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Требования к агрегаторам товаров и услуг в Интернете смягчат

Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о защите прав потребителей, покупающих товары и услуги через Интернет.

Предлагается смягчить требования к агрегаторам и ответственность, которую они несут перед покупателями, пишет "Парламентская газета".

Законопроект о защите прав потребителей, покупающих товары и услуги через Интерент, был внесён в Госдуму 16 марта 2017 года и принят в первом чтении 14 июня 2017 года. Автором законопроекта выступил Роспотребнадзор.

В документе предлагается ввести понятие агрегатора товаров и услуг — организации, позволяющей ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) и информацией о товаре (услуге), а также внести предоплату за товар (услугу).

Под данное определение попадают, например, «Яндекс.Маркет» (более 21 тысячи продавцов, около 154 миллионов позиций) и сервис поиска исполнителей YouDo (2,5 миллиона пользователей, около 400 тысяч исполнителей по данным на сентябрь 2017 года).

Агрегаторы обязаны публиковать информацию о себе и каждом продавце (включая индивидуальных предпринимателей) — наименование, место нахождения и номер записи о создании юрлица, ФИО и номер записи о государственной регистрации физлица в качестве ИП. За публикацию недостоверных сведений предусмотрены санкции.

Кроме того, законопроект вводит обязанность агрегаторов вернуть покупателю деньги в случае, если товар не был доставлен в срок, не соответствовал описанию, размещённому на сайте агрегатора, и даже в случае, если информация о продавце оказалась недостоверной.

Принятую в первом чтении редакцию законопроекта в августе 2017 года раскритиковало Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что агрегаторы — частные компании, и не имеют доступа к инструментам для проверки данных, предоставляемых продавцами.

При этом продавец может сменить адрес регистрации и не уведомить об этом агрегатора, что можно использовать в качестве формального повода для возврата агрегатором средств покупателю.

Поправки, подготовленные Роспотребнадзором и внесённые Правительством в Госдуму 19 февраля 2018 года, разрешают агрегатору не возвращать деньги покупателю в случае предоставления недостоверной информации о товаре, если данные были взяты у продавца и размещены без изменений.

Также оговаривается, что ответственность за исполнение договора, заключённого потребителем с продавцом на основе предоставленной агрегатором информации, а также за передачу потребителю товаров ненадлежащего качества, несёт продавец.

Также устанавливается обязанность продавца в случае изменения информации в течение одного рабочего дня уведомлять об этом агрегатора.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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