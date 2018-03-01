Что нового ждет в марте 2018 бизнесменов и дачников

Подготовили для вас обзор изменений с марта 2018, которые касаются амнистий. Осчастливили дачников и бизнесменов. Но обо всем — подробнее.

Дачники

В марте 2018 должна была закончиться дачная амнистия, которая длится уже 12 лет. Однако срок действия закона, который позволяет ставить на государственный кадастровый учёт частные дома без разрешения на их ввод в эксплуатацию, намерены продлить до 2020 года.

За это время в упрощённом порядке было зарегистрировано более 3,5 млн. объектов индивидуального жилищного строительства и более чем 7 млн. земельных участков. Однако около 1 млн. граждан до сих пор пока не воспользовались «дачной амнистией».

«Если мы её не продлим, то этим людям придётся собирать бумаги, связанные с разрешением на строительство, на ввод в эксплуатацию. В основном речь идёт о жилых домах, в которых люди проживают многие десятилетия», —пояснил автор законопроекта Павел Крашенинников.

Депутат пояснил, что граждане получили земельные участки, построили на них ещё при советской власти и в 90-е годы жилые дома, но права на них не зарегистрировали.

Почему люди не спешат регистрировать дома в упрощённом порядке, объяснить сложно. Крашенинников считает, что кто-то решил, будто времени ещё много впереди, а кто-то просто не хотел связываться с бумагами, хотя их по «амнистии» требуется минимальное количество, пишет «Парламентская газета».

На днях законопроект о «дачной амнистии» был принят в третьем чтении.

Во время рассмотрения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что уже не в первый раз возникает ситуация, когда срочно переносятся сроки действия того или иного закона, и всё это делается в последний момент, будто до этого было не ясно, что подобные изменения нужно будет вносить.

Поправки о продлении «амнистии» до 2020 года, уверен Крашенинников, являются фундаментом укрепления стабильности в обществе.

При этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству уверен, что третьим этапом «амнистии» стоит воспользоваться — хотя бы ради наследников. Иначе им в результате придётся собирать множество документов, большинство из которых может просто не существовать ввиду давности. В итоге велика вероятность, что фамильный домик будет признан самостроем и пойдёт под снос.

«Да, лучше сейчас заплатить налог и оформить свою недвижимость, чем создавать трудности на будущее», — сказал Крашенинников.

Садоводов с жилыми домиками на участке сегодня насчитывается в стране от 40 до 60 миллионов, у них осталось 2 года, чтобы они регистрировали недвижимость в отведённые на это два года.

Накануне Совет Федерации одобрил этот законопроект.

Таким образом до 1 марта 2020 продлевается срок оформления и государственной регистрации прав на объекты ИЖС, создаваемые или созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, или на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, в упрощенном порядке.

Капитал

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года пройдет второй этап амнистии капитала с сохранением объема гарантий для декларантов, которые воспользовались возможностью декларирования в первом этапе.

Соответствующий пакет законов на днях подписал Владимир Путин.

Кроме того, продлены предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) до 1 марта 2019 года и освобождение от уплаты НДФЛ любых доходов в денежной или натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физлицо при ликвидации КИК, если она завершена до 1 марта 2019 года. До 1 марта 2019 года также продлеваются сроки, в которые ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом.

Еще один закон из этого пакета предлагает внесение соответствующих изменений в УК РФ.

Напомним, впервые в России амнистия капиталов проводилась в 2015–2016 годах. В этот период было подано 7,2 тыс. деклараций.

В ходе амнистии в декларации нужно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации.

Декларацию можно будет подать в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС.

По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, законы решают задачу, которую поставил Президент — перевернуть оффшорную страницу экономики. Амнистия будет способствовать возвращению предпринимателей на родину. Андрей Макаров подчеркнул, что государство протягивает бизнесу руку помощи в условиях, когда он испытывает беспрецедентное давление за рубежом.

А что советуют эксперты? Недавно состоялся «круглый стол» на тему амнистии капиталов, на котором, в частности, выступил эксперт, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский.

Он отметил, что при постановке перед большинством российских предпринимателей вопроса о налоговой амнистии, каждый из них выбирает для себя и своих активов один из трёх путей: сдаваться, не сдаваться или же сдаваться частично. Исходя из предыдущей практики, как правило, выбирается вариант не сдаваться никогда и ни за что.

Эксперт дал бизнесменам совет — из трех зол выбрать меньшее.

«Меньшим злом я считаю декларирование средств и имущества при условии обязательной оценки потенциальных и уже имеющихся рисков. А самое главное, „страусиная политика“ с позицией „голову в песок и сдаваться не пойду“, уже ни здесь, ни там не работает», — заявил Хаминский.