Как выявить ненадежных кандидатов и с чего начинать проверку

Проверка кандидата по различным информационным источникам

Самый быстрый и простой способ, не требующий временных затрат, при использовании сервиса проверки физлиц ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — отчет будет готов за 3 минуты.

Можно самостоятельно провести проверку по всем открытым источникам (суды, ФССП, долги по налогам и т.д.), потратить до 2 часов при наличии соответствующих знаний, затем свести все в единую таблицу.

Законодательством разрешено использование только законных открытых источников.

Почему нужно начинать именно с проверки кандидата на благонадежность? Проверка его навыков и резюме — сложные и трудозатратные, и выполнять их есть смысл только после первоначальной проверки благонадежности. Наличие долгов, уголовной ответственности может служить стоп фактором при дальнейшем рассмотрении кандидатов. Неправильным будет пройти все этапы собеседования, проверить компетенции, а затем отказать кандидату на вакансию из-за наличия, например, долгов по алиментам или судимости.

Важно: согласно статье 64 ТК «Гарантии при заключении трудового договора», отказ должен быть обоснован и связан с деловыми качествами. Т.е. отказ по другим причинам (например, из-за наличия уголовной ответственности) — давать незаконно. Поэтому, лучше до собеседования, иметь представления о важных фактах в биографии кандидата, которые могут повлиять на выполнение им трудовых обязанностей.

В случае прохождения первичной проверки рекомендуем продолжить по алгоритму: