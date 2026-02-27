Все о страховых взносах на АУСН

Как освобождение от взносов сказывается на страховом стаже и будущей пенсии ИП

Здесь все зависит от суммы налога, который предприниматель платит на АУСН.

Дело в том, что 46% от налога ИП на АУСН направляется в СФР на пенсионное страхование (ст. 19 закона об АУСН). И если эта сумма за год будет не меньше 80,1078% от фиксированного взноса ИП, предпринимателю на АУСН начислят один полный год страхового стажа.

Так, чтобы в 2026 году предпринимателю засчитали год страхового стажа для пенсии, он должен заплатить налог не менее 99 943 ₽:

99 943 ₽ х 46% х 80,1078% = 57 390 ₽ — это и есть фиксированный взнос ИП на 2026 год.

Если налог ИП на АУСН за 2026 год окажется меньше 99 943 ₽ стаж тоже начислят, но не за полный год, а пропорционально минимальной сумме. Условно, если ИП заплатит за год 50 тыс. ₽ налога, то заработает только полгода стажа.

Нюанс — если ИП находился на АУСН меньше года, то стаж начислят только пропорционально этому периоду. Минимальная сумма отчислений в СФР с его налога для этого тоже рассчитывается пропорционально.

Таким образом, если предприниматель на АУСН не получает доходов и не платит налог, пенсионного стажа и коэфициентов за этот период не будет.

Для справки: чтобы иметь право на страховую пенсию, нужно накопить 15 лет стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Посмотреть свой стаж и ИПК на текущий момент можно в выписке из лицевого счета, ее легко заказать на Госуслугах. Без минимального стажа и ИПК вместо страховой пенсии будет социальная, она меньше по размеру и назначается на 5 лет позже.