Господдержка бизнеса: реально, доступно, выгодно 

Какие меры господдержки существуют и как их найти
Важно отметить, что получить господдержку может гораздо больше компаний, чем принято считать, а узнать о доступных мерах поддержки стало еще проще — достаточно воспользоваться сервисом господдержка.рф, который поможет в режиме онлайн подобрать оптимальные варианты поддержки для вашего бизнеса. Для крупного бизнеса и холдингов рекомендуем иметь подписку на данный ресурс, чтобы мониторить меры господдержки для дочерних компаний и быть в курсе обновлений.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Действительно ли государство помогает бизнесу
Сегодня в России создана беспрецедентная система поддержки бизнеса, включающая более 10 000 различных мер стимулирования и создания благоприятных условий для развития бизнеса. Каждый сектор экономики, от сельского хозяйства до высоких технологий, может рассчитывать на государственную поддержку для решения своих ключевых задач: от финансирования до внедрения инноваций.
Меры господдержки бизнеса — это реально
Несмотря на распространенное мнение о сложности и невозможности получения господдержки, множество компаний успешно воспользовалось доступными инструментами и добилось значительных результатов. Так, например, по данным на 2024 год, мерами господдержки, предоставляемыми Корпорацией МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», воспользовались свыше 600 тысяч компаний.
Среди них:
1. Мелькомбинат № 3 (Москва). Предприятие выпускает хлебопекарную пшеничную и ржаную муку высшего и первого сорта, два сорта муки для макаронных изделий, манную крупу, муку грубого помола и отруби.
Получение статуса промышленного комплекса позволило компании использовать налоговые преференции и направить сэкономленные на налогах средства на развитие производственных мощностей.
2. Траектория (Московская область). Компания занимается продажей спортивных товаров и оборудования, включая лыжи, сноуборды и необходимую экипировку.
Благодаря «зонтичному» механизму предоставления поручительств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» компания получила кредит в банке «Открытие» на сумму 200 млн рублей по ставке 9% годовых.
Эти средства позволили бизнесу перед зимним сезоном закрыть кассовые разрывы, закупить необходимое снаряжение и создать новые рабочие места.
3. Redkoe (Великий Новгород). Производитель женской одежды успешно интегрировался в проект «МСП шьет» и получил поддержку в сбыте своей продукции.
В рамках акселерационной программы компания вышла на маркетплейс Lamoda, открыла в Москве и Санкт-Петербурге по 2 новых шоурума и увеличила продажи на 20%.
4. Энергокомплекс (Москва). Компания специализируется на комплексных решениях в области строительства внутренних и наружных инженерных коммуникаций.
Общество провело обучение 29 сотрудников по программам пожарной безопасности и безопасности труда, а также получило от Правительства Москвы субсидию в размере 2,4 млн рублей, которая помогла компенсировать 95% затрат на обучение персонала.
Эти реальные кейсы подтверждают, что господдержка доступна и эффективна для бизнеса в различных отраслях и помогает решать конкретные задачи компаний и способствовать их развитию.
Какие меры господдержки доступны бизнесу сегодня
Господдержка бизнеса представлена как налоговыми, так и неналоговыми мерами.
Так, налоговые меры поддержки делятся, в том числе:
по цели реализации проекта: например, при строительстве или модернизации объектов основных средств компания может претендовать на преференции, доступные резидентам льготных зон, а при их приобретении рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет. При выполнении НИОКР или разработке ПО для бизнеса становятся доступны льготы Сколково или ИНТЦ;
без требований к минимальному объему инвестиций: отраслевые (например, пониженные ставки по налогам для IT-компаний) и иные (к примеру, пониженные ставки УСН в регионе) льготы;
по объему капитальных вложений: например, от 500 тыс. до 20 млн рублей доступны льготы, предусмотренные для резидентов ТОР, от 20 до 200 млн рублей — РИП, а свыше 200 млн руб. — СЗПК.
Неналоговые меры поддержки включают в себя:
финансовые инструменты: льготное кредитование, гранты, субсидии и другие;
нефинансовые: образовательные программы, имущественная, информационная поддержка и прочее.
Где бизнесу найти и получить меры господдержки
Господдержка бизнеса приобретает особую значимость, поэтому предпринимателям важно знать о существующих возможностях и активно использовать их для развития своего дела. И в этом поможет онлайн-сервис господдержка.рф, где поиск и получение мер господдержки бизнеса по всей России стали доступны в одном окне.
Какие возможности предоставляет бизнесу онлайн-сервис
На сайте господдержка.рф вы сможете узнать:
1. О налоговых льготах. Сервис позволяет скачать актуальный список льгот, подобранный специально для вашего бизнеса из более чем 3150 налоговых преференций по всей России, а также условия их применения и резидентства, ссылки на нормативную базу и звонок эксперту по вопросам отчета.
2. О неналоговых мерах господдержки. На данный момент база включает 173 региональные меры господдержки в Москве и Московской области, а в ближайшем будущем появятся также федеральные меры и информация по другим субъектам РФ. Пользователь может скачать отчет с доступными мерами поддержки, их условия применения с требованиями к заявителю и проекту при наличии, порядок получения меры и администрирования, перечень всех необходимых документов, ссылки на нормативную базу и звонок эксперту по вопросам отчета.
Краткая инструкция по использованию господдержка.рф: разовый отчет, подписка и API-доступ
Проверить, какие налоговые льготы и иные меры господдержки доступны для бизнеса, очень просто и быстро:
Перейдите на сайт господдержка.рф.
Введите ИНН или название компании.
Выберите тип отчета и выполните поиск.
Вместо указания ИНН или названия компании вы также можете воспользоваться поиском по параметрам вашего бизнеса, указывая их вручную с помощью фильтров.
Но не всегда одного отчета для полноценного анализа будет достаточно — в данном случае мы предлагаем приобрести подписку на наш сервис, чтобы иметь доступ к нему в течение длительного времени по выгодной цене. Такой формат особенно актуален для крупных корпораций. Достаточно просто оставить заявку на сайте для получения доступа.
Для консалтинговых компаний и различных экосистем мы разработали API — в данном случае, можно не только пользоваться данными нашего ресурса, но и передавать отчеты вашим клиентам в вашем корпоративном стиле.
Государственная поддержка — это не просто слова, а реальные возможности для бизнеса, доступные компаниям разных масштабов и отраслей. Такая помощь выгодна для компаний, так как позволяет им сэкономить средства и направить их на свое развитие.
Найти нужные инструменты для развития бизнеса вы можете уже сейчас — для этого воспользуйтесь господдержка.рф!
