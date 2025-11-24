Новые правила для инвесторов при применении налоговых льгот

Кого коснутся изменения

Новый порядок будет применяться к организациям, которые получат статус резидента после 1 января 2026 года в следующих преференциальных режимах:

Территории опережающего развития (ТОР).

Свободный порт Владивосток (СПВ).

Арктическая зона РФ.

Особые экономические зоны (ОЭЗ).

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе.

ОЭЗ в Калининградской области.

ОЭЗ в Магаданской области.

Компании, уже имеющие такой статус на эту дату, продолжают работать по старым правилам.