Как «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» помогает не попасть на однодневку и избежать уголовной ответственности
Как избежать этих рисков? Ответ — проверять контрагентов через портал «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» с акцентом на рейтинг Центрального Банка.
Почему рейтинг ЦБ — это критически важный индикатор
Центральный Банк через Платформу ЗСК («Знай Своего Клиента») оценивает риск вовлеченности контрагентов в подозрительные операции — это не рейтинг надежности, а индикатор риска по 115-ФЗ. Именно этот «цветной» уровень (зеленый, желтый, красный) помогает выявить «фирмы-однодневки».
Центральный банк (ЦБ) не только регулирует банки, но и активно мониторит контрагентов финансового рынка — юридических и физических лиц, с которыми кредитные организации взаимодействуют в рамках своей деятельности. Это могут быть компании-заемщики, поставщики, клиенты, владельцы крупных счетов, бенефициары, а также организации, участвующие в сделках с высоким риском (например, оффшорные фирмы, компании в определенных юрисдикциях и т.д.).
Для оценки рисков, связанных с такими контрагентами, ЦБ использует внутреннюю методику рейтинга ЗСК (Знай Своего Клиента) — ту же, что и для банков, но адаптированную под контекст оценки надежности и рискованности контрагента. Особенно важны для бизнеса и банков «желтый» и «красный» уровни ЗСК у контрагентов — они могут повлечь серьезные последствия: от отказа в обслуживании до блокировки операций и включения в «черные списки».
Как портал «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» помогает бухгалтерам, юристам и руководителям
Портал показывает, не находится ли контрагент под усиленным контролем ЦБ по 115-ФЗ (закон о противодействии отмыванию доходов). Если да — любые операции с таким контрагентом могут быть заблокированы или признаны сомнительными.
Рейтинг ЦБ показывает: зеленый — безопасно, желтый — риск, красный — опасно.
Почему «желтый« уровень — уже тревога
При проверке особенный упор следует делать на наличие ЖЕЛТОГО уровня (среднего риска) — такие компании еще ведут деятельность, но уже совершили сомнительные или незаконные операции, и Банки, ФНС и ЦБ пристально следят за их деятельностью и их контрагентами. Работа с такими контрагентами — потенциальный риск для любой компании.
Желтый или красный рейтинг ЦБ — один из важнейших факторов выявления «фирмы – однодневки». «Красный» рейтинг ЦБ — почти 100% признак «однодневки» или фирмы-посредника в преступной схеме.
Также, рекомендуем проверять наличие заблокированных платежей у контрагента со стороны банков по 115-ФЗ. В случае подозрительного платежа у компании, банк блокирует платеж, информация попадает в реестр Стоп-листов банков.
Почему платеж на «однодневку» — это уголовно наказуемо
Платеж на такую фирму не считается просто «ошибкой» или «недобросовестным выбором контрагента» — если доказан умысел или грубая халатность, это может квалифицироваться как участие в преступлении.
Работа с таким контрагентом может обернуться:
блокировкой счета по 115-ФЗ;
отказом в банковском обслуживании;
доначислением налогов и штрафов;
уголовным делом по ст. 199 УК (уклонение от налогов).
Судебная практика показывает: для привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям необходимо доказать умысел. Если бухгалтер или руководитель не проявил должной осмотрительности — это уже основание для обвинения.
Уголовная ответственность по УК наступает для физических лиц — то есть:
Генеральный директор (как лицо, подписавшее договор и платежное поручение).
Главный бухгалтер (если участвовал в оформлении).
Бенефициар / собственник (если доказано управление схемой).
Сотрудник отдела закупок или финансов (если действовал умышленно).
Простая проверка рейтинга ЦБ у контрагентов на портале «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» поможет вам избежать огромных финансовых и налоговых рисков. Не рискуйте свободой и бизнесом, проверьте своего контрагента прямо сейчас на zachestnyibiznes.ru — введите ИНН и посмотрите уровень риска ЦБ. Это займет меньше времени, чем чашка кофе, но сбережет вам очень многое.
Уровень риска ЦБ по ФЗ-115
Определим возможную принадлежность контрагента к организациям, осуществляющим незаконные операции согласно платформе ЗСК
