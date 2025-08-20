Налоговая реформа 2025 года. Итоги полугодия и практические рекомендации по адаптации

Основные проблемы адаптации к реформе

Прогрессивная шкала НДФЛ и сложности расчета

Неверный расчет налога при переходе между ставками.

С 2025 года действует 5-ступенчатая ставка НДФЛ (13%, 15%, 18%, 20%, 22%).

Переход УСН на НДС

Пример из практики . Компания на УСН «Доходы минус расходы» с выручкой 65 млн руб. в 2024 году продолжала работать без учета НДС. В результате — доначисление НДС за 5 месяцев + штраф 20%.

Все компании на УСН с доходом свыше 60 млн руб. за предыдущий год теперь платят НДС . Однако, даже через полгода многие «упрощенцы»:

Новые требования к электронному документообороту

Что нужно в первую очередь :

Технические сбои при интеграции с системами ФНС.

С 2025 года ужесточены требования к электронным счетам-фактурам и УПД.

Рост ставки налога на прибыль до 25%

Законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ с 1 января 2025 года изменены налоговые ставки по налогу на прибыль организаций (п. 1 ст. 284 НК). В частности, основная налоговая ставка по налогу составляет 25%. При этом:

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7% (8% в 2025–2030 годах), зачисляется в федеральный бюджет;

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18% (17% в 2017—2030 годах), зачисляется в бюджеты субъектов РФ.

При этом, IT-компании теперь платят 5% вместо 0%.

Налоговая реформа 2025 года — это не повод для паники, а возможность оптимизировать налоговую нагрузку, модернизировать учетные процессы и повысить финансовую прозрачность бизнеса.

