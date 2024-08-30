Каким отраслям положены налоговые льготы

Количество стартапов в России растет с каждым годом. Увеличивается число предпринимателей и инвесторов. Многие предприятия вкладывают средства в расширение производства, освоение новых направлений, модернизацию и строительство новых мощностей, помещений и основных средств. При этом многие даже не знают, что государство поддерживает такие компании и предоставляет им налоговые льготы.

К числу льготных отраслей относятся IT-сфера, производство, транспортировка и хранение, НИОКР, туризм, медицина, образование, искусство и народные художественные промыслы, социальная сфера, сельское хозяйство, общепит и гостиничный бизнес, обращение с ТКО и другие.