Учет продаж на маркетплейсах в 2025 году: подробное руководство для бизнеса

Продажи товара через маркетплейс — важные особенности

Маркетплейс — это онлайн-витрина, где продавцы (селлеры) выставляют свои товары. За определенное вознаграждение маркетплейс не только предоставляет право торговать на своем ресурсе, но и предлагает различные услуги, например — по хранению и продвижению товара, по обеспечению расчетно-кассового обслуживания, по обеспечению логистики и т.п.

В общем случае стороны заключают агентский договор, где продавец является принципалом, а маркетплейс — агентом.

Варианты работы с интернет-площадкой могут быть такими:

Товар хранится на складе продавца, с которого он выдается маркетплейсу для доставки заказавшим его покупателям (FBS).

Товар передается на хранение на склад маркетплейса, который принимает и собирает заказы, а затем доставляет их покупателям (FBO).

При любой схеме сотрудничества товар остается в собственности продавца, пока не будет передан покупателю.

После оплаты товара покупателем, деньги поступают не продавцу, а на счет маркетплейса, который должен сформировать и передать покупателю кассовый чек. Из поступившей суммы площадка удерживает свое вознаграждение, а остаток средств перечисляет продавцу.

К стоимости товара маркетплейс может применить скидку, согласованную или не согласованную с продавцом.

Размер не согласованной скидки площадка должна возместить продавцу, уменьшив на аналогичную сумму свое вознаграждение. Если суммы вознаграждения не хватает для возмещения скидки, маркетплейс доплачивает эту разницу продавцу.

Возможен и такой вариант, когда маркетплейс увеличивает цену товара, установленную продавцом — тогда полученную разницу между ценой продавца и своей ценой площадка оставляет себе.

Ежемесячно или в другие, установленные договором сроки, маркетплейс обязан предоставлять продавцу следующие отчеты:

Отчет о продажах — документ, где приводится полный перечень реализованных товаров, их количество, стоимость и даты продаж, указываются примененные скидки, перечисляются возвращенные или невыкупленные товары. Здесь же указывается сумма вознаграждения, удержанная маркетплейсом.

Акт о дополнительных услугах, оказанных продавцу, с перечнем их видов и стоимостью. Вместо акта возможно оформление универсального передаточного документа (УПД).

Взаимодействие с маркетплейсом происходит через личный кабинет продавца на сайте интернет-площадки, подписание и обмен документами происходит электронно через оператора ЭДО (электронного документооборота).

Операции по перемещению товаров и их продаже подтверждают соответствующими документами:

Вид документа Что подтверждает Товарная накладная;

при передаче через транспортную компанию — транспортная накладная. Передача товара продавцом на склад маркетплейса Акт приема-передачи товаров Приемка товара маркетплейсом Отчеты маркетплейса о продажах и оказанных услугах;

акты о проведении взаимных расчетов;

выписки банка. Поступление выручки от продаж, возвраты или отказ от товаров, расходы продавца на вознаграждение маркетплейсу, перечисление денег на счет продавца