Бухгалтер на удаленке: 10 сервисов, которые помогут упростить работу

1. Профи. ру

Ссылка: profi.ru

Начнем все-таки с сервиса, который помогает наладить постоянный поток клиентов. На Профи.ру ежедневно появляются десятки-сотни запросов от предпринимателей, которым нужен бухгалтер: для разовых услуг, консультации или на постоянное сопровождение бизнеса.

Имейте в виду, что отклики на этом ресурсе платные, то есть за каждого потенциального клиента придется сначала заплатить от 50–150 руб. Также есть абонементы, которые позволяют платить за отклики меньше и получать доступ к заданиям раньше других.

Многие фрилансеры начинают формировать клиентскую базу именно с Профи.ру, а также ищут заказчиков на Авито, HH.ru, Яндекс Услуги и других площадках. Протестируйте несколько сервисов и выберите для себя тот, с которого идет наибольшая отдача.