Программа для записи экрана со звуком в 2026: как сделать обучающее видео для сотрудников за 10 минут

Новый бухгалтер выходит на работу и задаёт ровно те же вопросы, что и предыдущий: как проводить платёж в 1С, где брать шаблон счёта, как выгружать акты для клиента. Вы объясняете. Через два месяца увольняется менеджер, приходит другой — и вы объясняете то же самое заново. Каждое объяснение — это полчаса вашего времени, вырванные из рабочего дня.
Есть способ объяснить один раз. Записать экран с голосовым комментарием, пока вы сами проходите процедуру, и отдать сотруднику ссылку. Дальше он смотрит сам, перематывает, ставит на паузу — и не дёргает вас по третьему разу. Разберём, как это сделать за десять минут, чем программы для записи экрана отличаются друг от друга и какую выбрать под задачи команды.
Час, потраченный на запись видеорегламента, окупается уже на третьем сотруднике. Дальше ролик работает сам: его смотрят новички, к нему возвращаются старые сотрудники, его пересылают подрядчикам.
Что должна уметь программа для записи экрана в 2026
Записать картинку с экрана умеет почти любой инструмент. Для обучающего видео важны детали, на которых дешёвые рекордеры спотыкаются.
Системный звук и микрофон одновременно. В обучающем ролике нужен и звук программы (уведомления, видео, аудио из приложения), и ваш голос-комментарий. Многие рекордеры по умолчанию пишут только микрофон — или вообще ничего.
Минимум установки. Если ролик нужно записать не вам одному, а нескольким сотрудникам, заставлять каждого ставить тяжёлую программу с правами администратора — путь к саботажу. В 2026 году запись в браузере без установки стала нормой.
Шеринг ссылкой, а не файлом. Видеофайл на десять минут весит сотни мегабайт. Пересылать его в мессенджере или по почте — мучение. Современный сценарий: запись сразу попадает в облако, а сотрудник получает ссылку, которая открывается в браузере без скачивания.
Хранение данных в России. Если в ролике видны клиентские данные, суммы, внутренние системы — где физически лежит видео, перестаёт быть праздным вопросом.
Отсюда — два класса инструментов. Десктопные рекордеры (устанавливаются на компьютер, пишут в файл) и облачные сервисы записи в браузере (ничего не ставят, сразу отдают ссылку). Для архивной записи геймплея или монтажа подходит первый класс. Для рабочего сценария «объяснил и отправил» — второй.
Как за 10 минут записать обучающее видео: пошагово
Сценарий рассчитан на облачную запись в браузере — она требует меньше всего подготовки.
Откройте процедуру, которую хотите показать, — программу, таблицу, личный кабинет. Всё лишнее (личные переписки, посторонние вкладки) закройте заранее.
Запустите запись и выберите, что захватывать: весь экран или одну вкладку.
Включите два источника звука — системный (чтобы было слышно приложение) и микрофон (ваш голос).
Пройдите процедуру так, как делаете её обычно, проговаривая каждый шаг вслух: «открываем раздел, нажимаем сюда, проверяем поле».
Остановите запись — и получите ссылку. Отправьте её сотруднику в чат команды.
Именно по этому сценарию работаетзапись экрана со звуком в Skrini— облачный сервис, который пишет экран прямо в браузере без установки программы. На старте записи — три переключателя: что снимать, нужен ли системный звук, нужен ли микрофон. После остановки видео сразу лежит в облаке, а вы получаете ссылку, которую можно кинуть в чат, — не файл для скачивания и не загрузку на видеохостинг. Данные хранятся в России. По сути это привычный по западным командам формат коротких видеосообщений, только на русском и без блокировок.
Сравнение инструментов записи экрана
Перед выбором — сводная таблица по тем самым критериям, что важны для рабочих видео.
Параметр
Облачная запись в браузере
OBS Studio
Встроенный рекордер ОС
Установка
Не нужна — работает в браузере
Установка + настройка источников
Уже в системе
Системный звук + микрофон
Два переключателя на старте
Есть, но настраивается вручную
Только активное окно, не весь экран
Результат
Ссылка в облаке сразу
Файл на диске
Файл на диске
Шеринг сотруднику
Ссылку — в чат
Переслать тяжёлый файл
Переслать тяжёлый файл
Порог входа
Низкий — для любого сотрудника
Высокий — нужно разбираться
Средний — ограничен по функциям
Когда выбрать
Объяснить и сразу отправить
Сложная запись, трансляции, монтаж
Разовая запись для себя
Бесплатные десктопные инструменты остаются хорошим выбором, когда запись нужна редко и для себя. Но как только видео нужно регулярно записывать и отдавать другим людям, возня с файлами и настройками начинает съедать то самое время, которое вы хотели сэкономить.
Почему запись часто получается без звука
Самая частая проблема при записи экрана — готовый ролик оказывается немым. Причин три, и они не зависят от операционной системы.
Выбран не тот источник. Микрофон пишет только ваш голос, системный звук — то, что воспроизводит компьютер. Это разные дорожки. Если включить только одну, половина звука пропадёт. Для обучающего видео обычно нужны обе.
Заблокированы разрешения системы. Начиная с Windows 10 и macOS, операционная система отдельно спрашивает разрешение на доступ к микрофону. Если при первом запуске разрешение не дали, инструмент не запишет голос, даже если в его настройках всё выглядит правильно. Проверяется в параметрах конфиденциальности.
Инструмент не умеет писать системный звук. Некоторые встроенные рекордеры (особенно на macOS) пишут только микрофон, а системный звук — нет, без установки дополнительных драйверов. Это ограничение конкретной программы, а не ошибка настройки.
Перед тем как записывать важный ролик для команды, сделайте десятисекундный тест: запишите, проговорите фразу, откройте — и проверьте, что слышно и голос, и звук приложения. Это экономит переснятые видео.
Включены оба источника звука — системный и микрофон
Система выдала разрешение на доступ к микрофону
На экране нет лишнего: личных переписок, посторонних вкладок, конфиденциальных данных
Сделан короткий тест звука до основной записи
Ссылка на готовое видео открывается у сотрудника без регистрации и установки
Если обучающий ролик получился длинным
Регламент сложного процесса или запись вебинара легко растягиваются на час. Смотреть такое целиком сотрудник не будет, а нужный момент в часовом видео не найти.
Длинную запись стоит разбить на короткие фрагменты-уроки по две-три минуты: «как завести контрагента», «как провести оплату», «как выгрузить акт». Каждый отвечает на один конкретный вопрос, и к нему удобно возвращаться. Резать вручную долго — поэтому для длинных роликов есть нарезка длинного видео на короткие фрагменты в ClipCut: сервис разбивает запись на смысловые куски автоматически. Так из одного часового вебинара получается готовая мини-база коротких обучающих видео.
Если обучение идёт в формате созвона
Иногда обучение — это не заранее записанный ролик, а живая онлайн-встреча: разбор задачи в Zoom или Телемост, где участвует несколько человек. Здесь важна не столько запись экрана, сколько фиксация договорённостей: кто что делает после встречи.
Для таких созвонов запись картинки — половина дела. Чтобы из встречи остался не часовой видеофайл, а структурированный список решений и задач, подходит AI-протокол совещания в MeetScribe: сервис расшифровывает разговор и собирает итоги в готовый протокол. Подробно этот сценарий мы разбирали в отдельной статье — как составить протокол совещания.
Какой инструмент выбрать
Если запись экрана нужна редко и для себя — хватит встроенного рекордера операционной системы или бесплатного десктопного инструмента, и разбираться с облаком незачем.
Если же видео для команды вы записываете регулярно — обучаете новичков, объясняете процессы подрядчикам, отвечаете на повторяющиеся вопросы один раз вместо десяти, — выбирайте инструмент под сценарий «записал и сразу отправил». Облачная запись экрана со звуком, как в сервисе Skrini, закрывает именно это: ничего не ставить, два переключателя звука, на выходе — ссылка для сотрудника. Час на запись регламента вы потратите один раз, а отвечать на одни и те же вопросы перестанете навсегда.
