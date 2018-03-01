Что нового ждет в марте 2018 бизнесменов и дачников

Подготовили для вас обзор изменений с марта 2018, которые касаются амнистий. Осчастливили дачников и бизнесменов. Но обо всем — подробнее.
ДачникиВ марте 2018 должна была закончиться дачная амнистия, которая длится уже 12 лет. Однако срок действия закона, который позволяет ставить на государственный кадастровый учёт частные дома без разрешения на их ввод в эксплуатацию, намерены продлить до 2020 года.
За это время в упрощённом порядке было зарегистрировано более 3,5 млн. объектов индивидуального жилищного строительства и более чем 7 млн. земельных участков. Однако около 1 млн. граждан до сих пор пока не воспользовались «дачной амнистией».
«Если мы её не продлим, то этим людям придётся собирать бумаги, связанные с разрешением на строительство, на ввод в эксплуатацию. В основном речь идёт о жилых домах, в которых люди проживают многие десятилетия», —пояснил автор законопроекта Павел Крашенинников.
Депутат пояснил, что граждане получили земельные участки, построили на них ещё при советской власти и в 90-е годы жилые дома, но права на них не зарегистрировали.
Почему люди не спешат регистрировать дома в упрощённом порядке, объяснить сложно. Крашенинников считает, что кто-то решил, будто времени ещё много впереди, а кто-то просто не хотел связываться с бумагами, хотя их по «амнистии» требуется минимальное количество, пишет «Парламентская газета».
На днях законопроект о «дачной амнистии» был принят в третьем чтении.
Во время рассмотрения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что уже не в первый раз возникает ситуация, когда срочно переносятся сроки действия того или иного закона, и всё это делается в последний момент, будто до этого было не ясно, что подобные изменения нужно будет вносить.
Поправки о продлении «амнистии» до 2020 года, уверен Крашенинников, являются фундаментом укрепления стабильности в обществе.
При этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству уверен, что третьим этапом «амнистии» стоит воспользоваться — хотя бы ради наследников. Иначе им в результате придётся собирать множество документов, большинство из которых может просто не существовать ввиду давности. В итоге велика вероятность, что фамильный домик будет признан самостроем и пойдёт под снос.
«Да, лучше сейчас заплатить налог и оформить свою недвижимость, чем создавать трудности на будущее», — сказал Крашенинников.
Садоводов с жилыми домиками на участке сегодня насчитывается в стране от 40 до 60 миллионов, у них осталось 2 года, чтобы они регистрировали недвижимость в отведённые на это два года.
Накануне Совет Федерации одобрил этот законопроект.
Таким образом до 1 марта 2020 продлевается срок оформления и государственной регистрации прав на объекты ИЖС, создаваемые или созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, или на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, в упрощенном порядке.
КапиталС 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года пройдет второй этап амнистии капитала с сохранением объема гарантий для декларантов, которые воспользовались возможностью декларирования в первом этапе.
Соответствующий пакет законов на днях подписал Владимир Путин.
Кроме того, продлены предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) до 1 марта 2019 года и освобождение от уплаты НДФЛ любых доходов в денежной или натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физлицо при ликвидации КИК, если она завершена до 1 марта 2019 года. До 1 марта 2019 года также продлеваются сроки, в которые ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом.
Еще один закон из этого пакета предлагает внесение соответствующих изменений в УК РФ.
Напомним, впервые в России амнистия капиталов проводилась в 2015–2016 годах. В этот период было подано 7,2 тыс. деклараций.
Декларацию можно будет подать в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС.
По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, законы решают задачу, которую поставил Президент — перевернуть оффшорную страницу экономики. Амнистия будет способствовать возвращению предпринимателей на родину. Андрей Макаров подчеркнул, что государство протягивает бизнесу руку помощи в условиях, когда он испытывает беспрецедентное давление за рубежом.
А что советуют эксперты? Недавно состоялся «круглый стол» на тему амнистии капиталов, на котором, в частности, выступил эксперт, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский.
Он отметил, что при постановке перед большинством российских предпринимателей вопроса о налоговой амнистии, каждый из них выбирает для себя и своих активов один из трёх путей: сдаваться, не сдаваться или же сдаваться частично. Исходя из предыдущей практики, как правило, выбирается вариант не сдаваться никогда и ни за что.
Эксперт дал бизнесменам совет — из трех зол выбрать меньшее.
«Меньшим злом я считаю декларирование средств и имущества при условии обязательной оценки потенциальных и уже имеющихся рисков. А самое главное, „страусиная политика“ с позицией „голову в песок и сдаваться не пойду“, уже ни здесь, ни там не работает», — заявил Хаминский.