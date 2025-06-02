Высокотехнологичный бизнес — ключевой фактор роста российской экономики

В современных реалиях высокотехнологичный сектор выступает двигателем инновационного и экономического прогресса страны. В эпоху глобальной цифровизации и технологической трансформации именно передовые компании определяют вектор устойчивого развития и будущее России.

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С 2025 года развитие технологического предпринимательства — одно из ключевых направлений государственной политики в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как отметил председатель Правительства Михаил Мишустин, технологический бизнес и инновационная инфраструктура играют ключевую роль в устойчивом развитии экономики страны, в связи с чем планируется усиление мер поддержки в данной области.

В настоящее время государством разработана система из четырех ключевых статусов, позволяющих высокотехнологичным компаниям получать адресные налоговые, финансовые и нефинансовые меры поддержки:

статус аккредитованной IТ-компании (ставка 5% по налогу на прибыль, преимущества для сотрудников IT-компаний и др.);

статус резидента инновационного центра «Сколково» (освобождение от налога на прибыль, НДС и налога на имущество организаций на 10 лет, акселерационные и менторские программы и т. д.);

статус резидента инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) (ставка 0% по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций и НДС в течение 10 лет, доступ к льготной аренде оборудования и лабораторий и пр.);

статус малой технологической компании (МТК) (грантовые программы поддержки, приоритетное рассмотрение заявок на государственную регистрацию изобретения и полезной модели и др.).

Высокотехнологичный сектор продолжает активно развиваться, обеспечивает внедрение инноваций и решает задачи по диверсификации экономики и повышению ее конкурентоспособности.

Так, в 2024 году объем продаж IT-продуктов и IT-услуг российскими компаниями вырос до 3,6 трлн рублей с 3,07 трлн рублей в 2023 году.

Выручка резидентов Сколково в 2024 году увеличилась на 38% по сравнению с 2023 годом до 704,3 млрд рублей, а число участников на конец 2024 года составило 4 684 компании, что на 19,7% больше показателя предыдущего года.

По словам Владимира Волошина, директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России, 12 созданных ИНТЦ сегодня обеспечивают развитие более 30 передовых научно-технологических направлений.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что в России активно растет сектор МТК, а Правительство РФ нацелено на увеличение участия МСП в сфере передовых технологий. Так, на сегодняшний день в стране насчитывается свыше 4,5 тыс. МТК, 90% из которых представляют малый и средний бизнес. Среди лидеров такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области.

Кроме того, в 2024 году более 30% МТК стали поставщиками крупнейших госзаказчиков — это на 10% больше, чем в 2023 году. Общая сумма договоров достигла почти 175 млрд рублей, а их количество превысило 10 тыс.

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Авангард инноваций: топ технологических лидеров

Агентство Smart Ranking выпустило рейтинг крупнейших технологических компаний BigTech 100. По итогам 2024 года суммарная выручка 100 ведущих компаний, являющихся держателями цифровых платформ и экосистем, составила 6,7 трлн рублей, что на 95% выше показателя 2022 года.

Такой рост обусловлен заполнением освободившихся рыночных ниш после ухода западных компаний, популяризацией экосистемных сервисов, цифровизацией различных отраслей экономики, привычкой онлайн-потребления и увеличением объема M&A-сделок.

Суммарная выручка топ-10 компаний за прошедший год составила 4,6 трлн рублей — это почти 70% от общей выручки:

Yandex — 1 095 млрд рублей. Т-Банк — 962 млрд рублей. Wildberries — 657,5 млрд рублей. Ozon — 615,7 млрд рублей. Ростелеком (цифровые активы) — 341,4 млрд рублей. Сбер (цифровые активы) — 283,3 млрд рублей. Холдинг Т1 — 249,56 млрд рублей. МТС (цифровые активы) — 194,65 млрд рублей. VK — 147,6 млрд рублей. ИКС Холдинг (цифровые активы) — 140 млрд рублей.

Также агентство Smart Ranking представило рейтинг быстрорастущих технологических компаний Smart 500. В 2023 году суммарная выручка 500 представленных компаний составила 3,4 трлн рублей при среднем росте 99,3%. В десятку лидеров вошли EasyCode, ДАКОМ М, Bi-Bi.car, Академия Ukids, Magnetto.pro, Подели (входит в структуру Альфа-Банка), Ventra Go, Gymteam, Getcourse и Самокат (принадлежит О2О Холдингу).

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Высокотехнологичные компании — это движущая сила прогресса и приоритетное направление государственной поддержки. Ознакомиться с доступными налоговыми льготами и региональными мерами в Москве и Московской области можно на сайте господдержка.рф. Эксперты совместно с партнерами платформы окажут бизнесу помощь на всех этапах: от поиска и получения мер до сдачи отчетности по ним.

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