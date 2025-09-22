Как «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» помогает не попасть на однодневку и избежать уголовной ответственности

В условиях ужесточения контроля со стороны налоговых органов и правоохранительных структур, бухгалтеры и финансовые директора несут все большую ответственность за выбор контрагентов. Один неудачный договор — и компания рискует попасть под доначисления, штрафы, а в худшем случае — под уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов).

Как избежать этих рисков? Ответ — проверять контрагентов через портал «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» с акцентом на рейтинг Центрального Банка.

Почему рейтинг ЦБ — это критически важный индикатор

Центральный Банк через Платформу ЗСК («Знай Своего Клиента») оценивает риск вовлеченности контрагентов в подозрительные операции — это не рейтинг надежности, а индикатор риска по 115-ФЗ. Именно этот «цветной» уровень (зеленый, желтый, красный) помогает выявить «фирмы-однодневки».

Центральный банк (ЦБ) не только регулирует банки, но и активно мониторит контрагентов финансового рынка — юридических и физических лиц, с которыми кредитные организации взаимодействуют в рамках своей деятельности. Это могут быть компании-заемщики, поставщики, клиенты, владельцы крупных счетов, бенефициары, а также организации, участвующие в сделках с высоким риском (например, оффшорные фирмы, компании в определенных юрисдикциях и т.д.).

Для оценки рисков, связанных с такими контрагентами, ЦБ использует внутреннюю методику рейтинга ЗСК (Знай Своего Клиента) — ту же, что и для банков, но адаптированную под контекст оценки надежности и рискованности контрагента. Особенно важны для бизнеса и банков «желтый» и «красный» уровни ЗСК у контрагентов — они могут повлечь серьезные последствия: от отказа в обслуживании до блокировки операций и включения в «черные списки».

Как портал «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» помогает бухгалтерам, юристам и руководителям

Портал показывает, не находится ли контрагент под усиленным контролем ЦБ по 115-ФЗ (закон о противодействии отмыванию доходов). Если да — любые операции с таким контрагентом могут быть заблокированы или признаны сомнительными.

Рейтинг ЦБ показывает: зеленый — безопасно, желтый — риск, красный — опасно.

Почему «желтый« уровень — уже тревога

При проверке особенный упор следует делать на наличие ЖЕЛТОГО уровня (среднего риска) — такие компании еще ведут деятельность, но уже совершили сомнительные или незаконные операции, и Банки, ФНС и ЦБ пристально следят за их деятельностью и их контрагентами. Работа с такими контрагентами — потенциальный риск для любой компании.

Желтый или красный рейтинг ЦБ — один из важнейших факторов выявления «фирмы – однодневки». «Красный» рейтинг ЦБ — почти 100% признак «однодневки» или фирмы-посредника в преступной схеме.

Также, рекомендуем проверять наличие заблокированных платежей у контрагента со стороны банков по 115-ФЗ. В случае подозрительного платежа у компании, банк блокирует платеж, информация попадает в реестр Стоп-листов банков.

Почему платеж на «однодневку» — это уголовно наказуемо

Платеж на такую фирму не считается просто «ошибкой» или «недобросовестным выбором контрагента» — если доказан умысел или грубая халатность, это может квалифицироваться как участие в преступлении.

Работа с таким контрагентом может обернуться:

блокировкой счета по 115-ФЗ;

отказом в банковском обслуживании;

доначислением налогов и штрафов;

уголовным делом по ст. 199 УК (уклонение от налогов).

Судебная практика показывает: для привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям необходимо доказать умысел. Если бухгалтер или руководитель не проявил должной осмотрительности — это уже основание для обвинения.

Уголовная ответственность по УК наступает для физических лиц — то есть:

Генеральный директор (как лицо, подписавшее договор и платежное поручение).

Главный бухгалтер (если участвовал в оформлении).

Бенефициар / собственник (если доказано управление схемой).

Сотрудник отдела закупок или финансов (если действовал умышленно).

Простая проверка рейтинга ЦБ у контрагентов на портале «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» поможет вам избежать огромных финансовых и налоговых рисков. Не рискуйте свободой и бизнесом, проверьте своего контрагента прямо сейчас на zachestnyibiznes.ru — введите ИНН и посмотрите уровень риска ЦБ. Это займет меньше времени, чем чашка кофе, но сбережет вам очень многое.

Уровень риска ЦБ по ФЗ-115 Определим возможную принадлежность контрагента к организациям, осуществляющим незаконные операции согласно платформе ЗСК Получить демо-доступ

Реклама: ООО АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: 2W5zFH5xzmn