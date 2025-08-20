ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Налоговая реформа 2025 года. Итоги полугодия и практические рекомендации по адаптации

С момента вступления в силу масштабной налоговой реформы 2025 года прошло шесть месяцев. Несмотря на этот срок, по данным ФНС России, многие российские компании до сих пор полностью не адаптировались к новым требованиям. Особые сложности испытывают малые и средние предприятия, которым приходится одновременно осваивать новые правила налогообложения, перестраивать учетные процессы, обучать персонал, а также модернизировать программное обеспечение.

Мы попросили наших партнеров — экспертов консалтинговой компании RUSTAX — рассказать подробнее про реформу и дать практические рекомендации.

В этой статье мы детально разберем:

  • Какие аспекты реформы вызывают наибольшие вопросы.

  • Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры.

  • Как правильно адаптировать учетные процессы.

  • Где получить профессиональную помощь.

Основные проблемы адаптации к реформе

Прогрессивная шкала НДФЛ и сложности расчета

С 2025 года действует 5-ступенчатая ставка НДФЛ (13%, 15%, 18%, 20%, 22%).

Наиболее проблемными вопросами оказались:

  • Учет совокупного годового дохода каждого сотрудника.

  • Корректное применение новых вычетов.

  • Расчет налога при нерегулярных выплатах (премии, бонусы).

Типичные ошибки:

  • Неверный расчет налога при переходе между ставками.

  • Неучтенный доход от предыдущих работодателей.

  • Ошибки в применении новых вычетов.

Чек-лист для бухгалтерии:

  • Проверить настройки в учетных программах.

  • Настроить мониторинг совокупного дохода сотрудников.

  • Обновить формы налоговых регистров.

Переход УСН на НДС

Все компании на УСН с доходом свыше 60 млн руб. за предыдущий год теперь платят НДС. Однако, даже через полгода многие «упрощенцы»:

  • Неверно определяют момент возникновения налоговых обязательств.

  • Ошибаются в заполнении новых форм счетов-фактур.

  • Неправильно рассчитывают налоговую базу.

Пример из практики. Компания на УСН «Доходы минус расходы» с выручкой 65 млн руб. в 2024 году продолжала работать без учета НДС. В результате — доначисление НДС за 5 месяцев + штраф 20%.

Обязательные мероприятия:

  • Уточнить статус плательщика.

  • Проверить правильность заполнения счетов-фактур.

  • Настроить книгу покупок/продаж.

Новые требования к электронному документообороту

С 2025 года ужесточены требования к электронным счетам-фактурам и УПД.

Основные проблемы:

  • Несоответствие форматов документов.

  • Ошибки при указании реквизитов прослеживаемости.

  • Технические сбои при интеграции с системами ФНС.

Что нужно в первую очередь:

  • Провести аудит используемых форматов.

  • Тестировать обмен с контрагентами.

  • Обновить электронные подписи.

Рост ставки налога на прибыль до 25%

Законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ с 1 января 2025 года изменены налоговые ставки по налогу на прибыль организаций (п. 1 ст. 284 НК). В частности, основная налоговая ставка по налогу составляет 25%. При этом:

  • сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7% (8% в 2025–2030 годах), зачисляется в федеральный бюджет;

  • сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18% (17% в 2017—2030 годах), зачисляется в бюджеты субъектов РФ.

  При этом, IT-компании теперь платят 5% вместо 0%.

Налоговая реформа 2025 года — это не повод для паники, а возможность оптимизировать налоговую нагрузку, модернизировать учетные процессы и повысить финансовую прозрачность бизнеса. 

Напомним, что самый эффективный и законный способ оптимизировать налогообложение и финансы — это использовать доступные льготы и меры господдержки. Найти их можно на сайте господдержка.рф — достаточно вбить ИНН или параметры бизнеса, чтобы узнать о доступных конкретному бизнесу преференций. 

А если вам нужна профессиональная помощь по более широким вопросам, то рекомендуем обратиться в компанию RUSTAX (входит в ТОП-крупнейших компаний налогового консалтинга).

  • Разобраться в новых правилах и избежать штрафов.

  • Оптимизировать налогообложение с учетом изменений 2025 года.

  • Вести бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», если у вас нет своего бухгалтера.

  • А также сопроводить возможные проверки и урегулировать налоговые споры.

Мы с нашими партнерами поможем решить любые ваши задачи налогообложения и государственной поддержки!

Господдержка.рф

Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.

