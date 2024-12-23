Когда бухгалтеру лучше брать отпуск в 2025 году: чтобы работа не встала  

К завершению календарного года (примерно к середине декабря) каждый работодатель должен составить и утвердить график отпусков. На 2025 год график утверждается до 17 декабря 2024 года. К этому моменту все сотрудники предоставляют информацию: в какие даты и сколько дней они планируют отдыхать в следующем году.

Согласно ст. 115 ТК, ежегодный оплачиваемый отпуск — независимо от должности работника, размера ставки, удаленного (дистанционного) или офлайн формата — предоставляется на 28 календарных дней.

При этом в течение года утвержденный график можно корректировать. На практике часто возникают ситуации, которые требуют сместить даты отпусков. Например, сотрудник просит перенести отпуск на другой период, или на работу взяли новых сотрудников, или отпуск сотрудника прервался из-за производственной необходимости.

Отпуск можно разбить на части. Но есть обязательное условие: одна часть не должна быть меньше 14 дней. Оставшиеся две недели можно разделить как угодно (ст. 125 ТК, письмо Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100-6-1).

Если бухгалтер свои законные дни «не отгулял» в рамках одного года, то они не сгорают, а переносятся на следующий год. Их можно взять сверх оплачиваемого отпуска в новом году, но нельзя попросить денежную компенсацию. Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается только в случае увольнения сотрудника.