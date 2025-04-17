Налоги, страховые взносы и отчетность по сотрудникам в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера

НДФЛ с доходов сотрудников в 2025 году
Налог на доходы физлиц работодатель обязан удерживать из дохода, выплачиваемого работнику, и в установленные сроки перечислять в бюджет.
Какие ставки НДФЛ применять в 2025 году
1. К большинству выплат сотрудникам применяется новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ (п. 1 ст. 224 НК):
Доход с начала года, руб.
Ставка НДФЛ с 1 января 2025 года
до 2,4 млн включительно
13%
свыше 2,4 млн до 5 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.
свыше 5 млн до 20 млн
702 тыс. руб. + 18% с дохода свыше 5 млн руб.
свыше 20 млн до 50 млн
3 402 тыс. руб. + 20% с дохода свыше 20 млн руб.
свыше 50 млн
9 402 тыс. руб. + 22% с дохода свыше 50 млн руб.
Применяйте эту шкалу к доходам следующих категорий сотрудников:
налоговых резидентов РФ;
нерезидентов, дистанционно работающих на российские компании;
иностранцев, работающих на патенте, и высококвалифицированных специалистов;
переселенцев, беженцев.
Для доходов нерезидентов, которые не относятся к перечисленным выше категориям, действует ставка 30%.
По новой прогрессивной шкале ставок от 13% до 22% облагаются доходы, перечисленные в п. 2.1 ст. 210 НК (основная налоговая база):
выплаты сотрудникам в рамках трудовых отношений — зарплата, премии, отпускные, больничные, выходные пособия и другие;
вознаграждения по договорам ГПХ за оказание услуг, выполнение работ, предоставления имущества в аренду.
Основную налоговую базу уменьшайте на сумму предоставленных работнику налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и др.).
2. В районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС) НДФЛ с районных коэффициентов и процентных надбавок удерживают по специальным ставкам, а оставшуюся часть начисленного заработка — в общем порядке по новой прогрессивной шкале от 13% до 22% (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК):
Сумма надбавок и районных коэффициентов работника с начала года, руб.
Ставка НДФЛ с 1 января 2025 года
до 5 млн включительно
13%
свыше 5 млн
650 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 5 млн руб.
Применять к этой налоговой базе вычеты можно, если на них не была уменьшена основная налоговая база.
3. Если в 2025 году выплачиваете своим сотрудникам дивиденды, вручаете подарки, не являющиеся оплатой труда, НДФЛ удерживайте по таким ставкам (пп. 3 п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК):
Доход физлица в виде дивидендов, подарков, руб.
Ставка НДФЛ
до 2,4 млн включительно
13%
свыше 2,4 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.
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Как исчислять НДФЛ из дохода сотрудников
НДФЛ исчисляйте при каждой выплате дохода работнику по формуле:
НДФЛ = (Налоговая база – Налоговые вычеты) х Ставка налога
В налоговую базу включайте все доходы сотрудника:
денежные выплаты;
выплаты в натуральной форме;
материальную выгоду.
С 2025 года по вычетам действует целый ряд изменений, например (ст. 218 НК):
Выросли вдвое стандартные вычеты на детей — на второго ребенка — 2 800 руб., на третьего и каждого последующего из детей — 6 000 руб.
Работники больше не должны подавать работодателю заявление на стандартные вычеты на детей — достаточно предоставить подтверждающие документы.
Увеличен до 450 тыс. руб. лимит дохода с начала года, по достижении которого прекращается предоставление стандартных вычетов на детей.
Появился новый вычет для тех, кто выполнил нормативы ГТО — 18 000 руб. за год, в котором получен знак отличия, но только если в том же году пройдена диспансеризация.
Как удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам
НДФЛ с зарплаты, премий, отпускных, больничных и большинства иных доходов удерживайте на дату их выплаты работнику на руки или перечисления на его банковский счет. Фактический доход возникает в день его выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).
По командировочным выплатам налог удерживайте в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет по служебной командировке. Этот же день будет датой фактического получения дохода (пп. 6 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).
Если выплачивали доход в натуральной форме (оплата труда, подарки работнику, оплата путевок в санаторий и т.п.), НДФЛ удержите с ближайшей выплаты, произведенной сотруднику деньгами. При этом датой фактического получения дохода считается день передачи дохода в натуральной форме сотруднику (пп. 2 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).
Когда у сотрудника возникает доход в виде материальной выгоды при выдаче ему займа, налог удерживайте из последующих доходов в денежной форме, начиная с выплаты, ближайшей к дате фактического получения матвыгоды. Дата фактического получения такого дохода — последний день каждого из месяцев в рамках срока, на который сотруднику предоставлен заем (пп. 3, 7 п. 1 ст. 223, п. 4 ст. 226 НК).
Если до окончания года весь НДФЛ с доходов, выплаченных работнику, удержать не получилось, это можно сделать до 31 января года, следующего за годом выплаты дохода.
Например, если в декабре 2025 года работник получил зарплату в натуральной форме, удержать с нее налог можно из зарплаты, выплаченной в денежной форме в январе 2026 года.
Удерживая НДФЛ из оплаты труда, не забывайте об ограничениях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 138 ТК, п. 4 ст. 226 НК, письмо Минздравсоцразвития от 16.11.2011 № 22-2-4852):
Сначала удержите весь налог, исчисленный с зарплаты работника.
Затем из оставшейся суммы можно удержать налог, который не был удержан ранее, причем сумма удержаний из каждой зарплаты не должна превышать 20%, а при удержании НДФЛ, исчисленного из натурального дохода или матвыгоды — 50% от этой оставшейся суммы.
Если до 31 января следующего года не будет возможности удержать налог в полном объеме (например, в случае увольнения сотрудника), нужно сообщить об этом в ИФНС, а также самому работнику. Неудержанную сумму отразите в справке о доходах физлица в составе расчета 6-НДФЛ, который подадите до 25 февраля в налоговую инспекцию. Еще один экземпляр справки отправьте физлицу — ценным письмом с описью вложения, или вручив лично под расписку (ст. 216, п. 5 ст. 226 НК).
Обратите внимание: если возможность удержать НДФЛ до 31 января у работодателя была, но он этого не сделал, его привлекут к ответственности, назначив штраф — 20% от суммы налога, подлежащей удержанию и уплате (ст. 123 НК).
Как уплачивать НДФЛ
Удержанный НДФЛ перечисляйте в бюджет в составе ЕНП — единого налогового платежа (п. 1 ст. 58 НК).
Срок уплаты НДФЛ в бюджет зависит от периода, в котором он был удержан из выплаты работнику. Особый срок действует и для уведомлений об исчисленном налоге (п. 6 ст. 226 НК):
Период, в котором удержали НДФЛ
Срок уплаты НДФЛ
Срок подачи в ИФНС уведомлений по НДФЛ
С 1 по 22 число текущего месяца
28 число текущего месяца
25 число текущего месяца
С 23 по последнее число текущего месяца
5 число следующего месяца
3 число следующего месяца
С 23 по 31 декабря
Последний рабочий день декабря
Последний рабочий день декабря
Например, если аванс за март 2025 года выплачен 25 марта, а зарплата за вторую половину месяца — 10 апреля, НДФЛ с аванса нужно уплатить не позже 5 апреля, а с зарплаты за вторую половину марта — не позднее 28 апреля 2025 года.
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Страховые взносы за сотрудников в 2025 году
Работодатель ежемесячно делает отчисления страховых взносов по каждому сотруднику на обязательное пенсионное (ОПС), медицинское страхование (ОМС), страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ), а также на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).
Облагайте страховыми взносами выплаты (ст. 420 НК):
в рамках трудовых отношений;
по гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг физлицами, не являющимися ИП и самозанятыми;
по договорам авторского заказа, издательским лицензионным договорам, договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.
Не облагаются страховыми взносами выплаты, перечисленные в ст. 422 НК (больничные пособия, матпомощь работникам в пределах 4 000 руб., возмещение расходов на повышение квалификации и т.д.).
Работодатели, применяющие АУСН, страховые взносы за работников на ОПС, ОМС, ВНиМ не платят.
Выплаты по договорам ГПХ облагайте взносами на «травматизм», только если в тексте договора с физлицом содержится условие о таком начислении.
Предельная база по страховым взносам в 2025 году
С начала 2025 года применяется новый единый размер предельной базы по обязательным страховым взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ — 2 759 000 руб. (постановление Правительства от 31.10.2024 № 1457).
Соответствие выплат предельной базе определяйте по каждому сотруднику с начала года.
По каким тарифам начислять страховые взносы в 2025 году
Основной единый тариф страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ в 2025 году — 30%. Но тарифы могут различаться в зависимости от категории страхователя:
1. Тарифы на ОПС, ОМС, ВНиМ для тех, кто не относится к МСП.
Если работодатель не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства (МСП), взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ с выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам в 2025 году рассчитывайте так (п. 3 ст. 425 НК):
К облагаемым выплатам застрахованному лицу, которые с начала года не превысили 2 759 000 руб., применяйте основной тариф 30%.
К части облагаемых выплат застрахованному лицу, которые превысили с начала года 2 759 000 руб., применяйте тариф 15,1%.
2. Тарифы взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ для субъектов МСП.
Если работодатель — субъект МСП, он должен применять пониженный тариф страховых взносов с первого числа месяца, в котором его внесли в реестр МСП.
В 2025 году субъекты МСП исчисляют страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ по-новому. Пока выплаты сотруднику с начала года не превысили 2 759 000 руб. (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК):
Тариф 30% ежемесячно применяется к части выплаты, равной 1,5 федеральных МРОТ. В 2025 году федеральный МРОТ — 22 440 руб., значит по тарифу 30% ежемесячно облагается 33 600 руб. (22 440 х 1,5).
Тариф 15% ежемесячно применяют к части выплаты, превышающей 33 600 руб.
Когда выплаты работнику с начала года превысят 2 759 000 руб., до конца года ежемесячно к сумме превышения применяйте тарифы:
Тариф 15,1% — к части выплаты в пределах 33 600 руб.
Тариф 15% — к части выплаты свыше 33 600 руб.
3. Пониженные тарифы взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ для других категорий.
По специальным пониженным тарифам страховые взносы в 2025 году должны начислять следующие категории работодателей-страхователей:
Категория страхователя
Тариф, если предельная база не превышена
Тариф, применяемый к доходу, превышающему предельную базу
Субъекты МСП с основным ОКВЭД из раздела «Обрабатывающие производства» (п. 13.2 ст. 427 НК)
30% к выплате в пределах 1,5 МРОТ;
7,6% к выплате свыше 1,5 МРОТ
15,1% к выплате в пределах 1,5 МРОТ;
7,6% к выплате свыше 1,5 МРОТ
Субъекты МСП, основная деятельность которых — предоставление продуктов питания и напитков, при среднесписочной численности свыше 250 чел. (п. 13.1 ст. 427 НК)
30% к выплате в пределах 1,5 МРОТ;
15% к выплате свыше 1,5 МРОТ
15,1% к выплате в пределах 1,5 МРОТ;
15% к выплате свыше 1,5 МРОТ
Компании – участники проекта «Сколково», Технополиса, проекта в соответствии с законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ (п. 9 ст. 427 НК)
Компании, работающие в сфере информационных технологий, радиоэлектронной промышленности (п. 5, 14 ст. 427 НК)
7,6%
7,6%
Плательщики, выплачивающие вознаграждения членам экипажей за исполнение трудовых обязанностей (п. 2.3 ст. 427 НК)
0%
—
Компании и ИП, применяющие АУСН
НКО на УСН, работающие в сфере соцобслуживания граждан, научных исследований, образования, здравоохранения, культуры, искусства, массового спорта (п. 7 ст. 427 НК)
7,6%
0%
Благотворительные организации на УСН (п. 8 ст. 427 НК)
Плательщики, выплачивающие вознаграждения учащимся профессиональных и высших учебных заведений по трудовым договорам или ГПД (п. 2.2 ст. 427 НК)
ИП и компании – участники СЭЗ в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей (при реализации инвестпроектов), резиденты ТОР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Калининградской области, компании, зарегистрированные на Курилах, участники промышленных кластеров (п. 10, 10.1, 11, 15, 17, 22 ст. 427 НК)
Организации — производители анимационной аудиовизуальной продукции (п. 12, 13 ст. 427 НК)
4. Тарифы дополнительных взносов на ОПС.
Если ваши работники трудятся на вредном или опасном производстве, они имеют право досрочно выйти на пенсию. При этом вы должны начислять дополнительные страховые взносы на пенсионное страхование (ст. 428 НК).
На размер тарифов таких взносов влияет класс опасности, определенный в результате спецоценки условий труда (СОУТ):
Класс опасности по результатам СОУТ
Подкласс условий труда
Тариф дополнительных взносов на ОПС
Опасный
4
8%
Вредный
3.4
7%
3.3
6%
3.2
4%
3.1
2%
Допустимый
2
0%
Оптимальный
1
0%
Если СОУТ не проводили, применяйте такие дополнительные тарифы:
Вид работ
Тариф
Работы по «Списку № 2» и «малым спискам», указанные в п. 2–18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
6%
Работы по «Списку № 1», указанные в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
9%
Тарифы по взносам на «травматизм»
Страховые взносы на «травматизм» за работников начисляйте отдельно от других взносов по тарифам, которые установил Соцфонд в зависимости от класса профессионального риска.
В 2025 году тарифы остались прежними — они составляют от 0,2% до 8% (ст. 20.1, 21 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ в ред. от 29.05.2024, закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ).
Страхователи, применяющие АУСН, в 2025 году платят взносы на «травматизм» в фиксированном размере 2 750 руб. в год (постановление Правительства от 14.11.2024 № 1547).
Как уплачивать страховые взносы в 2025 году
Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ перечисляйте в составе ЕНП не позднее 28 числа следующего за расчетным месяца.
За первый и второй месяц каждого квартала нужно подавать в ИФНС уведомление о начисленных суммах взносов. Срок подачи уведомлений — 25 число месяца, следующего за расчетным.
Взносы на «травматизм» не входят в состав ЕНП — уплачивайте их в СФР отдельной платежкой в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. Подавать уведомления по «травматизму» не надо.
Отчетность по сотрудникам в 2025 году
Отчитываться по сотрудникам работодатели должны в ИФНС и в СФР.
В таблице собраны сроки подачи отчетов и указаны актуальные формы, которые следует заполнять в 2025 году:
Куда сдавать
Наименование отчета
Отчетный период
По какой форме заполнять
В ИФНС
Расчет по страховым взносам (РСВ)
Подается в том числе при отсутствии начислений и выплат физлицам в отчетном периоде
Приложение № 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (в редакции от 13.09.2024).
Расчет 6-НДФЛ
Подается, если облагаемые НДФЛ доходы в отчетном периоде получал хоть один сотрудник или иное физлицо, которому выплачивали доход
Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024).
Персонифицированные сведения о физлицах
Подаются ежемесячно по всем физлицам, работавшим в отчетном месяце по трудовым и ГПХ договорам (кроме самозанятых), включая тех, кто был уволен, или кому не начислялись выплаты.
Сведения за март, июнь, сентябрь, декабрь можно не подавать, при условии, что за соответствующий отчетный период представлен РСВ с разделом 3.
Приложение № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@
В СФР
ЕФС-1 Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности
Подаются, если были соответствующие кадровые события в отчетном месяце
В случае приема или увольнения работника, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ отчитаться нужно не позже следующего рабочего дня.
В остальных случаях:
ЕФС-1 Подраздел 1.2. Сведения о стаже работников
Подается раз в год в отношении лиц, перечисленных в п. 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
за 2025 год — 26.01.2026
ЕФС-1 Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию
Подается раз в год вместе с Подразделом 1.2 при наличии условий труда, дающих право на досрочное назначении пенсии.
за 2025 год — 26.01.2026
ЕФС-1 Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам
Подается в случае перечисления дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию
ЕФС-1 Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм»
Подается при наличии сотрудников, включая исполнителей по ГПХ-договорам, которые подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
В таблице учтены переносы сроков сдачи — если последний день срока представления отчета в ИФНС или СФР совпадает с нерабочим праздничным или выходным днем, его переносят на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК, письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
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