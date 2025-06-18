Бухгалтер на удаленке: 10 сервисов, которые помогут упростить работу

1. Профи. ру
Ссылка: profi.ru
Начнем все-таки с сервиса, который помогает наладить постоянный поток клиентов. На Профи.ру ежедневно появляются десятки-сотни запросов от предпринимателей, которым нужен бухгалтер: для разовых услуг, консультации или на постоянное сопровождение бизнеса.
Имейте в виду, что отклики на этом ресурсе платные, то есть за каждого потенциального клиента придется сначала заплатить от 50–150 руб. Также есть абонементы, которые позволяют платить за отклики меньше и получать доступ к заданиям раньше других.
Многие фрилансеры начинают формировать клиентскую базу именно с Профи.ру, а также ищут заказчиков на Авито, HH.ru, Яндекс Услуги и других площадках. Протестируйте несколько сервисов и выберите для себя тот, с которого идет наибольшая отдача.
2. ПланФикс
Ссылка: planfix.com/ru
ПланФикс — это многофункциональный сервис для управления задачами и автоматизации рабочих процессов. С помощью этого сервиса можно, например, создавать и вести проекты по каждому клиенту, ставить себе задачи и тайм-трекинг. Сервис будет напоминать о сроках сдачи отчетности и других важных датах. Также в Планфиксе реализована возможность хранения файлов и использования шаблонов для быстрого создания типовых документов (договоров, актов, счетов).
Есть интеграция с мессенджерами, с программой 1С для обмена данными, онлайн-банками.
Сервис платный, но есть и пробный период — 14 дней, в течение которых вы сможете оценить функционал, удобство и принять для себя окончательное решение.
3. Битрикс24
Ссылка: bitrix24.ru
Один из самых популярных и универсальных сервисов CRM для организации бизнес-процессов. Здесь буквально есть все для планирования, управления своим временем, анализа, коммуникации с клиентами.
В Битриксе24 вы сможете вести задачи по каждому клиенту, ставить дедлайны, хранить документы, вести переписку и даже отслеживать оплату.
Если вы пока работаете в одиночку и не набрали команду подчиненных, но при этом уже испытываете необходимость в систематизации рабочей информации, Битрикс может стать оптимальным решением. Для одного человека есть бесплатный тариф, но с урезанными функциями, он скорее подойдет для старта и знакомства с сервисом. А если вы бухгалтер-аутсорсер с собственной командой, то затраты на сервис составят от 1 743 ₽/мес. при оплате сразу за год. Зато в одном месте будут и работа с клиентами, и внутрикорпоративные задачи, и документы, и даже телефония.
4. Яндекс 360 для бизнеса
Ссылка: 360.yandex.com/business/
Если вы еще незнакомы, это офисный онлайн-комплекс от Яндекса. В вашем распоряжении будет привычная почта с доменом, облако для хранения документов (Яндекс.Диск), календари с «напоминалками», документы и таблицы для совместной работы, чат и видеозвонки. Удобно, что в Яндекс 360 можно делиться файлами с клиентами и вести все дела в общем цифровом пространстве — без скачиваний, пересылок и т.д. Сохраняете документ, и его сразу видит человек, которому вы предоставили открытый доступ.
Из плюсов: бесплатный базовый тариф и наличие мобильного приложения, чтобы иметь доступ к рабочим файлам даже в смартфоне. Нет CRM и планировщика задач в классическом понимании, то есть нужно интегрировать с другими сервисами. Но если вы фрилансер без команды — это не должно стать проблемой. Платные тарифы с расширенным функционалом — всего от 300 руб. в месяц, супер бюджетно даже для начинающих предпринимателей.
5. 1С:Фреш
Ссылка: 1c-usoft.ru/1s-v-oblake/1s-fresh/
Облачная версия привычной программы 1С, которая позволяет вести бухгалтерию, находясь где угодно: дома, в коворкинге, в отпуске или даже в другой стране. Все, что вам понадобится — интернет и браузер. Программа работает по подписке, не требует установки на компьютер и автоматом обновляется, что избавляет от головной боли с настройками и техподдержкой.
Для бухгалтера-фрилансера это возможность вести несколько организаций в одном интерфейсе и работать с привычным функционалом «в один клик». Плюс — данные хранятся в защищенном облаке, доступ к ним есть только у вас и клиента.
Удобнее и выгоднее подключить 1С:Фреш от сертифицированного партнера 1С Ю-Софт. Помимо стандартных преимуществ в таком случае вы получите дополнительные возможности: персонального менеджера, синхронизацию между базами и настройку системы, консультации экспертов по техническим и бухгалтерским вопросам.
6. Dbrain
Ссылка: dbrain.io
Dbrain — один из популярных сервисов на основе ИИ для распознавания первички.
Раньше огромное количество времени бухгалтер тратил на то, чтобы перевести данные из бумажных документов в систему учета. В крупных компаниях для этих задач до сих пор нанимают отдельных специалистов, зачастую молодых сотрудников без опыта, только начинающих карьеру.
Но все больше специалистов уходят от «ручного» труда, ввод первички — одна из самых простых задач в бухгалтерии, которую логично автоматизировать и передать машинам.
Например, Dbrain распознает счета, акты, товарные и транспортные накладные, кассовые чеки, банковские выписки и другие виды бухгалтерских документов. Кстати не только печатные, но даже рукописные. Еще одна суперспособность — обучаться на данных клиента. Сервис со временем начинает «узнавать» шаблоны и извлекать нужные поля с точностью выше 90%, даже если документы оформлены нестандартно.
7. YandexGPT
Ссылка: https://ya.ru/ai/gpt
Если мы уже затронули тему нейросетей, давайте расскажем, как YandexGPT может упростить работу бухгалтера-фрилансера.
Искусственный интеллект можно попросить найти актуальное законодательство по конкретному вопросу. YandexGPT подскажет, какие нормативные акты действуют, выделит ключевые изменения и даже объяснит их понятным языком. Это особенно удобно, когда нужно быстро сориентироваться и не хочется тратить время на чтение десятков страниц в справочно-правовых системах.
Кроме того, нейросети умеют составлять документы, подбирать формулировки для договоров или писем клиентам. Можно дать черновой текст или просто описать суть ситуации и YandexGPT оформит готовый вариант. Еще с его помощью удобно проверять арифметику, тестировать формулы, уточнять отличия между разными вариантами учета, например, при переходе на другой режим. Но будьте аккуратны, нейросети все еще часто ошибаются.
8. Калькулятор страховых взносов от ФНС
Ссылка: nalog.gov.ru/rn77/service/ops/
Еще один полезный инструмент для бухгалтера — калькулятор страховых взносов, доступный на сайте ФНС. Достаточно только ввести сумму дохода за год, и калькулятор сам определит, нужно ли платить дополнительный 1% сверх лимита, и сколько составит итоговый платеж. Это особенно удобно для бухгалтеров, которые обслуживают ИП.
Кроме того, в сети есть множество других онлайн-калькуляторов, которые могут сэкономить вам время. Например, на Клерке есть удобные сервисы для расчета отпускных, больничных, НДФЛ с материальной выгоды и т.д.
9. Доки
Ссылка: https://www.1c-usoft.ru/article/1s_doki_prostoy_i_udobnyy_servis_elektronnogo_dokumentooborota/
«Доки» — это сервис электронного документооборота, встроенный в 1С. Он помогает бухгалтерам обмениваться документами с контрагентами, экономить время и снижать затраты. Подключение занимает всего несколько минут, а пользоваться можно прямо в 1С, через веб-кабинет или со смартфона.
Чем «Доки» удобны для бухгалтера:
Без доплат за 1С — сервис уже встроен в учетную систему, не требуется покупать дополнительные модули.
Быстрое подключение — зарегистрироваться и отправить первый документ можно буквально за 5 минут.
Простая настройка — все работает «из коробки», помощь IT-специалистов не нужна. В сервисе разберется сотрудник без технических знаний.
Экономия на документообороте — передача одного документа стоит дешевле, чем у большинства других сервисов. Для новых клиентов — три месяца безлимитно. Если компания отправляет, например, 1000 документов в месяц — экономия составит до 54 000 рублей в год (стоимость одного документа — 7,5 рублей).
Юридическая значимость — документы подписываются электронной подписью и проходят автоматическую проверку.
Контроль и защита — «Доки» сохраняют полную историю: когда и кем был отправлен, получен и подписан документ. Это помогает быстро решать споры с контрагентами — вся информация под рукой.
Понятный интерфейс — поиск по ИНН, названию или реквизитам, как в почте.
Оцените удобство сервиса «Доки»! Если ваша система ЭДО неудобна или обходится слишком дорого, переходите на «Доки» — это проще, быстрее и выгоднее.
Тестируйте сервис бесплатно в течение трех месяцев — даже если у вашей компании 10 филиалов. На регистрацию потребуется всего пару минут!
10. Прозрачный бизнес от ФНС
Ссылка: pb.nalog.ru
Бухгалтеру на аутсорсе важно не только правильно вести учет клиентов, но и быть уверенным в их благонадежности. Ведь сотрудничество с сомнительной компанией или ИП на пороге банкротства может привести к риску не получить оплату за свои услуги.
Сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС позволяет бесплатно и за пару минут узнать ключевую информацию о потенциальном клиенте: его юридический статус, наличие долгов, массовый адрес или руководителя, налоговые нарушения и участие в арбитражах.
Лучше заранее отказаться от сомнительного проекта, чем потом разбираться с последствиями. Берите на обслуживание только проверенных клиентов, а вести учет без ошибок поможет 1С:Фреш от Ю-Софт — официального франчайзи 1С с большим опытом, сертифицированными специалистами и широким спектром услуг по сопровождению и обучению работе в 1С. Облачная версия программы 1С:Фреш избавит вас от лишних расходов — экономия на оборудовании и ПО составляет минимум 170 000 рублей.
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