Как рассчитать авансы и налог на УСН в 2025 году

Общие правила расчета авансов и налога на УСН в 2025 году

Авансовые платежи по «упрощенному» налогу рассчитывают за отчетные периоды — I квартал, полугодие и 9 месяцев, а налог за год — по окончании налогового периода.

Порядок расчета налога на УСН и авансов по нему зависит от выбранного налогового объекта: «доходы» или «доходы минус расходы».

Налог и авансы в 2025 году исчисляют по базовым ставкам (ст. 346.20 НК):

6% — при УСН «доходы»;

15% — при УСН «доходы минус расходы».

В регионах, где приняты соответствующие законы, эти ставки могут быть ниже: от 1% до 6% при УСН «доходы» и от 5% до 15% при УСН «доходы минус расходы».

Налоговую базу определяйте по данным КУДиР (книги учета доходов и расходов), при этом:

Доходы учитывайте на дату поступления денег в кассу или на расчетный счет по правилам, приведенным в статье 346.15 НК.

Расходы на УСН «доходы минус расходы» признавайте только после их оплаты, и только те, которые приведены в перечне статьи 346.16 НК.

С начала 2025 года упрощенцы признаны плательщиками НДС. В налоговой базе НДС учитывайте так:

При освобождении от НДС, а также при использовании ставок НДС 5% или 7%, включайте налог в стоимость товаров (работ, услуг).

При использовании ставок НДС 20% (10%) в налоговую базу по УСН налог не включайте.