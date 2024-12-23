Когда бухгалтеру лучше брать отпуск в 2025 году: чтобы работа не встала  

Хотите избежать выгорания? Тогда пора вспомнить: отпуск — не роскошь, а жизненная необходимость и ваше законное право. Главное, все заранее спланировать и «раскидать» важные дела без ущерба для компании. Рассказываем, как это сделать.
Что говорит закон
К завершению календарного года (примерно к середине декабря) каждый работодатель должен составить и утвердить график отпусков. На 2025 год график утверждается до 17 декабря 2024 года. К этому моменту все сотрудники предоставляют информацию: в какие даты и сколько дней они планируют отдыхать в следующем году.
Согласно ст. 115 ТК, ежегодный оплачиваемый отпуск — независимо от должности работника, размера ставки, удаленного (дистанционного) или офлайн формата — предоставляется на 28 календарных дней.
При этом в течение года утвержденный график можно корректировать. На практике часто возникают ситуации, которые требуют сместить даты отпусков. Например, сотрудник просит перенести отпуск на другой период, или на работу взяли новых сотрудников, или отпуск сотрудника прервался из-за производственной необходимости.
Отпуск можно разбить на части. Но есть обязательное условие: одна часть не должна быть меньше 14 дней. Оставшиеся две недели можно разделить как угодно (ст. 125 ТК, письмо Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100-6-1).
Если бухгалтер свои законные дни «не отгулял» в рамках одного года, то они не сгорают, а переносятся на следующий год. Их можно взять сверх оплачиваемого отпуска в новом году, но нельзя попросить денежную компенсацию. Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается только в случае увольнения сотрудника.
Вести учет отпусков, правильно рассчитывать отпускные и компенсацию за неиспользованные дни отпуска поможет программа «1С:Зарплата и управление персоналом». А если возникла необходимость оперативно произвести расчеты с персоналом, например, выплатить отпускные в установленные сроки, не нарушив требования ТК, воспользуйтесь облачным решением 1С:Фреш от Ю-Софт. Все вопросы можно решить удаленно — из любой точки мира с любого устройства.
Как в череде дедлайнов умудриться сходить в отпуск
Если обратиться к календарям бухгалтера, в среднем специалисты этой сферы тратят 80–100 рабочих дней в году на сдачу отчетности и уплату налогов. Общее количество отчетных событий может достигать нескольких десятков в год (в зависимости от выбранной системы налогообложения, оборотов компании, вида деятельности, наличии сотрудников в найме и др.параметров), включая промежуточные уведомления, корректировки, специальные отчеты.
В 2024 году было всего 248 рабочих дней (и 118 выходных и праздничных), отнимем из общего количества сотню и остается 148 дней — в которые нужно виртуозно включить без потери качества налогового и бухгалтерского учета 28-дневный отпуск. И желательно, чтобы он пришелся на теплое время года!
Попробуем разобраться, как это сделать.
Выбирая даты заслуженного отдыха, бухгалтеру фактически приходится лавировать между сроками подачи отчетности и уплаты налогов.
Крупные отчетные «кампании» можно разделить по кварталам:
Вид отчетности
Срок сдачи за предыдущий год
Срок сдачи за I квартал
Срок сдачи за полугодие
Срок сдачи за 9 месяцев
Декларация по налогу на прибыль
25.03.2025
25.04.2025
25.07.2025
27.10.2025
Декларация по НДС
27.01.2025
25.04.2025
25.07.2025
27.10.2025
Уведомления ЕНП об исчисленных суммах по авансовым платежам УСН
+
Декларация по УСН за 2024 год
25.03.2025г.
для организаций
25.04.2025 для ИП
25.04.2025
25.07.2025
27.10.2025
Бухгалтерскую отчетность за 2024 год нужно сдать до 31 марта 2025 года включительно.
Вроде на первый взгляд все неплохо, если бы картину не портила ежемесячная отчетность. Напомним, что до 25 числа каждого месяца бухгалтеры должны направить в налоговую инспекцию, например:
декларации по налогу на прибыль — при ежемесячной уплате авансов по фактической прибыли;
персонифицированные сведения (отчет не подается за последний месяц каждого квартала, если РСВ предоставлен вовремя, письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@);
И самое главное, не забываем про НДФЛ — уведомления об исчислении налога нужно сдать дважды в месяц:
до 3 числа — за исчисленные суммы в период с 23 числа до конца каждого месяца;
до 25 числа — за сумму, исчисленную с 1 числа по 22 число включительно.
Когда ввели новое правило, обязав налогоплательщиков отправлять уведомления об исчисленном НДФЛ дважды в месяц (закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ), бухгалтеры пробовали возразить. Сообщество обратилось в ФНС с мнением, что изменения НК нарушают их право на отпуск. Но налоговая осталась непреклонна и порекомендовала бухгалтерам делегировать свои полномочия другим сотрудникам и спокойно идти отдыхать (письмо ФНС от 27.12.2023 № ЗГ-3-8/17390@). Поэтому сейчас имеем то, что имеем.
Итак, когда лучше планировать «передышку»:
На основании вышесказанного, исключите последние дни каждого квартала и периоды сдачи отчетности.
Если у вас есть штатные сотрудники или исполнители на договорах ГПХ, в отношении которых компания является налоговым агентом и платит НДФЛ, то третье число каждого месяца тоже выпадает.
Обратите внимание, что внести платежи можно одновременно со сдачей отчетности, не обязательно дожидаться 28 числа.
Таким образом получается, что бухгалтер может взять отпуск практически в любой месяц — примерно с 4 по 22 число (тут еще нужно подстроиться под даты расчета и выплаты заработной платы, на всех предприятиях они разные).
Досрочно выплачивать зарплату и перечислять НДФЛ крайне не рекомендуется, такие действия могут привлечь внимание ГИТ и обернуться для работодателя штрафами.
Итак, с тем, когда можно — в целом разобрались. Давайте теперь посмотрим, когда бухгалтеру наиболее выгодно уходить «на каникулы».
Выгодные и невыгодные месяцы для отпуска
Если вам хочется не только перезагрузиться после напряженной работы, но и иметь достойные финансы на этот отпуск, учитывайте количество рабочих дней в выбранном месяце.
Давно известный лайфхак: чем больше в месяце праздников, тем ниже отпускные.
Почему так получается?
Когда количество рабочих дней уменьшается, зарплата за каждый день рассчитывается выше. В результате совокупный доход в этом месяце (оклад плюс отпускные) оказывается ниже, чем обычно.
Поэтому с финансовой точки зрения лучше всего планировать отдых в месяцы с максимальным количеством рабочих будней. В 2025 году такими месяцами будут: июль и октябрь (по 23 дня).
А наиболее «убыточные» — январь, май, июнь, ноябрь.
Подведем итог
Если хотите получить побольше денег, то оптимально уходить в отпуск в 2025 году:
в период с 4 по 24 июля или
с 4 по 24 октября.
Но эти месяцы как раз приходятся на закрытие второго и третьего квартала, поэтому чем-то все-таки придется пожертвовать.
Советуем рассмотреть: август и сентябрь — в них достаточно рабочих дней и не предвидится важных отчетных событий.
Старайтесь максимальное количество задач выполнить заранее, перед отдыхом. Например, досрочно можно перечислить налоги и взносы (пп. 1, 9 ст. 45 НК) или выплатить отпускные сотрудникам, которые тоже уходят на отдых в ближайшее время, и расчет суммы уже не изменится. По возможности делегируйте задачи: если у вас нет подчиненных, обсудите с руководством возможность привлечь к временному совмещению кого-то из коллег смежных подразделений (ст. 60.2 ТК) — хотя бы на простые задачи.
Но все предугадать наперед невозможно. Даже если вы добросовестно подготовились к отпуску, что можно было заранее рассчитать и подать — сделали, все равно могут возникнуть срочные вопросы. Например поступил запрос из контролирующих органов или пришел новый сотрудник и нужно подать в СФР форму ЕФС-1. Пропуск установленных сроков для ответа на требование ФНС или сдачи отчета ЕФС-1 грозит компании штрафом.
При необходимости 1С:Фреш от Ю-Софт поможет решить все вопросы удаленно — из любой точки мира с любого устройства. В облачном сервисе 1С:Фреш все учетные данные всегда под рукой, даже если бухгалтер в отпуске. Нужен только интернет. Не придется покупать серверы и отдельные программы 1С. Автоматические обновления избавят от расходов на сопровождение. А если возникнут вопросы, вам в любое время помогут эксперты по вопросам 1С и бухгалтерии.
Получите 4 000 ₽ за переход на 1С:Фреш с Ю-Софт!
Работайте в 1С из любой точки мира. Тестируйте 1С:Фреш 30 дней бесплатно, получайте 4 000 ₽ за перевод каждого клиента и 5% кэшбэка на личный счёт со всех их покупок!
Заполните форму, наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ООО «Ю-Софт Старт», ИНН 7726429561, erid: LjN8KJCsx
Начать дискуссию