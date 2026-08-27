Продажа автомобиля по наследству и по дарению в 2026 году: как не переплатить НДФЛ

Получили автомобиль по наследству или по дарению — нужно ли платить налог?

При самом получении автомобиля по наследству НДФЛ не возникает. Причем степень родства значения не имеет: автомобиль можно унаследовать от родителя, дяди, друга или другого человека. Но если наследник решит продать автомобиль, налоговые последствия уже зависят от срока владения и стоимости продажи.

Но если автомобиль получили в подарок: сначала проверяем, кто даритель. Здесь правила отличаются от наследства. Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ, доход в виде автомобиля, полученного в дар от члена семьи или близкого родственника, освобождается от НДФЛ.

К членам семьи и близким родственникам относятся:

супруги;

родители и дети;

бабушки, дедушки и внуки;

полнородные и неполнородные братья и сестры.

Если автомобиль подарен одним из этих лиц, платить НДФЛ при получении машины в дар не нужно, независимо от стоимости автомобиля.

Если автомобиль подарил человек, который к этой категории не относится, стоимость подаренного имущества образует облагаемый доход. Например, если автомобиль подарили дядя, тетя, двоюродный брат, друг или другой человек, не относящийся к близким родственникам для целей данной нормы, будет начислен НДФЛ.

Планируете продать подаренный или унаследованный автомобиль? Сначала рассчитайте налог. Одна деталь — степень родства, дата получения автомобиля или сохранившиеся документы — может изменить сумму НДФЛ. ООО «Верните налог» проверит вашу ситуацию до сделки и рассчитает, сколько налога действительно нужно платить и можно ли законно его уменьшить.