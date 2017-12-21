Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Ажиотаж вокруг перерасчета пенсии за детей, рожденных во времена СССР, до сих пор не утихает.

В надежде на большую прибавку, пенсионеры продолжают обращаться в ПФР с просьбой включить время ухода за ребенком в страховой стаж.

Теория

Норма закона, которая даёт право любому из родителей заменить часть страхового (трудового) стажа на нестраховой период (период ухода за ребенком до 1,5 лет) действует с 2015 года и никакого срока, в течение которого надо подать заявление в ПФР не существует. Дата рождения ребенка тоже не имеет значения.

Если женщина уходит с официального места работы в отпуск по уходу за ребенком, то при формировании ее пенсионных прав данный период будет учтен, как если бы она продолжала трудиться. Так было, так есть и так будет, заверили в ПФР.

Закон о страховых пенсиях от 2015 года установил, что если у гражданина период работы и период ухода за ребенком или несколькими детьми (но не более 6 лет в общей сложности) совпадают, то при расчете пенсии может быть учтена либо работа, либо период ухода за ребенком.

Практика

Практика показывает, что чаще размер пенсии выше, когда расчет производился на основании стажа, а не периода по уходу. Это связано с тем, что при перерасчёте пенсии по периодам ухода уменьшается продолжительность страхового (трудового) стажа, из которого произведен расчет размера пенсии и сумма валоризации (увеличение за «советский» стаж). Если за этот период была учтена заработная плата с высоким отношением, то она также подлежит исключению.

Специалисты Отделения ПФР по Сахалинской области рассмотрели пенсионное дело одной из сахалинок:

Женщина 1962 года рождения, имеет непрерывный трудовой стаж с 1984 года по настоящее время. Двое детей рождены в периоды трудовой деятельности матери в 1985 и 1989 годах. Пенсия женщине была назначена в 2012 году. После замены страхового (трудового) стажа периодами по уходу за детьми ее пенсия уменьшилась на 111 рублей 34 копейки. В данном случае перерасчет пенсии не выгоден.

Или вот еще пример.

увеличение пенсии составило 148 рублей, у второй разер пенсии при таком перерасчете снижается, т.е. ей оставили прежний размер пенсии. Специалисты ОПФР по Омской области производили перерасчет пенсии двум пенсионеркам, которым пенсии назначены в 2013 и в 2014 году, продолжительность стажа почти одинаковая 24 и 23 года, только у первой пенсионерки заработная плата не очень высокая, а у второй – максимальная. В результате перерасчета у первой получательницы, у второй разер пенсии при таком перерасчете, т.е. ей оставили прежний размер пенсии.

Еще одна особенность перерасчета кроется в том, что замена периода работы может повлечь потерю права на льготную пенсию. Это касается учителей, врачей и специалистов других профессий, которым предусмотрен досрочный выход на пенсию. А также и всех граждан, имеющих стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.

Норма по включению нестраховых периодов в страховой стаж имела место и в ранее действовавшем законодательстве, но не более 3 лет в общей сложности (до 2014 ) и 4,5 лет (с 2014 г.). Поэтому, если пенсионерки являются мамами одного или двух детей и на момент ухода за детьми не состояли в трудовых отношениях, то соответствующие выплаты уже включены в размер их пенсий.



А вот в случае, если мама является многодетной и в период ухода за третьим или четвертым ребенком не была трудоустроена, то можно предположить, что перерасчет пенсии ей будет выгоден.

Повышение пенсии также возможно, если в период работы, подлежащий замене, у женщины была невысокая зарплата, либо период ухода совпал, например, с обучением, либо женщина имеет более 40 лет стажа.

Сколько баллов дают за детей

Наряду со страховыми периодами существуют так называемые нестраховые периоды. Это периоды, когда гражданин не работает и страховые взносы за него не выплачиваются, однако, пенсионные права у него формируются. К таким периодам, например, относятся служба в армии по призыву и уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет.Государство таким образом помогает гражданину формировать пенсионные права и начисляет ему за эту деятельность баллы:

1,8 пенсионного балла за год отпуска – за первого ребенка;

3,6 пенсионного балла за год отпуска – за второго ребенка;

5,4 пенсионного балла за год отпуска – за третьего ребенка;

5,4 пенсионного балла за год отпуска – за четвертого ребенка.

То есть при нахождении 1,5 года в отпуске по уходу за первенцем маме в пенсионные права будет зачтено 2,7 балла, за вторым — 5,4 балла, по 8,1 балла за третьим и четвертым ребенком. Стоимость одного балла в 2017 году составляет 78 рублей 58 копеек. Исходя из количества детей и стоимости балла несложно посчитать, какая сумма учитывается при расчете пенсии с нестраховыми периодами.

Куда обращаться

Определить, выгодно ли произвести перерасчет, заменив работу на нестраховой период, можно только по материалам выплатного дела пенсионера.Подать заявление на перерасчет пенсии в управление Пенсионного фонда по месту ее получения гражданин может двумя способами.

Первый — в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.

Второй — лично в ПФР или МФЦ.

Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других госорганов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.



Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.