Что будет с пенсиями в 2018: повышения, новый вид пенсии, ускорение индексации

В ПФР рассказали про изменения в пенсионной системе России в 2018 году. Они коснутся как нынешних, так и будущих пенсионеров.

Повышение пенсий и социальных выплат

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлый год, в 2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля, как было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14075 рублей, у неработающих пенсионеров – до 14329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13699 рублей.

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.

Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда финансово обеспечены и учтены в бюджете Фонда.

Назначение пенсий

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Подробнее про ожидаемый период и на что он влияет, читайте в статье «Накопительная пенсия: кому, когда и сколько. И что изменили депутаты на 2018 год»

Основным видом пенсии в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 2018 году – 40,35 млн человек. Еще 4 млн человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Новый вид пенсии

С 2018 года в России вводится новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

По предварительным данным эта пенсия может быть установлена порядка четырем тысячам «подкидышей».

Возобновление индексации пенсии после увольнения

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя 3 месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура тоже будет занимать 3 месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

ПФР обещает работающим пенсионерам ускорение индексации уже с ноября 2017.

Формирование пенсионных накоплений

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год. В ПФР отметили, что это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.