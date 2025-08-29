Господдержка — важный инструмент для бизнеса и экосистем
Навигатор мер государственной поддержки
Запустите новый сервис для клиентов банка
Президент обозначил масштабные задачи до 2030 года, в числе которых:
Инвестиции: их объем в ключевых отраслях должен прибавить 70%.
Роботизация: войти в ТОП–25 стран по количеству промышленных роботов.
Суперкомпьютеры: увеличить их совокупную мощность минимум в 10 раз.
Наука: довести долю инвестиций в отечественную науку до 2% ВВП.
Цифровая трансформация: создать цифровые платформы во всех значимых отраслях экономики и социальной сферы.
Особое внимание стоит уделить цифровой трансформации, в рамках которой не менее важно также обеспечить бизнес, особенно малый и средний, удобными цифровыми инструментами для взаимодействия с государством, в том числе по вопросам господдержки.
Так, опрос бизнеса, проведенный Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой (ТПП), «Опорой России» и «Деловой Россией», показал высокий спрос на единый цифровой ресурс с информацией обо всех реализуемых инструментах господдержки инвестиций: 67% респондентов считают его создание крайне необходимым. Экспертные интервью Счетной Палаты также подтвердили запрос бизнеса на создание не просто информационного ресурса, но и единого сервиса, помогающего на всех этапах получения господдержки.
Зачем бизнесу господдержка
Опора только на собственные средства сдерживает развитие, а чрезмерная зависимость от заемных ресурсов повышает риски. В этих условиях меры господдержки становятся незаменимым инструментом для роста.
Они позволяют:
снизить финансовую нагрузку: гранты, субсидии, льготные кредиты и налоговые льготы уменьшают расходы;
ускорить НИОКР: специальные программы стимулируют разработку и внедрение инноваций;
повысить конкурентоспособность: помощь в модернизации и выходе на новые рынки укрепляет позиции компании;
снизить риски: господдержка минимизирует риски при реализации сложных и капиталоемких проектов;
ускорить масштабирование: доступные ресурсы помогают наращивать производство и осваивать новые мощности.
Не ждать — действовать: инструменты уже есть!
Сегодня у бизнеса есть эффективное решение — онлайн-сервис господдержка.рф. Он автоматически подбирает актуальные налоговые льготы по всей России или региональные меры, доступные в Москве и Московской области, для вашего бизнеса. Эксперты платформы оказывают полное сопровождение на всех этапах — от выбора и получения мер до сдачи отчетности.
Использование такого инструмента — это необходимый шаг, чтобы не упустить возможности для развития вашего бизнеса.
Интеграция в экосистемы: господдержка на каждом шагу
Кроме того, чтобы информация о господдержке стала максимально доступной, ее можно «подсвечивать» на всех платформах, с кем взаимодействует бизнес. Так, например, банковские системы могли бы автоматически предлагать подходящие меры господдержки при открытии счета или подаче заявки на кредит.
Онлайн-сервис господдержка.рф может помочь ускорить эту интеграцию, предоставляя данные через API. Это открывает возможности:
для банков и других экосистем: получать по запросу (например, по ИНН компании) актуальную и персонализированную информацию о мерах господдержки для своих клиентов;
для бизнеса: получать предложения о господдержке в привычных для него сервисах без необходимости активного поиска на сторонних ресурсах.
Навигатор мер государственной поддержки
Запустите новый сервис для клиентов банка
Господдержка — это мощный, но часто недооцененный инструмент. Активный поиск и использование доступных мер господдержки — не просто возможность, а необходимость для компаний, стремящихся к росту, укреплению конкурентоспособности и вкладу в национальное развитие. Для банков и других экосистем интеграция инструментов господдержки — это реальное конкурентное преимущество, возможность привлечь новых клиентов и повысить ценность собственных сервисов.
Ваш шаг к успеху начинается с господдержка.рф!
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFHro6zc
Информации об авторе
Господдержка.рф
Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.
Начать дискуссию