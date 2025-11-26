Льготы для радиоэлектронной промышленности: как бизнесу снизить налоги и взносы до 2028 года

Российские производители радиоэлектроники получили мощный пакет налоговых преференций, который делает отрасль одной из самых привлекательных с точки зрения фискальной нагрузки. Речь идет о льготах, сопоставимых по выгоде с известными IT-преференциями, но ориентированных в особенности на производителей «железа» и компонентной базы.

Для поиска подходящих мер, таких как эти, можно использовать специализированные сервисы — например, господдержка.рф, где через удобный навигатор по ИНН компании можно найти доступные меры поддержки и налоговые льготы, а также узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ и более 170 региональных мер поддержки по Москве и Московской области.