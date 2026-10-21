Запросы по 115-ФЗ: представители банка ответили на частые вопросы бухгалтеров

Когда бизнес получает запрос от банка, времени на подготовку ответа обычно немного. Что делать, если клиент банка не успевает подготовить запрос?
Если времени на подготовку пакета документов недостаточно, можно обратиться в банк и запросить отсрочку. Как правило, банки идут навстречу, потому что понимают, что бывают разные обстоятельства. Бухгалтер может быть в отпуске или на больничном, запрос может совпасть по времени с активным периодом в бизнесе, или просто может не хватить выделенного срока. Все это нормальные ситуации, в которых можно перенести даты ответа на запрос.
В Точка Банке клиент может оставить заявку на звонок на той же странице, где размещен запрос документов. Эксперт свяжется с ним и ответит на все вопросы по документам и срокам.
Какие документы банк запрашивает в первую очередь и что делать, если не все документы получается представить?
Нет документов, которые были бы важнее, или нужны в первую очередь. Для банка важно все, что поможет ему разобраться в особенностях деятельности и понять, как устроен тот или иной бизнес. Обычно нужны документы общего характера: ссылки на сайты, налоговые декларации, документы об аренде и т.д. По отдельным сделкам и контрагентам могут понадобиться дополнительные документы и в каждом конкретном случае они могут быть разными, это зависит от операций по счету и условий договора с контрагентом.
Если какого-то документа из списка у клиента нет, достаточно написать об этом в пояснении и указать причину. Например, акта приема-сдачи работ может не быть, потому что работы еще не сданы, или договора нет, потому что он сейчас находится на подписании у партнера.
Кроме документов по сделке банки часто требуют пояснить экономический смысл операции. Почему недостаточно договоров, актов, накладных и счетов-фактур? Что должно быть в таком пояснении?
Документы могут только формально подтвердить факт сделки, но не то, была ли она на самом деле и зачем она нужна бизнесу. Никто лучше самого предпринимателя не знает деталей бизнеса и рассказать их можно в письме-пояснении. Его можно составить в свободной форме и своими словами расписать, для чего именно организации понадобилось проводить эту сделку и как это связано с деятельностью компании. Дополнительно можно включить пояснения о деятельности в целом. Это поможет банку лучше понять, зачем нужна операция.
Если платеж не соответствует заявленным видам деятельности клиента, но он законен и необходим, как ему обезопасить себя от вопросов и проблем с банком?
Банки понимают, что могут быть разные причины, почему платеж не соответствует деятельности. Бывает, что не успели сменить ОКВЭД, запустили новое направление в бизнесе или провели разовую сделку. Оценка таких операций зависит от разных факторов, но во всех случаях мы советуем предпринимателю оформлять и сохранять документы по сделкам: договоры, спецификации, приложения, закрывающие документы с контрагентами.
В зависимости от внутренних правил конкретного банка, иногда можно заранее обратиться с вопросом в банк, пояснить ситуацию и обосновать, почему нужна та или иная сделка. Но даже если банк предварительно согласовал операцию — это не гарантия, что ее проведут, потому что в момент проведения операции картина по счету может выглядеть совсем иначе, чем в момент обращения.
Также, изучив ситуацию, банк сможет оценить платеж и посоветовать клиенту что-то на будущее. Например, разделить два направления в бизнесе и вести их по разным счетам.
Если компания не платит налоги со счета — это фактор риска. А что делать организации, если у нее несколько счетов в банках, а налоги она платит только с одного? Можно ли заранее сообщить об этом в другие банки, чтобы не было запросов?
Уплата налогов в другом банке — частая практика у клиентов. Самый надежный вариант — регулярно делиться с банком информацией об уплаченных с другого счета налогах. Можно просто загружать выписки в чат или в специальные разделы в интернет-банке, если они есть. Эта информация всегда берется во внимание, как и любые другие данные от клиента.
Кроме того, налоговая нагрузка — это только один из факторов. Анализируя операции и деятельность компании в целом, банк оценивает и множество других.
Банк ограничил проведение операций на время проверки, а компании нужно выплатить зарплату, перечислить налоги или исполнить другие срочные обязательства. Что вы можете посоветовать в такой ситуации?
В первую очередь нужно понимать, по какой причине случились ограничения, и каких операций они коснулись. Даже если банк запустил проверку, у него нет цели препятствовать законной деятельности организации. Если речь идет о запросе документов от комплаенс-службы, то даже во время проверки документов банки обычно оставляют возможность переводить зарплату и налоги.
Во всех ситуациях важно вести коммуникацию с банком и узнавать, какие есть возможности для решения вопроса. Иногда даже во время действия ограничений банки дают возможность проводить необходимые для бизнеса платежи: аренду, лизинг, оплату услуг связи и т.д. Если не получается самостоятельно провести нужный платеж в интернет-банке из-за ограничений на время проверки, всегда можно обратиться в банк с пояснением и документами (счет, договор с приложениями, конкретный список зависит от условий сделки). Банк рассмотрит ситуацию, и если не увидит ничего подозрительного, может провести платеж.
Многие банки предлагают сервисы, которые помогают бизнесу оценивать комплаенс-риски. Можно ли считать результат самопроверки гарантией того, что у банка не возникнет вопросов к операциям?
Такие сервисы помогают бизнесу заранее увидеть возможные зоны риска в своей деятельности и получить рекомендации, как стоит скорректировать работу, чтобы их снизить. При разработке таких сервисов, как правило, учитываются открытые рекомендации и материалы Банка России.
При этом автоматизированная оценка не всегда учитывает все особенности конкретного бизнеса. На итоговый результат могут влиять специфика деятельности, характер операций, индивидуальные особенности бизнес-модели. Поэтому результат такой оценки не может гарантировать, что вопросов к операциям не возникнет. Но он может помочь бизнесу заранее учесть возможные риски и снизить их.
В Точка Банке клиенты могут обратиться за консультацией Комплаенс-эксперта. Например, если нужно убедиться в безопасности планируемой сделки или уточнить, как начать новое направление бизнеса с минимальными рисками. Есть как разовые консультации, так и подписка для тех, кому нужна постоянная поддержка. С подпиской за бизнесом закрепляется персональный эксперт, который не только отвечает на вопросы, но и сам может связаться с клиентом и дать рекомендации, если видит риски.
Кроме консультаций мы развиваем технологичное решение Риски бизнеса — набор сервисов по подписке для оценки рисков по разным направлениям: 115-ФЗ, работа с контрагентами, проверки и т.д. Например, при планировании платежа сервис может подсказать, что операция отличается от обычного характера деятельности и даст рекомендации, которые помогут вовремя скорректировать ситуацию. Также сервис поможет проверить контрагентов, предупредит о плановых визитах надзорных органов, сообщит об исполнительных производствах и исках.
Какие типичные ошибки совершают добросовестные предприниматели и какие советы вы могли бы дать, чтобы избежать проблем по 115-ФЗ?
Прежде всего хотелось бы подсветить проблему, которая особенно актуальна для новичков в бизнесе. Часто видим такую картину — предприниматель зарегистрировался, открыл счет, а с заказчиками и исполнителями договорился на словах и не оформляет никаких документов. На счет начинают приходить деньги, и если банк запрашивает документы, предпринимателю либо нечего предоставить, либо он начинает заполнять что-то «на коленке», лишь бы формально исполнить запрос банка.
Таким образом, еще на старте неопытные предприниматели портят свой портрет в глазах банка и сталкиваются с проблемами. Рекомендуем сразу оформлять все необходимые документы и относиться к запросам банка со всей серьезностью. Работа без документов и формальный подход к ответам на запросы банка вредит самим же предпринимателям.
Многие ошибки связаны с тем, что предприниматели не выполняют стандартные рекомендации банков:
не проверяют контрагентов;
не прописывают подробное назначение платежей;
не следят за объемом наличных в обороте, снимают крупные суммы без очевидной логики;
не проводят по счету хозяйственные операции, если они есть: аренда, зарплата, связь, коммунальные услуги и т.д.
Еще одна частая ошибка — не реагировать на коммуникации от банка. Рекомендуем читать все сообщения, иногда они помогают понять, что скорректировать в платежах.
Есть много методических рекомендаций ЦБ с критериями подозрительных операций, к тому же они постоянно пополняются новыми. Плюс есть внутренние критерии, которые банк не разглашает. Как бухгалтерам и предпринимателям ориентироваться во всем и не столкнуться с проблемами из-за незнания каких-либо нюансов?
В открытом доступе есть много информации о рисках, 115-ФЗ и комплаенсе. Но иногда действительно сложно выделить из множества сведений самое ценное и полезное именно для своей деятельности. Поэтому мы советуем прежде всего опираться на советы и рекомендации своего банка. Это могут быть подсказки в платежах, сообщения в чатах, сервисы самопроверки внутри интернет-банка. Это ценно тем, что такие советы и рекомендации всегда будут учитывать специфику работы клиента.
Поэтому хочется еще раз призвать не пропускать важные сообщения от банка, а когда что-то становится непонятно, то сразу обращаться с вопросами. Ведь любые риски лучше предусмотреть заранее, чем доводить до последствий.
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