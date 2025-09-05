Налог на новую реальность: как изменения в НДС повлияют на российский бизнес

Для стабилизации экономики и выполнения масштабных социальных и оборонных обязательств государство корректирует налоговую политику. Ключевым инструментом становится налог на добавленную стоимость (НДС), который ожидает серьезные изменения. В этой статье разберем, какие нововведения готовятся, как бизнесу к ним адаптироваться и почему они необходимы с точки зрения властей.

Основные изменения в НДС

Пакет предложений на ближайшие годы включает следующие меры:

Повышение основной ставки НДС до 22%. С 1 января 2026 года основная ставка НДС вырастет с 20% до 22%. По словам министра финансов Антона Силуанова, это позволит отказаться от негативных последствий «инфляционного финансирования» дефицита бюджета. Дополнительные доходы будут направлены на финансирование обороны и безопасности страны. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров сохранится. Отмена льготы по НДС для IT-сектора. Для IT-отрасли одной из наиболее болезненных мер стала отмена освобождения от НДС с 2026 года при коммерциализации российского ПО, включенного в реестр отечественного софта. В Минцифры данное решение объясняют необходимостью бюджетной консолидации. Снижение порога выручки для уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей. Минфин планирует снизить порог годовой выручки, при котором компании на УСН обязаны платить НДС. Цель — борьба с незаконными схемами минимизации налогов через дробление бизнеса. Как отметил Антон Силуанов, для компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробиться. Эта мера также призвана обеспечить более плавный переход растущих предприятий на ОСНО. Отмена льготы по НДС для финансовых услуг. Правительство предложило отменить освобождение от НДС для операций, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для процессинговых и эквайринговых услуг. Это изменение затронет большинство розничных платежей в стране, проходящих через банковские карты.

Однако власти действуют не только в сторону ужесточения: параллельно вносятся поправки, улучшающие условия для отдельных отраслей. Например, для сферы общепита с 1 октября 2025 года повышен годовой лимит доходов для освобождения от уплаты НДС — с 2 до 3 млрд рублей. Это позволит большему числу компаний использовать льготу.

Как бизнесу нивелировать налоговую нагрузку

Очевидно, что совокупность этих изменений приведет к увеличению фискального давления на бизнес. В этой ситуации компаниям критически важно не только оптимизировать внутренние процессы, но и активно использовать действующие инструменты господдержки для компенсации возросших издержек. К ним относятся:

финансовые меры: субсидии, льготные кредиты, гранты и др.;

налоговые льготы: вычеты, специальные режимы, налоговые каникулы и т. д.;

нефинансовые меры: имущественная поддержка, образовательные и экспортные программы и пр.

На помощь приходит цифровой помощник! Навигация в сотнях мер господдержки — сложная задача для любой компании. Существенно упростить ее поможет онлайн-сервис господдержка.рф, который предлагает: автоматизированный подбор налоговых льгот по всей России и региональных мер господдержки в Москве и Московской области;

экспертное сопровождение «под ключ»;

мониторинг актуальной информации о мерах господдержки по выгодной подписке;

API-интеграцию для консалтинговых компаний и экосистем, позволяющую встроить функционал платформы в собственные системы и передавать отчеты клиентам в фирменном стиле.

Изменения в НДС — ответ государства на новые экономические реалии. Они направлены на решение стратегических задач, но создают вызовы для бизнеса. Успешная адаптация в данных условиях может быть достигнута не только за счет совершенствования внутренних процессов, но и благодаря грамотному применению доступных инструментов господдержки.

Господдержка.рф позволяет сделать это максимально эффективно, экономя время и ресурсы для развития в новой фискальной среде. Отчеты онлайн-сервиса — это не только инструмент поиска мер, но и ценный аналитический ресурс. Анализируя доступные меры господдержки, вы получаете четкие ориентиры для развития бизнеса, понимая, какие направления государство считает приоритетными. Эта информация станет надежным помощником для ваших стратегических решений и планирования роста.

