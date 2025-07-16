🚀 Тренды: как технологии меняют профессию бухгалтера

Бухгалтерия уже изменилась. ИИ распознает чеки, ЭДО сверяет реквизиты, 1С подсказывает КБК и напоминает о дедлайнах. Это не фантастика — это уже рутина.

Актуальные исследования подтверждают:

👉 85% бухгалтеров по всему миру отмечают, что ИИ повышает эффективность их работы

👉 65% финансовых директоров (включая российские компании) считают ИИ ключевым драйвером эффективности

👉 71% налоговых команд уже используют нейросети для шаблонов.

👉 36% — именно настолько вырос российский рынок ИИ в 2024 году (до 305 млрд ₽).

Вопрос «Будет ли цифровизация?» давно не стоит на повестке дня. Сегодня всех волнует как успеть за трендами. Разбираем самые ключевые из них — и показываем, что пользоваться ими легче, чем кажется.