Каким отраслям положены налоговые льготы

Какие отрасли пользуются льготами
Количество стартапов в России растет с каждым годом. Увеличивается число предпринимателей и инвесторов. Многие предприятия вкладывают средства в расширение производства, освоение новых направлений, модернизацию и строительство новых мощностей, помещений и основных средств. При этом многие даже не знают, что государство поддерживает такие компании и предоставляет им налоговые льготы.
К числу льготных отраслей относятся IT-сфера, производство, транспортировка и хранение, НИОКР, туризм, медицина, образование, искусство и народные художественные промыслы, социальная сфера, сельское хозяйство, общепит и гостиничный бизнес, обращение с ТКО и другие.
Информационные технологии
Для российских айтишников государство разработало широкий перечень мер поддержки. В части налоговых послаблений действуют:
Льготы по налогу на прибыль. IT-компании, которые работают на общей системе налогообложения, до конца 2024 года вообще не платят налог на прибыль. Налоговая реформа с 2025 года увеличила ставку налога для айтишников до 5% против 25% в общем случае и предоставила право регионам вводить пониженные ставки.
Пониженные ставки УСН. В некоторых регионах для IT-компаний и ИП на УСН действуют пониженные ставки налога, например, в Московской области 1% для «Доходы» и 5% для «Доходы минус расходы» (закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ).
Освобождение от НДС. IT-компании, которые разработали программное обеспечение и зарегистрировали его в реестре отечественного ПО, освобождены от уплаты НДС.
Пониженный тариф страховых взносов. IT-компании независимо от размера платят страховые взносы за сотрудников по сниженному тарифу — 7,6% от начисленной зарплаты. А после того как зарплата сотрудника в 2024 году достигнет 2 225 000 рублей, дальнейшие начисления не облагаются страховыми взносами до конца года.
Мораторий на проверки. До 3 марта 2025 года ФНС приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки.
Чтобы узнать о налоговых льготах, которые положены вашему бизнесу, воспользуйтесь сервисом господдержка.рф. В одном окне доступны поиск, получение льгот и сдача отчетности. Достаточно вбить параметры вашего бизнеса или осуществить поиск по ИНН и получить бесплатный отчет с перечнем доступных налоговых льгот. Скачайте расширенный отчет — он поможет оценить условия применения льгот и необходимые размеры вложений.
Гостиничный бизнес
Гостиницы и отели, которые работают на ОСНО, не платят НДС (подп. 18 п. 1 ст. 164 НК):
до 2027 года в отношении старых зданий, которые были построены до начала 2022 года;
в течение пяти лет в отношении новых зданий, построенных после 2022 года.
С 1 сентября 2024 года Правительство освобождает от НДС некоторые услуги, которые предоставляют гостиничные СПА-центры, тренажерные залы, косметические салоны (постановление Правительства от 08.05.2024 № 596).
Компании-упрощенцы, занятые в сфере гостеприимства и размещения, применяют пониженные ставки УСН по решению региональных властей, например, в Забайкальском крае:
ставка налога на УСН «Доходы минус расходы» составляет 5%;
а на УСН «Доходы» — 2% (закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК).
Общественное питание
Предприятия общепита — это:
кафе, кафетерии, столовые, рестораны, бары, буфеты и другие места, которые оборудованы для приема пищи;
закусочные отделы кулинарий и супермаркетов;
продавцы готовых к употреблению продуктов на вынос и для доставки;
компании, которые оказывают услуги питания на выезде (кейтеринг, выездные банкеты).
Представители всех этих направлений вправе не платить НДС, если подходят одновременно под критерии (подп. 38 п. 3 ст. 149 НК):
работают на ОСНО;
70% дохода — от общепита;
за предыдущий год заработали не более 2 млрд рублей с учетом доходов от иных видов деятельности;
среднемесячная зарплата за предыдущий год не опускалась ниже среднеотраслевого уровня в регионе.
Новички в ресторанном бизнесе вправе пользоваться льготами в течение первого года работы, начиная с квартала, когда компания была зарегистрирована.
Если заведение общепита применяет упрощенную систему налогообложения, то собственникам необходимо уточнить про региональные льготные ставки по УСН и критерии для их применения. Например, ресторанный бизнес Пермского края с профильными доходами не менее 70% от общего объема вправе платить налог по ставке 4% на УСН «Доходы» и 10% УСН «Доходы минус расходы» (ч. 6 ст. 1 закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК).
НИОКР
Компании, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, могут быть освобождены от уплаты НДС, когда:
организация проводит НИОКР на средства бюджета РФ или фондов, созданных по закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ;
НИОКР выполняет образовательное учреждение и научная организация по хозяйственным договорам на проведение полного цикла исследования, разработки и изготовления образцов или отдельных этапов;
цель НИОКР — создание или совершенствование продукции и технологий.
НДС, уплаченный за товары и услуги, использованные при выполнении освобожденных от НДС НИОКР, не вычитается, а включается в стоимость этих товаров и услуг.
Для НИОКР, финансируемых государственными контрактами, этот НДС можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль.
С 2024 года расходы на НИОКР учитываются в налоговом учете с коэффициентом 1,5. Это значит, что в расходах для исчисления налога на прибыль компании вправе учитывать затраты на НИОКР в полуторакратном размере.
Импорт уникального оборудования
Компании, которые импортируют промышленное оборудование, аналоги которого в России не производят, не платят НДС. Перечень такого оборудования утвержден постановлением Правительства от 30.04.2009 № 372.
Кому еще положены налоговые льготы
В России на федеральном и региональных уровнях действует большое количество льготных налоговых программ, которые касаются многих отраслей деятельности. Это и пониженные ставки УСН и страховых взносов, и моратории на проверки, и освобождение от НДС, и налоговые вычеты.
Но часто компании и предприниматели даже не подозревают, что абсолютно законно могут снизить налоги. А для тех, кто только планирует запустить бизнес, потенциальная налоговая нагрузка часто становится стоп-фактором для открытия дела.
Узнать о всех доступных налоговых мерах поддержки и преференциях в различных регионах страны можно на сайте господдержка.рф. Это навигатор по налоговым льготам по всей России. Так как поиск автоматизирован, исключены ошибки человеческого фактора, когда эксперт может что-то пропустить или не учесть последние изменения законодательства.
Вам положены налоговые льготы!
Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне!
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: LjN8Jzxza
Начать дискуссию