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«Ночной бухгалтер». К чему приведут новинки по онлайн-кассам, бухстандартам и перерасчету пенсии

12.10.17 15:39
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Важные новости про онлайн-кассы

Главное: ФНС рассказала, когда и кому именно достанется отсрочка по онлайн-кассам, которую недавно пообещал Президент.

Зачем сначала всех закошмарили онлайн-ККТ, а теперь с барского плеча, подгоняемые обещаниями свыше, выдают поблажки?

Видимо неувязочку заметили и в ФНС, и решили, что поблажек хватит. И разрабатывают приложение для доступа к данным чеков.

ФНС надеется, что покупатели после этого начнут активнее доносить на продавцов.

Верно заметила dana в комментариях: «И за чей счет банкет? Продавец, установив онлайн-ККТ, будет еще и эту лабуду содержать на свои, вернее, на наши деньги? Или „разработчики ПО“ (как обычно кривого) будут за „спасибо“ трудиться?».

Как прожить на пенсию

Легко ли на пенсии найти новую работу? О своих мытарствах рассказывают клерки в нашем обзоре.

Кстати, вы пытались подавать на перерасчет пенсии за детей? Многим отказывают.

А чтобы стопка денег при получении пенсии казалась еще меньше, сегодня в России начали ходить новые купюры — 2000 и 200 рублей.

Сделаем учет адекватным?

Давайте изменим правила учета так, чтобы они подчинялись законам логики. У всех бухгалтеров есть шанс повлиять на стандарты по учету доходов и расходов. Читайте, как.

Коллеги уже накомментировали на два новых федстандарта. Предлагайте свои изменения.

А что поделать, если четкости ждать даже от Минфина не стоит. Финансовое ведомство отреклось от прежних разъяснений про матпомощь при рождении ребенка. Теперь необлагаемые 50 тысяч могут получить оба родителя.

Непросто приходится и бухгалтерам, юристам и директорам, которые работают с гособоронзаказом. Специально для них организуют практическую осеннюю сессию 16-17 ноября. Пока места есть, записывайтесь.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы работа меньше зависела от настроения ФНС, ПФР и Минфина.

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«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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