5 фатальных ошибок бизнеса при найме сотрудников: последствия, как снизить риски

Многие работодатели считают срочный трудовой договор выгоднее бессрочного. Считается, что такой договор мотивирует сотрудника активнее работать в расчете на перевод на постоянную ставку. А еще есть возможность оперативно расстаться с неподходящим работником. В этом и кроется главная опасность — таким договором нельзя подменять испытательный срок.

Срочный договор можно заключить только в случаях, которые предусматривает законодательство (ст. 59 ТК, постановление Правительства от 30.03.2022 № 511). Например, если работник нужен на декретную ставку, временную или сезонную работу. Это значит, что работодатель не вправе навязать сотруднику такой договор по своему желанию, и совершенно неважно, согласен подчиненный на это или нет (апелляционное определение Мосгорсуда от 24.09.2019 по делу № 33-32649/2019).

Если для заключения срочного договора не было оснований, его переквалифицируют в бессрочный (ст. 58 ТК, п. 13 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Особый риск влечет ситуация, когда работодатель вынуждает сотрудника заключить договор на непродолжительное время. Если работник обратится в суд, вероятнее всего, арбитры займут его сторону. Чтобы этого избежать, у работодателя должны быть веские доказательства того, что заключение срочного договора соответствовало требованиям закона.

Красные флаги для суда (п. 12 Обзора практики, утв. Президиумом ВС 27.04.2022):

стороны часто перезаключали или пролонгировали срочный трудовой договор для выполнения одной и той же работы;

сотрудник относится к слабой категории — например, находится в предпенсионном возрасте;

работник не участвовал в определении условий трудового договора.

Чтобы избежать рисков, изучите статьи 58 и 59 ТК: они закрепляют исчерпывающий перечень случаев, когда можно заключить именно срочный трудовой договор. Также на стадии заключения договора стоит позаботиться о том, как доказывать свою правоту, если у сотрудника возникнут претензии. Например, если сотрудника привлекают для выполнения работ, которые выходят за рамки обычной деятельности работодателя, потребуется предоставить устав, выписку из ЕГРЮЛ и штатное расписание. Документы подтвердят, что потребность в привлечении сотрудника была разовой, а других аналогичных ставок у работодателя нет.