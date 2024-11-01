🔎 Ищем экспертов для написания статей на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Кого мы ждем
Специалистов с опытом и глубокими знаниями в своей области (финансы, юриспруденция, служба безопасности, бухгалтерия, консалтинг, HR).
Людей, умеющих объяснять сложные вещи простыми словами
Авторов, понимающих, как создавать полезный и читаемый контент, который вызывает доверие.
Что предлагаем
Публикации с вашим именем на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС с аудиторией более 7 млн посетителей в месяц.
Возможность продвигать свою экспертизу и усиливать профессиональную репутацию.
Участие в проекте, направленном на развитие прозрачного и честного бизнеса в стране.
Свяжитесь с нами чтобы, обсудить детали сотрудничества и подать заявку. Присылайте резюме, примеры работ и краткое описание своей экспертизы на наш email: pr@zachestnyibiznes.ru.
В теме письма укажите «Эксперт-автор для ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС».
Реклама: ООО АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: LjN8KMSEV
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