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Проверка контрагентов
Проверка контрагентов: как бухгалтер может спасти компанию от крупных потерь в 2025 году

Проверка контрагентов: как бухгалтер может спасти компанию от крупных потерь в 2025 году

«Бухгалтер — это не тот, кто считает, а тот, кто предотвращает проблемы». Эта фраза становится все актуальнее в современных реалиях в РФ. Работа бухгалтера давно вышла за рамки заполнения проводок и сдачи отчетности. Сегодня от вашей внимательности может зависеть финансовое благополучие всей компании. И ключевой инструмент в вашем арсенале — проверка контрагентов.

Почему проверка контрагентов — часто зона ответственности бухгалтера в компании

Представьте ситуацию: вы провели безупречную работу, вся первичка в порядке, проводки корректны. Но через месяц выясняется, что контрагент, с которым вы заключили сделку на миллион, находится в стадии банкротства, а налоговая проверяет все операции с ним. Или хуже того — компания-однодневка, и НДС по этой сделке никто не вернет.

Вот тут-то и вспоминается, что проверка контрагентов — не формальность, а реальная защита интересов бизнеса. И если раньше это было «дело юристов», то сегодня бухгалтер, который не проверил контрагента, может стать соучастником финансовых потерь.

Как часто вы сталкиваетесь с этими «красными флагами»

  • Компания недавно сменила директора и учредителей?

  • Компания имеет средний или высокий риск ЦБ?

  • Нет информации о местоположении, сотрудниках, банковских счетах?

  • Судебные дела и исполнительные производства «висят» на сайте ФССП?

Если вы регулярно сталкиваетесь с такими сигналами, значит, пришло время автоматизировать процесс проверки.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — ваш надежный помощник в бухгалтерской практике. Сервис ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС создан специально для таких случаев.

Он позволяет бухгалтеру:

1. Быстро проверить контрагента до подписания договора. Всего за 1 минуту вы получаете полную информацию:

  1. актуальный статус компании (действующая/ликвидированная);

  2. учредители, директор, бенефициары;

  3. наличие задолженностей и судебных дел;

  4. участие в проверках ФНС;

  5. история изменений в ЕГРЮЛ.

Важно: риск по ЦБ (быстрое определение, что на компанию платить нельзя — гарантированная проверка и проблемы).

2. Избежать ошибок при оформлении документов. Если компания ликвидирована или находится в процессе реорганизации, вы узнаете об этом до того, как документы будут подписаны. Это спасает от «мертвых» договоров и проблем с налоговой.

3. Проверять контрагентов в автоматическом режиме. Интеграция с вашей системой позволяет настроить автоматическую проверку при внесении нового контрагента. Это особенно удобно для компаний с большим количеством поставщиков.

4. Контролировать риски после заключения сделки. Сервис уведомляет о любых изменениях: смена руководства, банкротство, судебные дела. Это позволяет вовремя отреагировать и, при необходимости, потребовать дополнительные гарантии.

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Реальные кейсы из практики бухгалтеров

Кейс 1. Бухгалтер крупной строительной компании заметил, что поставщик стройматериалов сменил директора дважды за полгода. Проверка через ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС показала массовые судебные дела и задолженности. Поставка была приостановлена, компания избежала потерь на сумму более 2 млн рублей.

Кейс 2. Строительная компания планировала передать субподрядчику крупный объем работ. Проверка через ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС показала наличие у субподрядчика 15 исполнительных производств на общую сумму 3 млн рублей. Руководство компании приняло решение о поиске более надежного партнера.

Что именно нужно проверять бухгалтеру

Когда вы работаете с новым контрагентом, обратите внимание на следующие пункты:

✅ Статус компании — действующая, ликвидированная, в процессе реорганизации.

✅ Руководитель и учредители — часто меняются ли?

✅  Информация по рискам ЦБ (не должен быть средний и высокий).

✅ Судебные дела и исполнительные производства.

✅ Проверки ФНС и спец. реестры ФНС.

✅ Фактический адрес и наличие деятельности.

✅ Наличие лицензий (если требуется).

Как внедрить проверку в вашу бухгалтерскую практику

  1. Создайте внутренний регламент — каждый новый контрагент проходит проверку до подписания договора.

  2. Интегрируйте сервис в вашу систему — автоматизация экономит время и снижает человеческий фактор.

  3. Ведите учет рисков — создайте реестр проверенных контрагентов с пометками по рискам.

  4. Обучите сотрудников — даже помощник бухгалтера должен знать, как «читать» отчеты сервиса.

Почему именно ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС?

  • Данные из официальных источников — ЕГРЮЛ, ФНС, ЦБ, суды, банкротства (более 50 источников)

  • Интуитивно понятный интерфейс — не нужно быть юристом, чтобы разобраться.

  • Быстрая проверка — отчет формируется за секунды.

  • Обновление информации в режиме реального времени.

Заключение: ваша бдительность — защита бизнеса

В 2025 году бухгалтер — это не просто специалист по цифрам, а гарант стабильности и безопасности компании. Чем раньше вы начнете использовать профессиональные инструменты проверки контрагентов, тем меньше рисков столкнуться с неприятными сюрпризами.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — это не просто сервис, это ваш профессиональный щит в мире рисков и неопределенности.

Проверяйте контрагентов, спасайте бизнес и повышайте свою ценность как специалиста. Потому что в бухгалтерии, как и в безопасности — мелочей не бывает.

Консультация на получение платного доступа

Оставьте заявку или свяжитесь с нами по тел.: +7(499)110-0772

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ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

“ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. С нами ваш бизнес под защитой”

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Комментарии

4
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    В средних и крупных, проверка контрагентов скорее всего входит в обязанности юристов. В "малышах", бухгалтером: внутренний регламент, интеграция, учет рисков и прочее, вряд ли осуществим.

  • Grashna
    Главный бухгалтер

    А может хватит уже все подряд вешать на бухгалтера. Может, проверкой контрагента будет заниматься юрист? Озвучивать риски управленцам?

    • LIrina-1973

      @Grashna, так всё же написано ради этого:

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  • Grashna
    Главный бухгалтер

    А если нет юриста, пусть директор этим и занимается. Он же ищет контрагентов?

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