Льготы для радиоэлектронной промышленности: как бизнесу снизить налоги и взносы до 2028 года

Российские производители радиоэлектроники получили мощный пакет налоговых преференций, который делает отрасль одной из самых привлекательных с точки зрения фискальной нагрузки. Речь идет о льготах, сопоставимых по выгоде с известными IT-преференциями, но ориентированных в особенности на производителей «железа» и компонентной базы.
Что такое РЭП и какие компании в нее входят
Радиоэлектронная промышленность (РЭП) — это стратегическая отрасль, занимающаяся разработкой, производством и сопровождением радиоэлектронной продукции (РЭП). К ней относится широкий спектр направлений: от микроэлектроники и компонентной базы до телекоммуникационного оборудования, радиолокационных систем, вычислительной техники, робототехники и средств связи.
Яркими примерами предприятий РЭП являются такие гиганты, как «Ростех», АО «НПП «Исток» им. Шокина» (радиоэлектроника СВЧ), АО «Концерн «Автоматика» (кибербезопасность, системы управления), ПАО «ЦНПО «Ленинец» (радиолокационные комплексы), а также сотни средних и малых инновационных компаний, работающих в области создания элементной базы, программно-аппаратных комплексов и телекоммуникационных решений.
Стратегический контекст: амбициозные цели до 2030 года
Развитие отрасли и предоставление льгот — не разрозненные меры, а часть единого системного плана. Стратегия развития радиоэлектронной промышленности РФ на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства от 17 января 2020 года № 20-р, задает высокие ориентиры для данной отрасли:
Многократный рост выпуска и добавленной стоимости.
Увеличение доли экспорта в выручке предприятий в 10 раз.
Рост производительности труда до более 10 млн руб. на человека в год (рост в 11 раз).
Повышение доли отечественных производителей на внутреннем рынке с 25% до 43%, а на мировом — с 0,6% до 1,1%.
Для достижения этих целей Стратегия предусматривает такие меры, как поддержка экспорта, субсидирование ставок по кредитам, создание научно-технологических центров и важный тренд — постепенное снижение доли госинвестиций в НИОКР с 50% до 15% с переходом доминирующей роли финансирования к самим предприятиям. Именно в этом контексте налоговые льготы становятся ключевым инструментом, повышающим финансовую самостоятельность и устойчивость бизнеса.
Ключ ко всем льготам: реестр организаций РЭП
Все основные льготы привязаны к особому статусу — включению в Реестр организаций радиоэлектронной промышленности. Это не просто список компаний, а официальное подтверждение того, что предприятие:
Действительно работает в отрасли РЭП.
Не находится под иностранным контролем (более 50% участия должны принадлежать российским гражданам).
Занимается проектированием, разработкой и производством радиоэлектронной продукции.
Процесс включения в реестр занимает в среднем 2–3 месяца и состоит из двух этапов: экспертизы во ФГБУ «ВНИИР» и подачи заявки в Минпромторг.
Налоговые льготы
Для компаний из реестра РЭП действует комплекс стимулирующих мер, актуальных как минимум до 31 декабря 2027 года.
1. Льготы по налогу на прибыль
Согласно разъяснениям Минфина (письмо от 11.07.2025 № 03-03-06/1/67706), компании из реестра РЭП вправе применять пониженные ставки по налогу на прибыль (п. 1.16 ст. 284 НК):
8% — в федеральный бюджет (вместо стандартных 3%).
0% — в бюджет субъекта РФ (вместо стандартных 17% до 2025 года, а далее — по решению регионов).
Льгота предоставляется при условии, что не менее 70% совокупных доходов компании должны составлять доходы от профильной деятельности.
Важный нюанс, на который обратил внимание Минфин — в эту 70% долю разрешено включать доходы от реализации продукции, произведенной на основе собственных разработок, при условии, что эта продукция входит в специальный Перечень, утвержденный Правительством.
2. Льготы по страховым взносам
Одной из наиболее весомых и финансово ощутимых мер поддержки для компаний радиоэлектронной промышленности, особенно с крупным фондом оплаты труда, является радикальное снижение нагрузки по страховым взносам. Вместо стандартного совокупного тарифа в 30%, который платят большинство предприятий, компании из реестра РЭП применяют единый пониженный тариф в размере 7,6% (согласно ст. 427 НК). Эта разница в 22,4 процентных пункта трансформируется в колоссальную экономию: для предприятия с годовым ФОТ (общая сумма всех расходов компании на оплату труда сотрудников за календарный год) в 50 млн рублей ежегодная экономия только на взносах превышает 11 млн рублей, что напрямую увеличивает рентабельность и высвобождает средства для инвестиций в разработки и модернизацию.
При этом перспективы льготы становятся еще более привлекательными: начиная с 2026 года для всех выплат работникам, превышающих установленную предельную величину базы, тариф будет снижен до 0%. Это означает, что для высококвалифицированных специалистов, чьи зарплаты являются самыми весомыми статьями расходов, налоговая нагрузка на фонд оплаты труда станет практически нулевой, что не только усиливает конкурентоспособность российских производителей РЭП на рынке труда, но и делает их финансовую модель значительно более устойчивой по сравнению с компаниями из других отраслей.
Смягчение требований в 2025 году
Глава Минфина Антон Силуанов анонсировал важное изменение: для расчета 70% доли доходов при применении льготы по взносам компаниям разрешат учитывать не только доходы от продажи готовой продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования. Это серьезно упрощает выполнение критерия для инжиниринговых и исследовательских компаний внутри отрасли.
На фоне постепенного сворачивания IT-льгот и общего ужесточения налоговой нагрузки, реестр РЭП становится мощным инструментом оптимизации для производственного бизнеса. Подготовка документов и прохождение экспертизы требуют времени и усилий, но экономический эффект значителен:
Страховые взносы 7,6% вместо 30% — для компаний с высоким ФОТ экономия может исчисляться десятками миллионов рублей ежегодно.
Налог на прибыль 8% вместо 20% — прямое снижение налоговой нагрузки.
Учитывая запланированное многократное увеличение бюджетных ассигнований на развитие отрасли (до 186,5 млрд руб. в 2026 году), государство демонстрирует стратегический курс на поддержку радиоэлектроники. Эти новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, формируя комплексную систему стимулов для высокотехнологичных компаний.
Как максимально эффективно использовать доступные возможности
Для бизнеса сейчас наступает оптимальный момент для оформления статуса участника реестра РЭП. Своевременные действия позволят в полном объеме воспользоваться преимуществами налоговых льгот и мер господдержки, и занять прочные позиции в этой стратегически важной отрасли.
