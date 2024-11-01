ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Маркетинг

🔎 Ищем экспертов для написания статей на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС расширяет команду и приглашает профессионалов из разных отраслей присоединиться к нашему проекту. Если вы эксперт в своей сфере и готовы делиться знаниями с тысячами читателей, мы ищем именно Вас!
🔎 Ищем экспертов для написания статей на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Иллюстрация: ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Кого мы ждем

  • Специалистов с опытом и глубокими знаниями в своей области (финансы, юриспруденция, служба безопасности, бухгалтерия, консалтинг, HR).

  • Людей, умеющих объяснять сложные вещи простыми словами

  • Авторов, понимающих, как создавать полезный и читаемый контент, который вызывает доверие.

Что предлагаем

  • Публикации с вашим именем на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС с аудиторией более 7 млн посетителей в месяц.

  • Возможность продвигать свою экспертизу и усиливать профессиональную репутацию.

  • Участие в проекте, направленном на развитие прозрачного и честного бизнеса в стране.

Свяжитесь с нами чтобы, обсудить детали сотрудничества и подать заявку. Присылайте резюме, примеры работ и краткое описание своей экспертизы на наш email: pr@zachestnyibiznes.ru.

В теме письма укажите «Эксперт-автор для ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС».

Реклама: ООО АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: LjN8KMSEV

Начать дискуссию