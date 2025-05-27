Как выявить ненадежных кандидатов и с чего начинать проверку

Напоминаем: проверка физического лица, может выполняться только при наличии у вас согласия на обработку персональных данных кандидата. Соискатель, публикуя резюме на специализированных сайтах по поиску работы, обычно дает этому сайту согласие на обработку его персональных данных и тремя лицам, использующим эти данные. Также соискатель может выслать резюме непосредственно потенциальному работодателю.
Проверка кандидата по различным информационным источникам
Самый быстрый и простой способ, не требующий временных затрат, при использовании сервиса проверки физлиц ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — отчет будет готов за 3 минуты.
Можно самостоятельно провести проверку по всем открытым источникам (суды, ФССП, долги по налогам и т.д.), потратить до 2 часов при наличии соответствующих знаний, затем свести все в единую таблицу.
Законодательством разрешено использование только законных открытых источников.
Почему нужно начинать именно с проверки кандидата на благонадежность? Проверка его навыков и резюме — сложные и трудозатратные, и выполнять их есть смысл только после первоначальной проверки благонадежности. Наличие долгов, уголовной ответственности может служить стоп фактором при дальнейшем рассмотрении кандидатов. Неправильным будет пройти все этапы собеседования, проверить компетенции, а затем отказать кандидату на вакансию из-за наличия, например, долгов по алиментам или судимости.
Важно: согласно статье 64 ТК «Гарантии при заключении трудового договора», отказ должен быть обоснован и связан с деловыми качествами. Т.е. отказ по другим причинам (например, из-за наличия уголовной ответственности) — давать незаконно. Поэтому, лучше до собеседования, иметь представления о важных фактах в биографии кандидата, которые могут повлиять на выполнение им трудовых обязанностей.
В случае прохождения первичной проверки рекомендуем продолжить по алгоритму:
1. Анализ резюме
Обратите внимание на возможные несоответствия в опыте работы, образовании и временные пробелы в карьере кандидата. Не сильно трудоемкий процесс, позволяет выявить явные расхождения в резюме и понять настрой соискателя на долговременное сотрудничество (постоянная смена работы этого не предполагает).
2. Интервью
Один из самых трудоемких процессов. Договорится о встрече очно или онлайн, изначально заинтересовать кандидата для прохождения собеседования. По существующей практике более 30% собеседований назначенных очно откладываются или отменяются.
На интервью задавайте вопросы, которые помогут выявить поведенческие характеристики кандидата и его подход к работе. Максимально узнайте навыки кандидата, возможно выполнение тестовых заданий.
3. Сбор рекомендаций от предыдущих работодателей
После успешного прохождения интервью рекомендуем связаться с указанными в резюме работодателями и получить рекомендации на потенциального сотрудника. Процесс трудоемкий, но позволяет избежать найма человека, которого уволили с прошлого места или который не выполнял свои обязанности.
Испытательный срок
Если это допустимо, впишите в трудовой договор кандидата испытательный срок, чтобы правильно оценить его работу в реальных условиях.
Выполнение данных правил при приемке кандидатов, поможет вам избежать найма «проблемных» сотрудников, а также максимально снизит временные и трудозатраты для поиска качественных кандидатов.
Желаем вам успеха в подборе персонала! ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС поможет вам находить надежных сотрудников!
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