Путин потребовал ускорить разработку неналогового кодекса

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На сайте Кремля опубликовали поручения Президента РФ Владимира Путина, сформированные по итогам встречи с представителями российских деловых кругов и объединений, состоявшейся 21 сентября 2017 года.

Президент поручил Правительству ускорить разработку и внесение в Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего определение единых правил установления, исчисления и взимания неналоговых платежей (так называемый "неналоговый кодекс"). Срок установленный для выполнения поручения - 15 декабря 2017 года.

Новый закон должен будет распространятся на все обязательные неналоговые платежи, которые носят индивидуально-безвозмездный характер, либо взимаются за выдачу документов, подтверждающих определенные права, и связаны с ведением предпринимательской деятельности.

Также Президент поручил министрам внести законы об уточнении правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и продлить переходный период, в течение которого за деяния, связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налога в результате невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли КИК, уголовная ответственность не наступает при возмещении в полном объёме ущерба, причинённого бюджетной системе РФ.