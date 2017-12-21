Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Ажиотаж вокруг перерасчета пенсии за детей, рожденных во времена СССР, до сих пор не утихает.
В надежде на большую прибавку, пенсионеры продолжают обращаться в ПФР с просьбой включить время ухода за ребенком в страховой стаж.
ТеорияНорма закона, которая даёт право любому из родителей заменить часть страхового (трудового) стажа на нестраховой период (период ухода за ребенком до 1,5 лет) действует с 2015 года и никакого срока, в течение которого надо подать заявление в ПФР не существует. Дата рождения ребенка тоже не имеет значения.
Если женщина уходит с официального места работы в отпуск по уходу за ребенком, то при формировании ее пенсионных прав данный период будет учтен, как если бы она продолжала трудиться. Так было, так есть и так будет, заверили в ПФР.
Закон о страховых пенсиях от 2015 года установил, что если у гражданина период работы и период ухода за ребенком или несколькими детьми (но не более 6 лет в общей сложности) совпадают, то при расчете пенсии может быть учтена либо работа, либо период ухода за ребенком.
ПрактикаПрактика показывает, что чаще размер пенсии выше, когда расчет производился на основании стажа, а не периода по уходу. Это связано с тем, что при перерасчёте пенсии по периодам ухода уменьшается продолжительность страхового (трудового) стажа, из которого произведен расчет размера пенсии и сумма валоризации (увеличение за «советский» стаж). Если за этот период была учтена заработная плата с высоким отношением, то она также подлежит исключению.
Специалисты Отделения ПФР по Сахалинской области рассмотрели пенсионное дело одной из сахалинок:
Или вот еще пример.
Еще одна особенность перерасчета кроется в том, что замена периода работы может повлечь потерю права на льготную пенсию. Это касается учителей, врачей и специалистов других профессий, которым предусмотрен досрочный выход на пенсию. А также и всех граждан, имеющих стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.
Норма по включению нестраховых периодов в страховой стаж имела место и в ранее действовавшем законодательстве, но не более 3 лет в общей сложности (до 2014 ) и 4,5 лет (с 2014 г.). Поэтому, если пенсионерки являются мамами одного или двух детей и на момент ухода за детьми не состояли в трудовых отношениях, то соответствующие выплаты уже включены в размер их пенсий.
А вот в случае, если мама является многодетной и в период ухода за третьим или четвертым ребенком не была трудоустроена, то можно предположить, что перерасчет пенсии ей будет выгоден.
Повышение пенсии также возможно, если в период работы, подлежащий замене, у женщины была невысокая зарплата, либо период ухода совпал, например, с обучением, либо женщина имеет более 40 лет стажа.
Сколько баллов дают за детейНаряду со страховыми периодами существуют так называемые нестраховые периоды. Это периоды, когда гражданин не работает и страховые взносы за него не выплачиваются, однако, пенсионные права у него формируются. К таким периодам, например, относятся служба в армии по призыву и уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Государство таким образом помогает гражданину формировать пенсионные права и начисляет ему за эту деятельность баллы:
- 1,8 пенсионного балла за год отпуска – за первого ребенка;
- 3,6 пенсионного балла за год отпуска – за второго ребенка;
- 5,4 пенсионного балла за год отпуска – за третьего ребенка;
- 5,4 пенсионного балла за год отпуска – за четвертого ребенка.
Куда обращатьсяОпределить, выгодно ли произвести перерасчет, заменив работу на нестраховой период, можно только по материалам выплатного дела пенсионера.
Подать заявление на перерасчет пенсии в управление Пенсионного фонда по месту ее получения гражданин может двумя способами.
Первый — в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.
Второй — лично в ПФР или МФЦ.
Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других госорганов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.
Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.