 31 августа 2025 года участники рынка тестируют нанесение индивидуальных цифровых идентификаторов на продукцию из более чем десяти товарных позиций (например, огнетушители, пожарные оповещатели, пиротехника и др.). Эти процедуры предусмотрены постановлением правительства от 27.06.2024 № 867.
Полимерные трубы
Эксперимент по цифровому кодированию полимерных труб проводится с 25 октября 2024 по 31 августа 2025 года. Требования пилотного проекта определяет постановление правительства от 24.10.2024 № 1424.
Сладости и кондитерские изделия в потребительской упаковке
Эксперимент продлится до 31 августа 2025 года и регулируется постановлением правительства от 22.02.2025 № 203.
Отдельные виды компонентов ТС и устройств с ДВС
Эксперимент продлится до 28 февраля 2026 года и регулируется постановлением правительства от 22.02.2025 № 202.
С чего начать внедрение маркировки
Переход на маркировку продукции требует предварительной подготовки. Чтобы без проблем начать работу по новым правилам, следуйте поэтапному алгоритму:
1. Оформите электронную подпись. Для доступа к государственной системе «Честный ЗНАК» потребуется КЭП на руководителя или владельца компании. Она также нужна для цифрового документооборота в дальнейшем.
2. Зарегистрируйтесь в системе маркировки. После получения подписи создайте учетную запись в «Честном ЗНАКе» и внесите основные сведения о компании.
3. Подпишите договор с оператором системы. Потребуется заключить соглашение на обслуживание и указать все товарные категории, с которыми планируете работать.
4. Создайте карточки товаров в национальном каталоге. Внесите данные о продукции, которую предполагаете маркировать, заполнив карточки в электронном каталоге.
5. Настройте бизнес-процессы. Определите, какие виды упаковки или продукцию потребуется маркировать, и выберите наиболее удобный способ нанесения кодов.
6. Приобретите необходимую технику. Для работы с маркировкой понадобятся:
принтеры для печати Data Matrix-кодов;
2D-сканеры или терминалы сбора данных для считывания кодов;
розничным точкам и общепиту — онлайн-кассы с поддержкой актуального формата фискальных данных. Сегодня это ФФД 1.2.
7. Выберите программу для учета маркируемых товаров. Приобретите ПО для автоматизации процессов: учета, оформления документов, сканирования и проверки кодов.
8. Подключите систему ЭДО. Заключите договор с оператором ЭДО, через которого будете обмениваться электронными документами с партнерами.
9. Проведите обучение сотрудников. Подготовьте персонал к работе с новыми процессами маркировки, протестируйте основные операции и отработайте возможные ошибки.
Управление движением Data Matrix-кодов должно быть максимально удобным и прозрачным, и для этого лучше всего использовать системы автоматизации, такие как 1С.
Программный продукт «1С:Управление торговлей 8» — это комплексное решение, с помощью которого можно автоматизировать оперативный и управленческий учет, анализировать и планировать торговые операции, а также контролировать движение маркируемой продукции. Одно из его ключевых преимуществ — универсальность, так как программа поддерживает разные виды торговли: розничную, оптовую, комиссионную, по предзаказу и с отсрочкой платежа. Поэтому она подходит для большинства торговых компаний.
Интеграция с системой «Честный ЗНАК» позволяет избавиться от двойного ввода данных, автоматически формировать уведомления о приеме, отгрузке, списании и транспортировке товаров. Благодаря автоматизации снижается риск ошибок, а сотрудники экономят время: система все фиксирует и передает в «Честный ЗНАК» в нужном формате.
Если у вас нет собственного опыта внедрения маркировки, не стоит переживать. Специалисты Tnext помогут настроить интеграцию 1С с системой маркировки, настроить учетные процессы, автоматический ввод в систему 1С кодов маркировки из УПД, формирование исходящих УПД с переходом и без перехода права собственности, подключиться к ЭДО. Также вам будут доступны эмиссия кодов маркировки и перевыпуск кодов, интеграция с ОФД и формирование чеков для маркированного товара по схеме аванс / расчет.
После внедрения специалисты возьмут на себя техническое сопровождение — ваши сотрудники смогут получить консультацию по работе с 1С, оперативную помощь при возникновении технических вопросов, настройку обновлений. Вы сможете сосредоточиться на ключевых задачах бизнеса, не отвлекаясь на технические детали и поддержку автоматизированной системы учета.
Ответственность и штрафы за нарушения маркировки
Несоблюдение требований к маркировке товаров влечет за собой значительные штрафы и, при отягчающих обстоятельствах, уголовную ответственность. Приводим некоторые виды нарушений и санкций.
Отсутствие маркировки на товаре
Если товар подлежит обязательной маркировке, но не содержит кода DataMatrix, его нельзя принимать, отгружать, перемещать и реализовывать. За это предусмотрены штрафы:
для ИП и должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей.
Для никотинсодержащей продукции, табака, пива и слабоалкогольных напитков размер штрафа выше:
для ИП и должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;
для юрлиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
При сговоре и особо крупных объемах товара санкции будут суровее: штраф — до 1 000 000 рублей, лишение свободы для ответственных лиц — на срок до 5 лет.
Работа с поддельными кодами маркировки
Это одно из самых серьезных нарушений, которое влечет уголовную ответственность независимо от того, подделаны ли коды в процессе производства или на другом этапе перемещения.
Если при приемке коды вызывают сомнения или не обнаруживаются в системе «Честный ЗНАК», товар нужно вернуть поставщику.
Ответственность для ИП и должностных лиц:
штраф — до 300 000 рублей или в размере дохода за период до двух лет;
лишение свободы — до 3 лет со штрафом до 80 000 рублей или в размере дохода за период до 6 месяцев.
За нарушения в отношении продовольственных товаров, табачной, никотинсодержащей продукции, слабоалкогольных напитков наказания строже. Подробности — в п. 3 и 5 ст. 171.1 УК.
Для ведения учета движения DataMatrix кодов и корректной работы с маркировкой товаров используйте решения на базе 1С. Они позволяют автоматизировать задачи учета, анализа и планирования торговых операций, а также обеспечивают полноценную интеграцию с системой «Честный ЗНАК», экономя рабочее время сотрудников и сводя к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором. Специалисты Tnext помогут подобрать и внедрить решение 1С, подключить ваши процессы к системе маркировки, настроить рабочие места.
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