Новые правила для инвесторов при применении налоговых льгот

Прежде чем анализировать грядущие изменения, полезно оценить текущие возможности. На сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки, налоговых льгот и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Кого коснутся изменения
Новый порядок будет применяться к организациям, которые получат статус резидента после 1 января 2026 года в следующих преференциальных режимах:
Территории опережающего развития (ТОР).
Свободный порт Владивосток (СПВ).
Арктическая зона РФ.
Особые экономические зоны (ОЭЗ).
Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе.
ОЭЗ в Калининградской области.
ОЭЗ в Магаданской области.
Компании, уже имеющие такой статус на эту дату, продолжают работать по старым правилам.
В чем суть нововведений
Раньше получение статуса резидента сразу давало право на льготы. Теперь это право необходимо ежегодно подтверждать, соответствуя трем обязательным условиям. Проверка проводится по состоянию на 31 декабря каждого года.
Основания сохранения льгот
Компания не должна быть привлечена к ответственности за непредставление или сдачу с опозданием бухгалтерской отчетности дважды в течение двух лет подряд. Два нарушения — и вы лишаетесь всех льгот на следующий год.
Организация должна соблюдать условия своего инвестиционного соглашения. Главная неопределенность здесь в том, что конкретные показатели для контроля (объем инвестиций, создание рабочих мест и т.д.) и допустимые отклонения от них будут устанавливаться законами каждого региона. Эти законы должны быть приняты до 1 декабря 2026 года.
Подтверждение инвестиционной активности — это ключевое финансовое условие. Сумма ваших капитальных вложений и расходов на НИОКР должна быть как минимум не меньше объема полученных налоговых преференций (так называемый показатель ТВмакс).
Формула:
(Капитальные вложения + расходы на НИОКР) / ТВмакс ≥ 1
Пример: если за три года вы сэкономили на налогах 60 млн рублей, то и вложить в развитие нужно не менее 60 млн рублей.
Важная оговорка: регионам дано право менять это соотношение как в сторону уменьшения (например, до 0,5), так и в сторону увеличения (например, до 1,5). Это создает «регуляторную конкуренцию» между субъектами РФ.
Что грозит в случае несоответствия
Невыполнение даже одного из условий ведет к утрате права на все льготы на весь следующий календарный год. Это означает доначисление:
налога на прибыль по стандартной ставке 20% вместо 0% или 12%;
налогов на имущество и землю по максимальным ставкам;
страховых взносов по полному тарифу 30% вместо 7,6% (причем пересчет будет сделан ретроспективно с начала года).
Новые обязанности и переходный период
Во-первых, не позднее 25 марта нужно будет подавать в налоговую специальный расчет, подтверждающий объем инвестиций и размер сэкономленных налогов.
Во-вторых, в первые два года с момента получения статуса новые требования не применяются. Это время дается на запуск проекта. Однако сэкономленные в этот период налоги все равно будут учитываться в совокупном показателе ТВмакс для последующих проверок.
Рекомендации для компаний
1. Не спешите с выводами, основная неопределенность — в региональном законодательстве. По возможности отложите окончательное решение о получении статуса до принятия соответствующих законов в вашем регионе (до 1 декабря 2026 г.).
2. Рассмотрите вариант «зайти до 2026 года», если ваш проект готов, есть смысл получить статус резидента до вступления новых правил в силу, чтобы работать по старым, более предсказуемым условиям.
3. Готовьтесь технически:
пересмотрите финансовые модели с учетом риска потери льгот;
введите раздельный учет инвестиций и налоговых преференций;
ужесточите внутренний контроль за сроком сдачи отчетности;
начните диалог с региональными властями относительно будущих требований.
4. Структурируйте инвестиции правильно, учитывайте, что расходы на легковые автомобили, покупку активов у аффилированных лиц и затраты, покрытые субсидиями, не засчитываются в качестве инвестиций для выполнения условия.
Нововведения превращают налоговые льготы из безусловного права в награду за дисциплину, прозрачность и реальную инвестиционную активность. Компаниям, планирующим работу в преференциальных режимах, теперь необходимо не только получить статус, но и постоянно доказывать свое право на льготы, тщательно управляя рисками и готовясь к повышенным требованиям со стороны контролирующих органов.
