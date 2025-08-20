Налоговая реформа 2025 года. Итоги полугодия и практические рекомендации по адаптации

Мы попросили наших партнеров — экспертов консалтинговой компании RUSTAX — рассказать подробнее про реформу и дать практические рекомендации.
Налоговый консалтинг от экспертов
Ваше спокойствие по вопросам налогообложения
В этой статье мы детально разберем:
Какие аспекты реформы вызывают наибольшие вопросы.
Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры.
Как правильно адаптировать учетные процессы.
Где получить профессиональную помощь.
Основные проблемы адаптации к реформе
Прогрессивная шкала НДФЛ и сложности расчета
С 2025 года действует 5-ступенчатая ставка НДФЛ (13%, 15%, 18%, 20%, 22%).
Наиболее проблемными вопросами оказались:
Учет совокупного годового дохода каждого сотрудника.
Корректное применение новых вычетов.
Расчет налога при нерегулярных выплатах (премии, бонусы).
Типичные ошибки:
Неверный расчет налога при переходе между ставками.
Неучтенный доход от предыдущих работодателей.
Ошибки в применении новых вычетов.
Чек-лист для бухгалтерии:
Проверить настройки в учетных программах.
Настроить мониторинг совокупного дохода сотрудников.
Обновить формы налоговых регистров.
Переход УСН на НДС
Все компании на УСН с доходом свыше 60 млн руб. за предыдущий год теперь платят НДС. Однако, даже через полгода многие «упрощенцы»:
Неверно определяют момент возникновения налоговых обязательств.
Ошибаются в заполнении новых форм счетов-фактур.
Неправильно рассчитывают налоговую базу.
Пример из практики. Компания на УСН «Доходы минус расходы» с выручкой 65 млн руб. в 2024 году продолжала работать без учета НДС. В результате — доначисление НДС за 5 месяцев + штраф 20%.
Обязательные мероприятия:
Уточнить статус плательщика.
Проверить правильность заполнения счетов-фактур.
Настроить книгу покупок/продаж.
Новые требования к электронному документообороту
С 2025 года ужесточены требования к электронным счетам-фактурам и УПД.
Основные проблемы:
Несоответствие форматов документов.
Ошибки при указании реквизитов прослеживаемости.
Технические сбои при интеграции с системами ФНС.
Что нужно в первую очередь:
Провести аудит используемых форматов.
Тестировать обмен с контрагентами.
Обновить электронные подписи.
Рост ставки налога на прибыль до 25%
Законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ с 1 января 2025 года изменены налоговые ставки по налогу на прибыль организаций (п. 1 ст. 284 НК). В частности, основная налоговая ставка по налогу составляет 25%. При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7% (8% в 2025–2030 годах), зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18% (17% в 2017—2030 годах), зачисляется в бюджеты субъектов РФ.
При этом, IT-компании теперь платят 5% вместо 0%.
Налоговая реформа 2025 года — это не повод для паники, а возможность оптимизировать налоговую нагрузку, модернизировать учетные процессы и повысить финансовую прозрачность бизнеса.
Напомним, что самый эффективный и законный способ оптимизировать налогообложение и финансы — это использовать доступные льготы и меры господдержки. Найти их можно на сайте господдержка.рф — достаточно вбить ИНН или параметры бизнеса, чтобы узнать о доступных конкретному бизнесу преференций.
А если вам нужна профессиональная помощь по более широким вопросам, то рекомендуем обратиться в компанию RUSTAX (входит в ТОП-крупнейших компаний налогового консалтинга). Специалисты компании помогут Вам:
Разобраться в новых правилах и избежать штрафов.
Оптимизировать налогообложение с учетом изменений 2025 года.
Вести бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», если у вас нет своего бухгалтера.
А также сопроводить возможные проверки и урегулировать налоговые споры.
Мы с нашими партнерами поможем решить любые ваши задачи налогообложения и государственной поддержки!
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFJ39LL8
Начать дискуссию