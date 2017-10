13 вопросов о криптовалютах

Что такое майнинг?

Майнинг — это способ получения виртуальной криптовалюты. Майнинг дает возможность работать инфраструктуре блокчейна. В распределенной сети отсутствуют центральные серверы, которые бы их регулировали, все вычисления для работы сети производят сами пользователи. Есть несколько разных методик эмиссии криптовалют.

Самый популярный сегодня называется PoW — Proof of Work. Зачастую для майнинга строятся целые заводы-фермы, большинство из которых сегодня находятся в Китае. Майнинг по принципу PoW выгоден лишь в странах с дешевым электричеством. Некоторые новые криптовалюты используют другие, гораздо более энергоэффективные способы эмиссии. Например, PoI (Proof of Importance) или PoS (Proof of Stake).

Тогда награда майнера определяется не его вычислительными мощностями, а активностью торгов или просто количеством валюты на балансе.