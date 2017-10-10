Сборник статей по отчетности за 3 квартал 2017 года

1028

Сделали для бухгалтеров обзор статей, из которых можно узнать, как безошибочно отчитаться за 3 квартал 2017 года. На «Клерке» очень много полезных статей для отчетной кампании. И все бесплатные.

Мы постоянно обновляем наш раздел по отчетности. Ниже будет инструкция, как удобно искать на «Клерке» все, что касается деклараций, форм, расчетов и другой отчетности.

Сроки сдачи отчетности

1. Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2017 года.

2. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал и 2017 год.

Как безошибочно сдать отчетность за год, расскажут на главном бухгалтерском событии, которое пройдет 28-29 ноября 2017 года. Там можно не только узнать, как защититься от любых требований налоговиков, но и просто потусить с коллегами. А еще выиграть немалый денежный приз. Записывайтесь, пока есть места.

Декларации за 3 квартал 2017 года

1. Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2017: образец заполнения;

2. Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы;

3. Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.;

4. На что обратить внимание при заполнении декларации по НДС за 3 квартал 2017;

5. Единая (упрощенная) налоговая декларация за 3 квартал 2017: кому и как заполнять;

6. Как заполнять новые строки расчета по налогу на имущество и декларации.

Расчеты за 3 квартал 2017 года

1. Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев;

2. Расчет по налогу на имущество за 9 месяцев: образец заполнения;

3. Отчетность по НДФЛ и взносам: последние разъяснения чиновников;

4. Нулевой расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2017: частые вопросы;

5. 4-ФСС за 9 месяцев 2017: образец заполнения;

6. 6-НДФЛ за 3 квартал 2017: свежие разъяснения налоговиков, как заполнять форму.

Другие формы отчетности

1. Форма ДСВ-3: быстрый справочник для отчета за 3 квартал 2017;

2. ПФР просит сдать СЗВ-М раньше, грозится взыскать лишнюю пенсию сотрудников и готовится проверять РСВ.

Как удобно искать на сайте

На «Клерке» есть раздел «Составление и сдача отчетности». Пройти в него можно по ссылке.

Но на будущее запомните: все разделы есть в «Рубрикаторе». Инструмент настроен особым образом. Он сортирует предпочтения пользователя и предлагает сначала те разделы, в которые чаще всего ходит клерк.

В раздел «Составление и сдача отчетности» мы помещаем все, что касается отчетной кампании: есть и новости, и статьи, и нужные документы.

Можно кликнуть на нужный раздел и перейти в статьи или, например, только в те, что касаются статистической отчетности. Пользуйтесь нашими тегами и разделами - это удобнее, чем искать просто в поисковых сайтах.

Как найти образцы документов

На «Клерке» есть отдельный, красивый раздел с образцами всех нужных для бухгалтера документов.

Там уже много интересных документов. Все можно скачать - как пустыми бланками, так и, что самое важное, с примерами заполнения. «Клерк», как всегда, заботится о бухгалтерах.