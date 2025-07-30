Проверка контрагентов: как бухгалтер может спасти компанию от крупных потерь в 2025 году

Почему проверка контрагентов — часто зона ответственности бухгалтера в компании

Представьте ситуацию: вы провели безупречную работу, вся первичка в порядке, проводки корректны. Но через месяц выясняется, что контрагент, с которым вы заключили сделку на миллион, находится в стадии банкротства, а налоговая проверяет все операции с ним. Или хуже того — компания-однодневка, и НДС по этой сделке никто не вернет.

Вот тут-то и вспоминается, что проверка контрагентов — не формальность, а реальная защита интересов бизнеса. И если раньше это было «дело юристов», то сегодня бухгалтер, который не проверил контрагента, может стать соучастником финансовых потерь.