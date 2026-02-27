Все о страховых взносах на АУСН

Взносы ИП за себя
Пока предприниматель применяет АУСН, он не платит фиксированные страховые взносы, в том числе с доходов свыше 300 тыс. в год (п. 7 ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Платить придется только за часть года, когда ИП находился на другом режиме налогообложения, кроме НПД. Например, если предприниматель перешел на АУСН не с начала года или до окончания года утратил право применять АУСН и перешел на другой режим.
Особый случай, если параллельно с предпринимательской деятельностью на АУСН ИП ведет частную практику как адвокат, медиатор, нотариус, арбитражный управляющий, оценщик, патентный поверенный и т.д. В этом случае по предпринимательской деятельности взносы платить не нужно совсем, но с доходов от частной практики свыше 300 тыс. ₽ нужно платить 1% дополнительных взносов (абз. 2 п.п. 2 п. 1.5 ст. 430 НК).
Есть вопросы про АУСН?
Спросите ИИ-Ассистента бухгалтера — он найдет ответ в нормативных документах.
Как освобождение от взносов сказывается на страховом стаже и будущей пенсии ИП
Здесь все зависит от суммы налога, который предприниматель платит на АУСН.
Дело в том, что 46% от налога ИП на АУСН направляется в СФР на пенсионное страхование (ст. 19 закона об АУСН). И если эта сумма за год будет не меньше 80,1078% от фиксированного взноса ИП, предпринимателю на АУСН начислят один полный год страхового стажа.
Так, чтобы в 2026 году предпринимателю засчитали год страхового стажа для пенсии, он должен заплатить налог не менее 99 943 ₽:
99 943 ₽ х 46% х 80,1078% = 57 390 ₽ — это и есть фиксированный взнос ИП на 2026 год.
Если налог ИП на АУСН за 2026 год окажется меньше 99 943 ₽ стаж тоже начислят, но не за полный год, а пропорционально минимальной сумме. Условно, если ИП заплатит за год 50 тыс. ₽ налога, то заработает только полгода стажа.
Нюанс — если ИП находился на АУСН меньше года, то стаж начислят только пропорционально этому периоду. Минимальная сумма отчислений в СФР с его налога для этого тоже рассчитывается пропорционально.
Таким образом, если предприниматель на АУСН не получает доходов и не платит налог, пенсионного стажа и коэфициентов за этот период не будет.
Для справки: чтобы иметь право на страховую пенсию, нужно накопить 15 лет стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Посмотреть свой стаж и ИПК на текущий момент можно в выписке из лицевого счета, ее легко заказать на Госуслугах. Без минимального стажа и ИПК вместо страховой пенсии будет социальная, она меньше по размеру и назначается на 5 лет позже.
ИИ-Ассистент для бухгалтера — ваш карманный налоговый консультант
Ищет информацию не в интернете, а в актуальных нормативных документах. Подготовит ответ, юридическое обоснование и даст ссылки на источники. Ответ можно отправить на проверку эксперту.
Взносы за сотрудников
Если у ИП есть сотрудники, за них тоже не нужно платить взносы по единому тарифу, т.е. на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Причем размер зарплаты не имеет значения (п.п. 1 п. 1 ст. 18 закона об АУСН).
Освобождения от взносов на травматизм на АУСН нет, но сумма фиксированная сразу за всех сотрудников и не зависит от размера зарплаты и класса риска. Сумма за 2026 года — 2 959 ₽ (постановление Правительства от 01.11.2025 № 1729), ее каждый год индексируют. Платить нужно каждый месяц до 15 числа по 1/12 от годового взноса. Налог по АУСН на эти взносы уменьшать нельзя.
На пенсионные права сотрудников освобождение от взносов не влияет. Пока действует трудовой договор и начисляется зарплата, у сотрудников идет пенсионный стаж независимо от того, какой режим налогообложения применяет работодатель и сколько взносов платит. Количество пенсионных коэффициентов зависит от размера заработной платы.
Также сотрудники работодателей на АУСН в общем порядке получают больничные и декретные.
О чем нужно знать сотрудникам, если работодатель переходит на АУСН.
Взносы за директора
С 2026 года действует правило — минимальная база для исчисления взносов за директора организации должна быть не ниже МРОТ. Даже если зарплата ниже или ее нет совсем.
На АУСН взносов по единому тарифу не будет даже за директора с зарплатой ниже МРОТ, т.к. ставка страховых взносов на этом режиме 0%. Это подтверждает Минфин в письме от 12.12.2025 № 03-15-05/121062.
При этом нужно помнить, что без зарплаты не будет основания для начисления директору пенсионного стажа и ИПК.
Оставьте заявку на демонстрацию сервиса
Мы свяжемся с вами в удобное время и покажем, как все работает
Отчетность по страховым взносам на АУСН
Работодателям на АУСН не нужно сдавать расчет по страховым взносам, персофиницированные сведения и ЕФС-1 в части взносов на травматизм. При этом ЕФС-1 даже на АУСН нужно сдавать в таких случаях:
При кадровых событиях — подраздел 1.1. подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности». При приеме и увольнении не позднее следующего дня, при других кадровых событиях — до 25 числа следующего месяца.
Если сотрудник оформляет пенсию — подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже» в течение 3 календарных дней со дня заявления от сотрудника или запроса из СФР. Тот же подраздел все работодатели на АУСН сдают ежегодно до 25 января по всем сотрудникам.
Если работодатель по заявлению сотрудника удерживает дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию — подраздел 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя».
Вместо отчетности по страховым взносам работодатели на АУСН должны передавать в ФНС через личный кабинет АУСН информацию о выплатах сотрудникам, облагаемых и необлагаемых страховыми взносами. Эту информацию налоговики передают в СФР для формирования пенсионных прав сотрудников.
Отдельный вопрос — как сдавать отчетность за период до перехода на АУСН или после ухода с АУСН.
Например, организация переходит на АУСН с 1 апреля и в апреле выплачивает зарплату за март. До 25 апреля нужно сдать расчет по страховым взносам за первый квартал, куда войдут эти выплаты.
Или обратная ситуация — с 1 апреля организация прекращает применять АУСН. Выплаты апреля за март нужно внести в ЛК АУСН, а РСВ по ним сдавать не нужно.
Другая ситуация с расчетом 6-НДФЛ в таких случаях — подробности в письме ФНС от 24.07.2023 № АБ-4-20/9403@.
Финлид от Точка Банк экономит время бухгалтеров на аутсорсинге
Вся информация по счетам клиентов в одном окне. Скачивайте выписки из разных банков без смс, паролей и переходов в интернет-банки. По каждому счету видно, на какую дату была скачана последняя выписка — вы ничего не упустите.
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFJM2pLH
Начать дискуссию