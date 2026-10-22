Запросы по 115-ФЗ: представители банка ответили на частые вопросы бухгалтеров

Многие банки предлагают сервисы, которые помогают бизнесу оценивать комплаенс-риски. Можно ли считать результат самопроверки гарантией того, что у банка не возникнет вопросов к операциям?

Такие сервисы помогают бизнесу заранее увидеть возможные зоны риска в своей деятельности и получить рекомендации, как стоит скорректировать работу, чтобы их снизить. При разработке таких сервисов, как правило, учитываются открытые рекомендации и материалы Банка России.

При этом автоматизированная оценка не всегда учитывает все особенности конкретного бизнеса. На итоговый результат могут влиять специфика деятельности, характер операций, индивидуальные особенности бизнес-модели. Поэтому результат такой оценки не может гарантировать, что вопросов к операциям не возникнет. Но он может помочь бизнесу заранее учесть возможные риски и снизить их.

В Точка Банке клиенты могут обратиться за консультацией Комплаенс-эксперта. Например, если нужно убедиться в безопасности планируемой сделки или уточнить, как начать новое направление бизнеса с минимальными рисками. Есть как разовые консультации, так и подписка для тех, кому нужна постоянная поддержка. С подпиской за бизнесом закрепляется персональный эксперт, который не только отвечает на вопросы, но и сам может связаться с клиентом и дать рекомендации, если видит риски.

Кроме консультаций мы развиваем технологичное решение Риски бизнеса — набор сервисов по подписке для оценки рисков по разным направлениям: 115-ФЗ, работа с контрагентами, проверки и т.д. Например, при планировании платежа сервис может подсказать, что операция отличается от обычного характера деятельности и даст рекомендации, которые помогут вовремя скорректировать ситуацию. Также сервис поможет проверить контрагентов, предупредит о плановых визитах надзорных органов, сообщит об исполнительных производствах и исках.