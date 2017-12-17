Кто и какие именно чудеса обещает бухгалтерам перед Новым годом

Для бухгалтеров неделя с 18 по 24 декабря 2017 года обещает быть вполне успешной, т.к. Звезды предоставляют прекрасную возможность всем знакам Зодиака изменить себя и стать более раскрепощенными, менее конфликтными, избавиться от страхов. В преддверии Нового года — чудеса сбываются!

Овен

Самый лучший способ закончить спор с главбухом — притвориться мертвым. Будьте сдержаннее, как бы не получилось увидеть в вашей трудовой книжке надпись: «Уволен с работы за непристойное поведение на новогоднем корпоративе и 3 (три) миллиона просмотров на YouTube». В Овне проснутся таланты организатора и лидера. Вы сможете убедить людей во всем, даже не показав собственного превосходства. Бухгалтерская энциклопедия. Ситуация 1: «Директор как работник». Соморазвиваемся!

Телец

Холодильник — вот то место, куда Тельцам хочется возвращаться снова и снова. Фразы, которые вероятнее всего вызовут у вас панику на этой неделе:

1. Это совсем не больно.

2. Я хочу с тобой серьезно поговорить.

3. Неверно указан login или password.

А вот и наши старые, добрые онлайн-кассы: как в 2018 году не наступить на грабли первой волны автоматизации.

Близнецы

Чаще всего после произнесения фразы «Один раз ведь живем», Близнецы начинают творить такую ерунду, что шансы вспомнить, что было на корпоративе, резко сокращаются. Во избежание травм, не говорите, как главному бухгалтеру делать ее работу. Когда и за что вам могут уменьшить зарплату, а инспекторы не будут против, написано здесь

Рак

Зайчики беспрестанно прыгают и живут лишь 7 лет, собачки всегда бегают и живут 16 лет, черепашки же ничего не делают и живут 150 лет. Раки, пожалейте себя, будьте, как черепашки. Идя на вечеринку, помните, что Бог дает человеку зубы только два раза в жизни, за третий раз придется заплатить. Изучите ситуацию 2 в нашей бухгалтерской энциклопедии: «Директор — единственный участник»

Лев

Если вам захочется выговориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что ничего не слушает. И подарите ему рулон с носками на Новый год! Не нашел пару — оторвал от рулона, пошел восвояси. Вам же спокойнее заживется! Вот , что нужно знать, чтобы избежать субсидиарной ответственности.

Дева

Девам давно уже положен график работы, как у Деда Мороза — сутки через год, иначе у них будет такое ощущение, что после подросткового возраста у них начался сразу пенсионный. На работе Девам не помешает излишняя жесткость, т.к. кто-то из начальства или коллег попытается нагрузить на вас свою работу. Выбираем спецрежим-2018 . Таблицы со сроками и формами заявлений и уведомлений «Клерк» уже составил.

Весы

Диплом — это документ, говорящий, что у Весов была потенциальная возможность чему-то научиться. Весам Звезды предвещают три вида боли на этой неделе: больно, очень больно и вставать в 7 утра. И не существует таких капель для глаз, закапав которые, не видно директора! Весы будут выгодно выделяться своей энергичностью на фоне пассивных коллег. Пользуясь этим, вы можете переделать кучу важных дел, а заодно показать шефу, как вы незаменимы.

Скорпион

Если кот лег на ваш кошелек, значит, это ваше больное место. Не переборщите с макияжем на корпоратив. Иначе, когда вас будет целовать любимый начальник, он будет сначала целовать хайлайтер, потом пудру, потом консилер, ВВ-крем, увлажняющий крем и только потом вас. В среду особенно легко Скорпионам будут даваться новые знания обо всем на свете.

Стрелец

Берегите здоровье — одевайтесь теплее, в противном случае придется качать пресс кашлем. Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки советуем не одевать. На работе только инновационные и необычные проекты способны вызвать энтузиазм у Стрельцов, вы будете способны заразить своими новаторскими идеями всех вокруг. Разъясняем , что такое криптовалюты и в чем их основное отличие от обычных валют.

Козерог

Подарите мужу оберег семейного счастья с надписью: «На лево пойдешь — голову оторву». Хотя, можете и не дарить, он и так не пойдет... И кто сказал, что вы толстая? Давай, бери два стула и садись поближе к начальству! Вас ожидает повышение! Если в делах Козероги привыкли пользоваться интуицией, то на этой неделе этого лучше избегать: внутренняя уверенность может их подвести.

Водолей

Попробуйте войти в офис без бахил и получите от уборщицы направление к стоматологу без очереди. И перестаньте загадывать в Новогоднюю ночь появления работящих и непьющих мужчин в вашей жизни! Уже и так половина Узбекистана в Россию переехало. Водолеям особенно хорошо будет даваться умственная работа: голова будет работать четко и ясно.

Рыбы