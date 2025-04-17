Налоги, страховые взносы и отчетность по сотрудникам в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера

НДФЛ с доходов сотрудников в 2025 году

Налог на доходы физлиц работодатель обязан удерживать из дохода, выплачиваемого работнику, и в установленные сроки перечислять в бюджет.

Какие ставки НДФЛ применять в 2025 году

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3. Если в 2025 году выплачиваете своим сотрудникам дивиденды, вручаете подарки , не являющиеся оплатой труда, НДФЛ удерживайте по таким ставкам ( пп. 3 п. 6 ст. 210 , п. 1.1 ст. 224 НК ):

Применять к этой налоговой базе вычеты можно, если на них не была уменьшена основная налоговая база.

Сумма надбавок и районных коэффициентов работника с начала года, руб.

2. В районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС) НДФЛ с районных коэффициентов и процентных надбавок удерживают по специальным ставкам, а оставшуюся часть начисленного заработка — в общем порядке по новой прогрессивной шкале от 13% до 22% ( п. 6.2 ст. 210 , п. 1.2 ст. 224 НК ):

По новой прогрессивной шкале ставок от 13% до 22% облагаются доходы, перечисленные в п. 2.1 ст. 210 НК (основная налоговая база):

Для доходов нерезидентов, которые не относятся к перечисленным выше категориям, действует ставка 30% .

Как исчислять НДФЛ из дохода сотрудников

Появился новый вычет для тех, кто выполнил нормативы ГТО — 18 000 руб. за год, в котором получен знак отличия, но только если в том же году пройдена диспансеризация.

Увеличен до 450 тыс. руб . лимит дохода с начала года, по достижении которого прекращается предоставление стандартных вычетов на детей.

Работники больше не должны подавать работодателю заявление на стандартные вычеты на детей — достаточно предоставить подтверждающие документы.

Выросли вдвое стандартные вычеты на детей — на второго ребенка — 2 800 руб. , на третьего и каждого последующего из детей — 6 000 руб.

Как удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам

НДФЛ с зарплаты, премий, отпускных, больничных и большинства иных доходов удерживайте на дату их выплаты работнику на руки или перечисления на его банковский счет. Фактический доход возникает в день его выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).

По командировочным выплатам налог удерживайте в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет по служебной командировке. Этот же день будет датой фактического получения дохода (пп. 6 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).

Если выплачивали доход в натуральной форме (оплата труда, подарки работнику, оплата путевок в санаторий и т.п.), НДФЛ удержите с ближайшей выплаты, произведенной сотруднику деньгами. При этом датой фактического получения дохода считается день передачи дохода в натуральной форме сотруднику (пп. 2 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).

Когда у сотрудника возникает доход в виде материальной выгоды при выдаче ему займа, налог удерживайте из последующих доходов в денежной форме, начиная с выплаты, ближайшей к дате фактического получения матвыгоды. Дата фактического получения такого дохода — последний день каждого из месяцев в рамках срока, на который сотруднику предоставлен заем (пп. 3, 7 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).

Если до окончания года весь НДФЛ с доходов, выплаченных работнику, удержать не получилось, это можно сделать до 31 января года, следующего за годом выплаты дохода.

Например, если в декабре 2025 года работник получил зарплату в натуральной форме, удержать с нее налог можно из зарплаты, выплаченной в денежной форме в январе 2026 года.

Удерживая НДФЛ из оплаты труда, не забывайте об ограничениях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 138 ТК, п. 4 ст. 226 НК, письмо Минздравсоцразвития от 16.11.2011 № 22-2-4852):

Сначала удержите весь налог, исчисленный с зарплаты работника.

Затем из оставшейся суммы можно удержать налог, который не был удержан ранее, причем сумма удержаний из каждой зарплаты не должна превышать 20%, а при удержании НДФЛ, исчисленного из натурального дохода или матвыгоды — 50% от этой оставшейся суммы.

Если до 31 января следующего года не будет возможности удержать налог в полном объеме (например, в случае увольнения сотрудника), нужно сообщить об этом в ИФНС, а также самому работнику. Неудержанную сумму отразите в справке о доходах физлица в составе расчета 6-НДФЛ, который подадите до 25 февраля в налоговую инспекцию. Еще один экземпляр справки отправьте физлицу — ценным письмом с описью вложения, или вручив лично под расписку (ст. 216, п. 5 ст. 226 НК).

Обратите внимание: если возможность удержать НДФЛ до 31 января у работодателя была, но он этого не сделал, его привлекут к ответственности, назначив штраф — 20% от суммы налога, подлежащей удержанию и уплате (ст. 123 НК).