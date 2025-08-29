Господдержка — важный инструмент для бизнеса и экосистем

В Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин определил одну из ключевых целей страны до 2030 года — технологический суверенитет, для достижения которой нужны усилия не только государства, но и бизнеса.

Навигатор мер государственной поддержки Запустите новый сервис для клиентов банка Запросить API

Президент обозначил масштабные задачи до 2030 года, в числе которых:

Инвестиции: их объем в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Роботизация: войти в ТОП–25 стран по количеству промышленных роботов. Суперкомпьютеры: увеличить их совокупную мощность минимум в 10 раз. Наука: довести долю инвестиций в отечественную науку до 2% ВВП. Цифровая трансформация: создать цифровые платформы во всех значимых отраслях экономики и социальной сферы.

Особое внимание стоит уделить цифровой трансформации, в рамках которой не менее важно также обеспечить бизнес, особенно малый и средний, удобными цифровыми инструментами для взаимодействия с государством, в том числе по вопросам господдержки.

Так, опрос бизнеса, проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой (ТПП), «Опорой России» и «Деловой Россией», показал высокий спрос на единый цифровой ресурс с информацией обо всех реализуемых инструментах господдержки инвестиций: 67% респондентов считают его создание крайне необходимым. Экспертные интервью Счетной Палаты также подтвердили запрос бизнеса на создание не просто информационного ресурса, но и единого сервиса, помогающего на всех этапах получения господдержки.

Зачем бизнесу господдержка

Опора только на собственные средства сдерживает развитие, а чрезмерная зависимость от заемных ресурсов повышает риски. В этих условиях меры господдержки становятся незаменимым инструментом для роста.

Они позволяют:

снизить финансовую нагрузку : гранты, субсидии, льготные кредиты и налоговые льготы уменьшают расходы;

ускорить НИОКР : специальные программы стимулируют разработку и внедрение инноваций;

повысить конкурентоспособность : помощь в модернизации и выходе на новые рынки укрепляет позиции компании;

снизить риски : господдержка минимизирует риски при реализации сложных и капиталоемких проектов;

ускорить масштабирование: доступные ресурсы помогают наращивать производство и осваивать новые мощности.

Не ждать — действовать: инструменты уже есть!

Сегодня у бизнеса есть эффективное решение — онлайн-сервис господдержка.рф. Он автоматически подбирает актуальные налоговые льготы по всей России или региональные меры, доступные в Москве и Московской области, для вашего бизнеса. Эксперты платформы оказывают полное сопровождение на всех этапах — от выбора и получения мер до сдачи отчетности.

Использование такого инструмента — это необходимый шаг, чтобы не упустить возможности для развития вашего бизнеса.

Интеграция в экосистемы: господдержка на каждом шагу

Кроме того, чтобы информация о господдержке стала максимально доступной, ее можно «подсвечивать» на всех платформах, с кем взаимодействует бизнес. Так, например, банковские системы могли бы автоматически предлагать подходящие меры господдержки при открытии счета или подаче заявки на кредит.

Онлайн-сервис господдержка.рф может помочь ускорить эту интеграцию, предоставляя данные через API. Это открывает возможности:

для банков и других экосистем: получать по запросу (например, по ИНН компании) актуальную и персонализированную информацию о мерах господдержки для своих клиентов;

для бизнеса: получать предложения о господдержке в привычных для него сервисах без необходимости активного поиска на сторонних ресурсах.

Навигатор мер государственной поддержки Запустите новый сервис для клиентов банка Запросить API

Господдержка — это мощный, но часто недооцененный инструмент. Активный поиск и использование доступных мер господдержки — не просто возможность, а необходимость для компаний, стремящихся к росту, укреплению конкурентоспособности и вкладу в национальное развитие. Для банков и других экосистем интеграция инструментов господдержки — это реальное конкурентное преимущество, возможность привлечь новых клиентов и повысить ценность собственных сервисов.

Ваш шаг к успеху начинается с господдержка.рф!

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFHro6zc