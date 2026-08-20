Продажа квартиры по наследству в 2026 году: когда платить налог и как уменьшить НДФЛ

Нужно ли платить налог при получении квартиры в наследство

При вступлении в наследство НДФЛ со стоимости полученной квартиры платить не нужно. Согласно п. 18 ст. 217 НК РФ доходы в денежной и натуральной форме, полученные в порядке наследования, освобождаются от налогообложения. Исключение предусмотрено для отдельных авторских вознаграждений.

При этом степень родства с наследодателем значения не имеет. Наследство может оставить родитель, дядя, друг или вообще человек, который не является родственником: само получение недвижимости по наследству НДФЛ не облагается. При дарении недвижимости такие правила не работают, подробнее об этом писали в этой статье.

Пример. Дядя оставил племяннику квартиру. Несмотря на то, что они не относятся к близким родственникам для целей дарения, при наследовании это значения не имеет: племяннику не нужно декларировать стоимость квартиры и платить НДФЛ при ее получении.

Но при дальнейшей продаже квартиры правила меняются. Здесь уже важно определить минимальный срок владения и правильно рассчитать налоговую базу. Если вам пришло требование с налоговой инспекции отчитаться по полученной в наследство недвижимости, обращайтесь в ООО Верните налог.