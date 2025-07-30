Проверка контрагентов: как бухгалтер может спасти компанию от крупных потерь в 2025 году

Почему проверка контрагентов — часто зона ответственности бухгалтера в компании
Представьте ситуацию: вы провели безупречную работу, вся первичка в порядке, проводки корректны. Но через месяц выясняется, что контрагент, с которым вы заключили сделку на миллион, находится в стадии банкротства, а налоговая проверяет все операции с ним. Или хуже того — компания-однодневка, и НДС по этой сделке никто не вернет.
Вот тут-то и вспоминается, что проверка контрагентов — не формальность, а реальная защита интересов бизнеса. И если раньше это было «дело юристов», то сегодня бухгалтер, который не проверил контрагента, может стать соучастником финансовых потерь.
Как часто вы сталкиваетесь с этими «красными флагами»
Компания недавно сменила директора и учредителей?
Компания имеет средний или высокий риск ЦБ?
Нет информации о местоположении, сотрудниках, банковских счетах?
Судебные дела и исполнительные производства «висят» на сайте ФССП?
Если вы регулярно сталкиваетесь с такими сигналами, значит, пришло время автоматизировать процесс проверки.
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — ваш надежный помощник в бухгалтерской практике. Сервис ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС создан специально для таких случаев.
Он позволяет бухгалтеру:
1. Быстро проверить контрагента до подписания договора. Всего за 1 минуту вы получаете полную информацию:
актуальный статус компании (действующая/ликвидированная);
учредители, директор, бенефициары;
наличие задолженностей и судебных дел;
участие в проверках ФНС;
история изменений в ЕГРЮЛ.
Важно: риск по ЦБ (быстрое определение, что на компанию платить нельзя — гарантированная проверка и проблемы).
2. Избежать ошибок при оформлении документов. Если компания ликвидирована или находится в процессе реорганизации, вы узнаете об этом до того, как документы будут подписаны. Это спасает от «мертвых» договоров и проблем с налоговой.
3. Проверять контрагентов в автоматическом режиме. Интеграция с вашей системой позволяет настроить автоматическую проверку при внесении нового контрагента. Это особенно удобно для компаний с большим количеством поставщиков.
4. Контролировать риски после заключения сделки. Сервис уведомляет о любых изменениях: смена руководства, банкротство, судебные дела. Это позволяет вовремя отреагировать и, при необходимости, потребовать дополнительные гарантии.
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Реальные кейсы из практики бухгалтеров
Кейс 1. Бухгалтер крупной строительной компании заметил, что поставщик стройматериалов сменил директора дважды за полгода. Проверка через ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС показала массовые судебные дела и задолженности. Поставка была приостановлена, компания избежала потерь на сумму более 2 млн рублей.
Кейс 2. Строительная компания планировала передать субподрядчику крупный объем работ. Проверка через ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС показала наличие у субподрядчика 15 исполнительных производств на общую сумму 3 млн рублей. Руководство компании приняло решение о поиске более надежного партнера.
Что именно нужно проверять бухгалтеру
Когда вы работаете с новым контрагентом, обратите внимание на следующие пункты:
✅ Статус компании — действующая, ликвидированная, в процессе реорганизации.
✅ Руководитель и учредители — часто меняются ли?
✅ Информация по рискам ЦБ (не должен быть средний и высокий).
✅ Судебные дела и исполнительные производства.
✅ Проверки ФНС и спец. реестры ФНС.
✅ Фактический адрес и наличие деятельности.
✅ Наличие лицензий (если требуется).
Как внедрить проверку в вашу бухгалтерскую практику
Создайте внутренний регламент — каждый новый контрагент проходит проверку до подписания договора.
Интегрируйте сервис в вашу систему — автоматизация экономит время и снижает человеческий фактор.
Ведите учет рисков — создайте реестр проверенных контрагентов с пометками по рискам.
Обучите сотрудников — даже помощник бухгалтера должен знать, как «читать» отчеты сервиса.
Почему именно ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС?
Данные из официальных источников — ЕГРЮЛ, ФНС, ЦБ, суды, банкротства (более 50 источников)
Интуитивно понятный интерфейс — не нужно быть юристом, чтобы разобраться.
Быстрая проверка — отчет формируется за секунды.
Обновление информации в режиме реального времени.
Заключение: ваша бдительность — защита бизнеса
В 2025 году бухгалтер — это не просто специалист по цифрам, а гарант стабильности и безопасности компании. Чем раньше вы начнете использовать профессиональные инструменты проверки контрагентов, тем меньше рисков столкнуться с неприятными сюрпризами.
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — это не просто сервис, это ваш профессиональный щит в мире рисков и неопределенности.
Проверяйте контрагентов, спасайте бизнес и повышайте свою ценность как специалиста. Потому что в бухгалтерии, как и в безопасности — мелочей не бывает.
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Комментарии4
В средних и крупных, проверка контрагентов скорее всего входит в обязанности юристов. В "малышах", бухгалтером: внутренний регламент, интеграция, учет рисков и прочее, вряд ли осуществим.
А может хватит уже все подряд вешать на бухгалтера. Может, проверкой контрагента будет заниматься юрист? Озвучивать риски управленцам?
@Grashna, так всё же написано ради этого:
А если нет юриста, пусть директор этим и занимается. Он же ищет контрагентов?