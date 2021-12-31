Как рынки будут следить за применением ККТ с 1 марта 2022 года

Добрый день, уважаемые коллеги.

По закону налоговики должны следить за применением ККТ. Но по всей видимости, они решили, что им это неудобно, и решили перепоручить слежку управляющим рынками. И если вы управляющий рынком и будете плохо следить за тем, как используют ваши арендаторы ККТ, то государство будет вас беспощадно штрафовать.

Проект Федерального закона № 20280-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Что планируют ввести

«Статью 14.5 дополнить частями 16 — 18 следующего содержания:

«16. Несоблюдение управляющей рынком компанией порядка предоставления торгового места на территории розничного рынка, выразившееся в предоставлении торгового места лицу, непредставившему копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники в случае предоставления торгового места для осуществления деятельности, при осуществлении которой предусмотрены расчеты с применением ККТ, и неосуществление проверки факта наличия зарегистрированной (перерегистрированной) контрольно-кассовой техники у лиц, которым предоставлено торговое место, и неосуществление проверки применяемой лицом, которому предоставлено торговое место, системы налогообложения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, и ненаправление управляющей рынком компанией лицу, с которым заключен договор о предоставлении торгового места, уведомления о необходимости устранения выявленного указанной компанией нарушения в виде отсутствия у лица зарегистрированной (перерегистрированной) по адресу места нахождения рынка контрольно-кассовой техники, а также допущение осуществления таким лицом на торговом месте деятельности, при осуществлении которой предусмотрены расчеты с применением контрольно-кассовой техники, до момента соответствующей регистрации (перерегистрации) ККТ, и неисполнение обязанности по одностороннему отказу от исполнения договора о предоставлении торгового места в случаях, предусмотренных законодательством о розничных рынках, — влечет предупреждение должностных лиц и юридических лиц».

То есть, вы должны еще будете проверять, правильно ли он систему налогообложения применяет, а не только наличие ККТ.

Про штрафы

На первый раз вас просто предупредят. За повторное нарушение директора оштрафуют на 40-70 тысяч рублей, а организацию — от 100 до 300 тысяч рублей. Но если в течение года вы допустите нарушение более 2 раз, то наказание будет зависеть от количества торговых мест на рынке.

На третий раз директора оштрафуют на 50-80 тысяч рублей, а организацию — на 300-500 тысяч рублей. Но это на рынке число торговых мест меньше 500. Если число мест на рынке составляет от 500 до 1000, то организацию оштрафуют уже на 600-800 тысяч рублей. А если число торговых мест на рынке от 1000 и более, то организацию ждет штраф на 800 тысяч — 1 млн рублей.

Короче, интересный законопроект. Он быстренько станет законом, и все эти правила начнут действовать с 1 марта 2022 года. Поэтому, если вы торгуете на рынке, имейте в виду, что у вас начинаются такие чудеса. Ну кому хочется платить миллионные штрафы?

Что мне не нравится в этом законе

Налоговики пытаются переложить свои обязанности на бизнесменов. Дорогие налоговики, вы же контролируете ККТ? Ходите и контролируйте, кто вам мешает? При чем здесь управляющий рынком? Ему бизнесом надо заниматься, а не людей выгонять с рынка. Непомерные штрафы. Ну хорошо, что на первый раз будет предупреждение. То есть теперь на каждом рынке нужно будет завести специального человека, который знает наизусть № 54-ФЗ «О применении ККТ» и всю тематическую нормативную базу. Например, он знает, что на патентной системе налогообложения не всегда надо применять № 54-ФЗ. И этот специальный человек должен ходить и всех проверять. Почему коммерческая организация должна проверять правильный ли продавец использует налоговый режим или неправильный? Вообще-то, это функция государства. За что коммерческую организацию наказывать собираются до миллиона рублей?

Что-то как-то это все неправильно. Зачем вы возлагаете на бизнесменов функцию государственного надзора? Налогоплательщики зря платят налоги? Если они платят налоги, то на эти налоги, наверное, государство хочет контролировать, пусть и контролирует. Это мое мнение.

Напишите в комментариях, что вы обо всем об этом думаете. Моя задача вас предупредить. Я не выдумываю эти законы. Жду ваших отзывов и лайков.

Спасибо и удачи в делах.