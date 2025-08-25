Господдержка бизнеса: реально, доступно, выгодно 

Меры господдержки бизнеса — это реально

Несмотря на распространенное мнение о сложности и невозможности получения господдержки, множество компаний успешно воспользовалось доступными инструментами и добилось значительных результатов. Так, например, по данным на 2024 год, мерами господдержки, предоставляемыми Корпорацией МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», воспользовались свыше 600 тысяч компаний.

Среди них:

1. Мелькомбинат № 3 (Москва). Предприятие выпускает хлебопекарную пшеничную и ржаную муку высшего и первого сорта, два сорта муки для макаронных изделий, манную крупу, муку грубого помола и отруби.

Получение статуса промышленного комплекса позволило компании использовать налоговые преференции и направить сэкономленные на налогах средства на развитие производственных мощностей.

2. Траектория (Московская область). Компания занимается продажей спортивных товаров и оборудования, включая лыжи, сноуборды и необходимую экипировку.

Благодаря «зонтичному» механизму предоставления поручительств в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» компания получила кредит в банке «Открытие» на сумму 200 млн рублей по ставке 9% годовых.

Эти средства позволили бизнесу перед зимним сезоном закрыть кассовые разрывы, закупить необходимое снаряжение и создать новые рабочие места.

3. Redkoe (Великий Новгород). Производитель женской одежды успешно интегрировался в проект «МСП шьет» и получил поддержку в сбыте своей продукции.

В рамках акселерационной программы компания вышла на маркетплейс Lamoda, открыла в Москве и Санкт-Петербурге по 2 новых шоурума и увеличила продажи на 20%.

4. Энергокомплекс (Москва). Компания специализируется на комплексных решениях в области строительства внутренних и наружных инженерных коммуникаций.

Общество провело обучение 29 сотрудников по программам пожарной безопасности и безопасности труда, а также получило от Правительства Москвы субсидию в размере 2,4 млн рублей, которая помогла компенсировать 95% затрат на обучение персонала.