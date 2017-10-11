«Ночной бухгалтер». Переплату по взносам вернут. И даже известно, как. Бомба в ИФНС?
Загадки от налоговиков
Главная новость дня — ПФР с ФНС договорились, по какой именно процедуре будут возвращать переплату по взносам, которая образовалась до этого года. Почему такое письмо нельзя было выпустить год назад, загадка.
Загадка и то, почему вдруг налоговики стали требовать РСВ со всех ИП. Даже с тех, кто сдавать расчет не должен.
Почему? Бухгалтерам, которые сегодня приехали утром в 24-ю московскую налоговую, спросить в налоговой не удалось. ИФНС эвакуировали по звонку о бомбе.
Как сказала natalisa51 в комментариях: «Это не терроризм, а, скорее, народный протест...».
Как защититься от претензий банков
Зато уже мало кто не называет банки «террористами» из-за неправомерных блокировок счетов. Юрист подготовил для нас понятную инструкция с тремя способами, как решить проблему блокировки счетов.
Генпрокуратура тоже старается помогать предпринимателям. Почти половина внеплановых проверок, которые затеяли ревизоры, прокуроры провести не дали.
Как упростить работу в 1С: помогите нам
Мы решили разобраться, почему некоторые бухгалтеры не решаются переходить на 1С в облаке.
Оказалось, многие именно в отчетную кампанию переходят на облачную версию. Почему?
Если у вас есть свои причины не переходить на 1С в облаке, рассказывайте в комментариях.
Зачем вам «Ночной бухгалтер?»
Чтобы разрешать все загадки налоговиков.
«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.
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Ваша бомбическая редакция