«Ночной бухгалтер». ФНС лучше всех, а бухгалтеров спрашивают про захоронения. Мы сошли с ума?

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Читайте сюрреалистические новости дня.

Самые поездатые поезда!

Чуть не довел нас до психиатрической больницы своим заявлением глава Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Послушайте его:

«...когда говорят, что же вы за 27 лет не создали налоговую систему — создали. Появился Налоговый кодекс, который признан одним из лучших в мире. Мы создали налоговые органы, которые сегодня всем миром признаются лучшими в мире».

Депутатов радуют успехи по сборам налогов. Например, только одна инспекция за 10 проверок доначислила 110 млн руб.

Можно мы просто помолчим без комментариев?

Примерная такая же реакция у экспертов на планы властей передать уплату НДС покупателям. Почему это убьет обнал?

На деревню дедушке

Страхователей спокойно смогут штрафовать за невыполнение требования об уплате взносов, даже если оно было отправлено обычным, а не заказным письмом. Это разрешил Верховный суд.

То, что Почта России за пять дней редко когда успевает доставить письма, вы и так знаете.

Копилка бреда, который спрашивают с бухгалтеров

Идиотские требования при приеме на работу бухгалтеров собрала в своем новом посте в блоге компания «Такснет».

Бухгалтеры поделились, что с них на собеседованиях требовали:

рассказать про соседей и квартиру,

соответствовать гороскопу,

быть официально замужем,

желательно рожать от одного мужчины,

ответить на тест из 500 вопросов,

ответить на вопросы про захоронения родственников (!),

рассказать про рост и вес.

А в обсуждениях даже рассказали про... Честно, посмотрите лучше сами.

И как прокомментировал МухоморВл: «Я не хочу рожать от мужчины, я сам мужчина!».

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы сберечь нервы.

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«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.

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