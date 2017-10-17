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«Ночной бухгалтер». Инспекторы пойдут по домам. И когда налоговик позвонит в дверь...

17.10.17 16:10
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Смотрите в глазок, прежде чем открывать дверь. А вдруг там налоговики. Сегодня обсуждали веяния в налоговых проверках. И конечно же, не обошлось без Сбербанка.

Кто стучится в дверь ко мне?

Налоговик. Вы не слышали: Минфин подтвердил право инспекторов приходить к «физикам» с проверками прямо домой. И не только к ИП.

Впускать или нет, читайте в блоге компании «Такснет».

Там уже гадают, что именно проверят в квартире.

Хорошие новости

Арбитражи начали вставать на сторону бизнеса в очень важном вопросе.

Читайте, что Владимир Туров рассказывает про изменения в НК, которые произошли в августе: «Новая статья 54.1 НК РФ: про обнал, реальность и здравомыслие».

Просто мимо проходил

Сбербанк именно в таком духе ответил на нашу вчерашнюю новость о массовой блокировке карт.

Никаких внезапных блокировок банк, по его словам, не делает. И все люди придумывают.

Между тем, все больше комментариев о том, что историй с блокировками масса.

Например, Аноним рассказал, что ему заблокировали без предупреждений дебетовую карту, а после звонка выяснилось, что нужно принести комплект документов (на усмотрение службы безопасности) и, возможно, в течение 30 дней разблокируют.

Нужно менять учет или так сойдет?

Очередные дебаты разворачиваются вокруг темы реформы российского бухучета. Автор статьи поработал адвокатом дьявола (ой, простите, Минфина), высказав мнение, что от ФСБУ всем станет только лучше.

Обсудите с коллегами, нужны ли перемены. Идет запись на главное бухгалтерское событие года. Узнали подробности о призовом фонде в 400 000 руб.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы перемены не страшили.

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Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

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