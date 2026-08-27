Продажа автомобиля по наследству и по дарению в 2026 году: как не переплатить НДФЛ

Получили автомобиль по наследству или по дарению — нужно ли платить налог?
При самом получении автомобиля по наследству НДФЛ не возникает. Причем степень родства значения не имеет: автомобиль можно унаследовать от родителя, дяди, друга или другого человека. Но если наследник решит продать автомобиль, налоговые последствия уже зависят от срока владения и стоимости продажи.
Но если автомобиль получили в подарок: сначала проверяем, кто даритель. Здесь правила отличаются от наследства. Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ, доход в виде автомобиля, полученного в дар от члена семьи или близкого родственника, освобождается от НДФЛ.
К членам семьи и близким родственникам относятся:
супруги;
родители и дети;
бабушки, дедушки и внуки;
полнородные и неполнородные братья и сестры.
Если автомобиль подарен одним из этих лиц, платить НДФЛ при получении машины в дар не нужно, независимо от стоимости автомобиля.
Если автомобиль подарил человек, который к этой категории не относится, стоимость подаренного имущества образует облагаемый доход. Например, если автомобиль подарили дядя, тетя, двоюродный брат, друг или другой человек, не относящийся к близким родственникам для целей данной нормы, будет начислен НДФЛ.
Планируете продать подаренный или унаследованный автомобиль? Сначала рассчитайте налог. Одна деталь — степень родства, дата получения автомобиля или сохранившиеся документы — может изменить сумму НДФЛ. ООО «Верните налог» проверит вашу ситуацию до сделки и рассчитает, сколько налога действительно нужно платить и можно ли законно его уменьшить.
Справочно-правовая база по налогам при сделках с недвижимостью
Законы, разъяснения ФНС и Минфина, сроки владения, кадастровая стоимость, налоговые вычеты и примеры расчетов.
Как посчитать НДФЛ, если автомобиль подарили в 2026
Если машину подарил человек, который не относится к близким родственникам, у получателя возникает доход, облагаемый НДФЛ. В предыдущей статье мы рассказывали как посчитать налог при дарении недвижимости в 2026 году. В отличие от квартиры или другой недвижимости, у автомобиля нет кадастровой стоимости, поэтому привычное правило сравнения цены сделки с кадастровой стоимостью здесь не применяется.
Для расчета НДФЛ при дарении автомобиля необходимо определить стоимость полученного подарка.
Формулы расчета налога для одаряемых:
до 2025 года: 100% кадастровая стоимость * 13% ставка налога
после 2025 года:
до 2,4 млн ₽ рыночной стоимости: 100% рыночная стоимость * 13% ставка налога
свыше 2,4 млн ₽ рыночная стоимость: (100% рыночная стоимость – 2 400 000 руб)*15%+312 000 руб
до и после 2025 года для нерезидентов: 100% рыночная стоимость * 30% ставка налога
Если в договоре дарения указана стоимость автомобиля и она соответствует его реальной рыночной цене, эта сумма может использоваться для определения дохода. Если стоимость в договоре не указана либо очевидно занижена, необходимо ориентироваться на рыночную стоимость автомобиля на дату дарения. Определить рыночную стоимость можно по сопоставимым автомобилям той же марки, модели, года выпуска, комплектации, пробега и технического состояния. Для более надежного подтверждения стоимости можно заказать отчет независимого оценщика.
Пример 1. Автомобиль подарил отец сыну. Рыночная стоимость автомобиля на дату дарения — 3 000 000 ₽. Поскольку отец и сын являются близкими родственниками, доход от такого подарка освобождается от НДФЛ. Налог при получении автомобиля — 0 ₽.
Пример 2. Автомобиль подарил дядя племяннику. Дядя для целей п. 18.1 ст. 217 НК РФ не относится к близким родственникам. Предположим, рыночная стоимость автомобиля на дату дарения составляет 3 000 000 ₽. У племянника возникает облагаемый доход в размере стоимости полученного автомобиля. Рассмотрим расчет налогов, если одаряемый получил его в 2026 году или в 2024 году. Также учтем резидентство РФ племянника.
Год получения автомобиля
Налоговый статус племянника
Расчет НДФЛ
Налог
2024
Резидент РФ
3 000 000 × 13%
390 000 ₽
2024
Нерезидент РФ
3 000 000 × 30%
900 000 ₽
2026
Резидент РФ
312 000 + (3 000 000 − 2 400 000) × 15%
402 000 ₽
2026
Нерезидент РФ
3 000 000 × 30%
900 000 ₽
Если племянник получил автомобиль в 2024 году и являлся налоговым резидентом РФ, при доходе 3 млн ₽ применялась ставка 13%. С 2025 года правила изменились. Для соответствующей налоговой базы резидента действует порог 2,4 млн ₽: первые 2,4 млн ₽ облагаются по ставке 13%, а превышение — по ставке 15%. То есть только из-за изменения налоговой шкалы при одинаковой рыночной стоимости автомобиля налог резидента увеличится с 390 000 до 402 000 ₽. Для обычного налогового нерезидента РФ в рассматриваемой ситуации применяется ставка 30%, поэтому при стоимости автомобиля 3 млн ₽ НДФЛ составит 900 000 ₽.
Получили автомобиль в дар не от близкого родственника? Обратитесь в ООО «Верните налог» до подачи декларации. Проверим налоговое резидентство, документы по дарению и стоимость автомобиля, правильно рассчитаем НДФЛ и подскажем, какие документы необходимо сохранить для последующей продажи машины.
ООО Верните налог
Забирайте бесплатно гайд по проверке налогов. "Как узнать, сколько налогов вы переплатили за 3 минуты?"
Как считается срок владения автомобилем для НДФЛ
При продаже автомобиля важно правильно определить дату начала срока владения. Для транспортных средств минимальный срок владения для освобождения дохода от продажи от НДФЛ составляет три года согласно подп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ. В отличие от недвижимости, здесь нет общего пятилетнего срока и специальных сокращенных сроков в зависимости от способа приобретения автомобиля.
При этом дата, с которой начинаются эти три года, зависит от того, как автомобиль перешел к собственнику:
Автомобиль куплен по договору купли-продажи — срок владения считается с даты приобретения автомобиля по договору купли-продажи. Дата постановки автомобиля на учет в ГИБДД сама по себе не определяет начало срока владения для НДФЛ.
Автомобиль получен в дар — срок владения определяется исходя из даты приобретения автомобиля по договору дарения.
Автомобиль получен по наследству — право собственности наследника возникает со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.
Это особенно важно на практике. Например, автомобиль приобретен по договору купли-продажи 10 сентября 2023 года, а на учет в ГИБДД поставлен только 25 сентября 2023 года. При расчете срока владения ориентироваться только на дату регистрации автомобиля было бы ошибкой — необходимо смотреть документы, на основании которых возникло право собственности. Поэтому документы, подтверждающие дату приобретения автомобиля, лучше сохранять даже после постановки машины на учет. Так как в ФНС есть сведения только о постановки на учет и снятия с учета, именно договор купли-продажи, договор дарения, документы о наследовании и другие подтверждения помогут обосновать правильную дату.
Планируете продать автомобиль и не уверены, прошел ли трехлетний срок владения? Обращайтесь в ООО «Верните налог». Проверим, с какой даты правильно считать срок именно в вашей ситуации, какие документы необходимо представить ФНС, и заранее рассчитаем НДФЛ с продажи автомобиля.
Продали машину? Проверьте налог до того, как его посчитает ФНС
Узнайте сумму налога бесплатно — калькулятор рассчитает НДФЛ и покажет, как можно уменьшить налогооблагаемую базу
Как рассчитать налог при продаже автомобиля: два законных способа
Если автомобиль находился в собственности менее трех лет, при расчете НДФЛ важно проверить, можно ли уменьшить доход от его продажи. Для налогового резидента РФ есть два основных варианта: использовать документально подтвержденные расходы на приобретение автомобиля или имущественный налоговый вычет в размере до 250 000 ₽.
Способ 1. Доход минус расходы
Этот вариант обычно выгоднее, если сохранились документы о покупке автомобиля. Например, автомобиль купили за 500 000 ₽, а через год продали за 800 000 ₽.
Налоговая база: 800 000 − 500 000 = 300 000 ₽
НДФЛ: 300 000 × 13% = 39 000 ₽
Для подтверждения расходов пригодятся договор купли-продажи, расписка, документы о банковском переводе и другие документы, подтверждающие фактическую оплату автомобиля.
Способ 2. Имущественный вычет 250 000 ₽
Если собственных подтвержденных расходов нет или необходимые документы не сохранились, можно использовать имущественный налоговый вычет — до 250 000 ₽ за налоговый период.
Например, автомобиль продается за 800 000 ₽.
Налоговая база: 800 000 − 250 000 = 550 000 ₽
НДФЛ:550 000 × 13% = 71 500 ₽
Получается, в нашем примере документы о первоначальной покупке позволяют заплатить 39 000 ₽ вместо 71 500 ₽. Разница — 32 500 ₽.
Если автомобиль продает нерезидент РФ, расчет необходимо рассматривать отдельно. Для доходов нерезидента от продажи автомобиля ФНС указывает ставку 30%.
НДФЛ: 800 000 × 30% = 240 000 ₽, так как вычеты для нерезидентов запрещены.
Если продавец является налоговым нерезидентом РФ, правила расчета НДФЛ отличаются. Ставка может составлять 30%, а возможность уменьшения налоговой базы необходимо проверять отдельно с учетом характера расходов и конкретных обстоятельств сделки. Поэтому налоговое резидентство лучше определить до продажи автомобиля. Планируете продать автомобиль раньше трех лет владения? Обратитесь в ООО «Верните налог» до сделки. Проверим налоговое резидентство, документы на покупку, дарение или наследство и рассчитаем, какой вариант позволит законно уменьшить НДФЛ.
Не переплачивайте налоги — доверьте расчет экспертам ООО Верните налог
Проверим налог до сделки, найдем законные возможности его снизить, подготовим документы и сопроводим до решения налоговой инспекции.
Частые вопросы
1. Нужно ли платить налог при получении автомобиля по наследству?
Нет. НДФЛ при наследовании автомобиля не возникает независимо от родства.
2. Нужно ли платить налог, если машину подарил близкий родственник?
Нет. Дарение автомобиля между близкими родственниками освобождается от НДФЛ.
3. Какой срок владения автомобилем для продажи без НДФЛ?
Три года. После истечения этого срока налог с продажи платить не нужно.
4. Как уменьшить налог при продаже автомобиля раньше трех лет?
Можно учесть подтвержденные расходы либо применить имущественный вычет до 250 000 ₽.
5. Как рассчитать налог перед продажей автомобиля?
Обращайтесь в ООО «Верните налог». Проверим срок владения, резидентство и документы и рассчитаем НДФЛ с учетом законных способов его уменьшения.
Реклама: ООО «Верните налог», ИНН 9111030938, erid: 2W5zFGbnZXo
Комментарии6
Интересная статья, спасибо! А если машину подарил дядя — почему он не считается близким родственником для НДФЛ?
Кто вообще определяет рыночную стоимость подаренного автомобиля, если в договоре цена не указана? Есть опыт работы с оценщиком?
Кто-нибудь сталкивался с тем, что ФНС считала срок владения автомобилем от даты постановки на учет, хотя договор купли-продажи был заключен раньше?