Как рассчитать авансы и налог на УСН в 2025 году

Общие правила расчета авансов и налога на УСН в 2025 году
Авансовые платежи по «упрощенному» налогу рассчитывают за отчетные периоды — I квартал, полугодие и 9 месяцев, а налог за год — по окончании налогового периода.
Порядок расчета налога на УСН и авансов по нему зависит от выбранного налогового объекта: «доходы» или «доходы минус расходы».
Налог и авансы в 2025 году исчисляют по базовым ставкам (ст. 346.20 НК):
6% — при УСН «доходы»;
15% — при УСН «доходы минус расходы».
В регионах, где приняты соответствующие законы, эти ставки могут быть ниже: от 1% до 6% при УСН «доходы» и от 5% до 15% при УСН «доходы минус расходы».
Налоговую базу определяйте по данным КУДиР (книги учета доходов и расходов), при этом:
Доходы учитывайте на дату поступления денег в кассу или на расчетный счет по правилам, приведенным в статье 346.15 НК.
Расходы на УСН «доходы минус расходы» признавайте только после их оплаты, и только те, которые приведены в перечне статьи 346.16 НК.
С начала 2025 года упрощенцы признаны плательщиками НДС. В налоговой базе НДС учитывайте так:
При освобождении от НДС, а также при использовании ставок НДС 5% или 7%, включайте налог в стоимость товаров (работ, услуг).
При использовании ставок НДС 20% (10%) в налоговую базу по УСН налог не включайте.
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Расчет авансов и налога на УСН «доходы»
Для расчета сумм к уплате за соответствующий период на УСН «доходы» применяйте формулу:
Налог или авансовый платеж к уплате
=
Доходы с начала года
Х
Ставка налога
-
Авансовые платежи, исчисленные с начала года
На УСН «доходы» компании и ИП с работниками вправе уменьшить сумму рассчитанного налога или аванса на обязательные страховые взносы, которые уплатили за работников в том же периоде. Это могут быть текущие начисления или задолженность прошлых периодов, но совокупная налоговая обязанность по ним должна быть погашена в том же периоде, за который рассчитываете налог либо аванс (п. 3.1 ст. 346.21 НК, письмо Минфина от 05.08.2020 № 03-11-06/2/68787).
Обратите внимание! Уменьшать налог на уплаченные взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и «травматизм» можно, если они относятся к «упрощенной» деятельности. Например, если в 2024 году вы применяли ОСНО, а с 2025 года перешли на УСН — взносы, начисленные во время работы на общем режиме и уплаченные после перехода на упрощенку в 2025 году, принять к уменьшению УСН-налога за 2025 год нельзя.
Налог также можете уменьшить на выплаченные в отчетном периоде больничные пособия за счет работодателя и на взносы, уплаченные по добровольному личному страхованию в пользу работников.
ИП помимо перечисленных сумм вправе принимать к уменьшению УСН-налога фиксированные взносы «за себя» (в 2025 году — 53 658 руб.) и дополнительный взнос на ОПС (1% с дохода свыше 300 тыс. рублей). Это должны быть взносы, подлежащие уплате в том же периоде, причем, факт их уплаты в бюджет значения не имеет. Например, в 2025 году можете принять к уменьшению налога дополнительный взнос за 2024 год, подлежащий уплате до 1 июля 2025 года, в части, не использованной для уменьшения налога за 2024 год (письмо Минфина от 17.06.2024 № 03-11-06/2/55509).
ИП с работниками и организации могут уменьшить налог или авансовый платеж за счет взносов и других платежей максимум на 50%. На ИП без работников это ограничение не распространяется — снижать налог за счет взносов «за себя» они вправе до 100%, то есть, вплоть до нуля.
Если являетесь плательщиком торгового сбора (в 2025 году он действует только в Москве), дополнительно можете уменьшить УСН-налог на его сумму, уплаченную в том же периоде. Налог уменьшайте в той его части, которая исчислена по облагаемой сбором деятельности (п. 8 ст. 346.21 НК).
Пример расчета: УСН «доходы»
ИП Иванов, применяющий УСН «доходы» (ставка 6%), с начала 2025 года работал один, а в сентябре 2025 принял на работу одного сотрудника. Итоги работы ИП Иванова:
Период
Доходы (нарастающим итогом), руб.
Страховые взносы, уплаченные за работников (нарастающим итогом), руб.
I квартал 2025
322 000
—
Полугодие 2025
690 000
—
9 месяцев 2025
968 000
9 600
2025 год
1 290 000
38 400
Страховые взносы ИП за себя, которые он может принять к уменьшению в 2025 году — 79 358 руб. (53 658 руб. — подлежащие уплате фиксированные взносы и 25 700 руб. — дополнительный взнос на ОПС за 2024 год).
Расчет авансовых платежей и налога:
1. Аванс за I квартал 2025 = 322 000 х 6% = 19 320 руб.
Сумму аванса можно уменьшить до нуля за счет взносов ИП:
19 320 – 19 320 = 0 руб. — к уплате за I квартал 2025 года.
2. Аванс за полугодие 2025 = 690 000 х 6% = 41 400 руб.
Сумму аванса можно уменьшить полностью за счет взносов ИП:
41 400 – 41 400 = 0 руб. — к уплате за полугодие 2025 года.
3. Аванс за 9 месяцев 2025 = 968 000 х 6% = 58 080 руб.
В сентябре ИП принял на работу сотрудника, значит с начала III квартала он утратил право на уменьшение налога за счет страховых взносов на 100%. Начиная с аванса за 9 месяцев 2025 года, сумму платежа он может уменьшать не только на взносы за себя, но и на взносы, уплаченные им за работника, но не более, чем на 50% (письмо Минфина от 01.07.2013 № 03-11-11/24966).
Сумма взносов, на которые можно уменьшить аванс за 9 месяцев — 88 958 руб. (взносы ИП за себя — 79 358 руб. и взносы, уплаченные за работника — 9 600 руб.). При этом уменьшить аванс можно только на 50%, то есть, на 29 040 руб. (58 080 х 50%):
58 080 – 29 040 = 29 040 руб. — аванс к уплате за 9 месяцев 2025 года.
4. Налог за 2025 год = 1 290 000 х 6% = 77 400 руб.
Сумму налога ИП может снизить на 50% за счет страховых взносов за себя и за работника. На конец года сумма взносов равна 117 758 руб. (79 358 руб. — взносы ИП и 38 400 — взносы за работника), но уменьшить налог можно только на 50%, то есть на 38 700 руб. (77 400 х 50%). Также вычтем аванс за 9 месяцев — 29 040 руб.:
77 400 – 38 700 – 29 040 = 9 660 руб. — сумма налога за 2025 год к доплате.
Обратите внимание: если ИП с начала года производил выплаты работникам, а в середине года всех уволил, включая работавших по договорам ГПХ, в течение всего года может уменьшать налог не более, чем на 50% (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24497).
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Расчет авансов и налога на УСН «доходы минус расходы»
Для расчета авансов и налога при УСН «доходы минус расходы» используйте формулу:
Налог или авансовый платеж к уплате
=
(
Доходы с начала года
-
Расходы с начала года
)
Х
Ставка налога
-
Авансовые платежи, исчисленные с начала года
Налог по итогам года при УСН «доходы минус расходы» нужно исчислять дважды — по базовой ставке и по ставке минимального налога, равной 1% от годовой суммы доходов. В бюджет уплачивается сумма, которая окажется больше. При уплате минимального налога разницу между ним и налогом по базовой ставке можно учесть в базе следующих налоговых периодов, в том числе увеличить убытки, переносимые на будущее (п. 6, 7 ст. 346.18 НК).
В отличие от УСН «доходы», исчисленные авансы и налогпри УСН «доходы минус расходы» нельзя уменьшать на страховые взносы и иные выплаты — такие затраты после их фактической уплаты включайте в расходы, уменьшая налоговую базу.
Страховые взносы ИП «за себя», включая дополнительный взнос на ОПС, тоже включаются в налоговую базу. При этом неважно, уплачены они в бюджет или еще нет — ИП вправе признавать такие взносы в расходах до их фактической уплаты. Взносы за периоды ранее 2025 года, уплаченные после 31 декабря 2024 года, можно включать в налоговую базу 2025–2027 годов (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК).
Пример расчета: УСН «доходы минус расходы»
Результаты работы ООО «Парус» в 2025 году, применяющего УСН «доходы минус расходы» (ставка 15%):
Период
Доходы (нарастающим итогом), руб.
Расходы (нарастающим итогом), руб.
Налогооблагаемая база, руб. (стр. 2 – стр.3)
1
2
3
4
I квартал 2025
1 980 000
1 750 000
230 000
Полугодие 2025
3 780 000
3 800 000
0 (убыток – 20 000 руб.)
9 месяцев 2025
5 940 000
5 500 000
440 000
2025 год
7 990 000
7 510 000
480 000
Расчет авансовых платежей и налога:
Аванс за I квартал 2025 = 230 000 х 15% = 34 500 руб.
Аванс за полугодие 2025 = 0 руб., так как получен убыток.
Аванс за 9 месяцев 2025 = 440 000 х 15% – 34 500 = 31 500 руб.
Налог за 2025 год = 480 000 х 15% = 72 000 руб.
Минимальный налог за 2025 год = 7 990 000 х 1% = 79 900 руб.
Уплате подлежит минимальный налог, так как он больше налога по ставке 15%.
Сумма налога за 2025 год к доплате = 79 900 – 34 500 – 31 500 = 13 900 руб.
В 2026 году ООО «Парус» может учесть в расходах разницу между минимальным и базовым налогом в сумме 7 900 руб. (79 900 – 72 000).
Уплата авансов и налога на УСН в 2025 году
Сроки уплаты авансов по УСН одинаковы для ИП и организаций — перечисляйте их в составе ЕНП не позже 28 числа следующего за отчетным периодом месяца.
УСН-налог по итогам года уплачивайте в составе ЕНП в следующие сроки:
компании — не позже 28 марта следующего за отчетным года;
ИП — не позже 28 апреля следующего за отчетным года.
Учитывая переносы сроков в связи с праздниками и выходными, в 2025 году перечисляйте авансы и налог не позднее (п. 7 ст. 6.1, п. 7 ст. 346.21 НК):
28 апреля 2025 года — аванс за I квартал 2025 г.;
28 июля 2025 года — аванс за полугодие 2025 г.;
28 октября 2025 года — аванс за 9 месяцев 2025 г.;
30 марта 2026 года — налог за 2025 год, уплачиваемый компаниями;
28 апреля 2026 года — налог за 2025 год, уплачиваемый ИП.
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