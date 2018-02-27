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Глава профсоюзов предложил чиновникам пожить на МРОТ

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков критически оценил проект организации стажировок для чиновников. По его словам, «когда делать нечего, можно и постажироваться», а лучшая стажировка — прожить месяц на минимальный размер оплаты труда.

Ранее СМИ со ссылкой на проект постановления правительства, который разработал Минтруд России, сообщили, что чиновников начнут посылать на стажировки в передовые ведомства, коммерческие организации и за границу.

«Первым делом нужно, чтобы они пожили месяц только на минимальном размере оплаты труда, даже сейчас на повышенном (около 11 тысяч рублей с 1 мая). Пусть месяц поживут — это будет самая лучшая стажировка», — заявил Шмаков РИА Новости.

Он добавил, что стажировки будут отвлекать госслужащих от их непосредственных обязанностей.

«Когда делать нечего, можно и постажироваться. Мешать работе будет, если он пошел на стажировку, он не будет работать на своем рабочем месте», — сказал Шмаков.

По мнению профсоюзного лидера, проводить стажировки лучше в России. «Они могут даже приходить на стажировку в профсоюзы, мы их тоже примем», — добавил он.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Пенза
И, чё?! Ну, предложил! Ах, какие плохие чиновники. А сам такой же чиновник. 
Главное для чиновника от профсоюза, как впрочем и всех чиновников, это Болабольство.
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