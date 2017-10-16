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13 вопросов о криптовалютах

16.10.17 11:01
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Что такое криптовалюты и в чем их основное отличие от обычных валют?

Криптовалюта — это вид виртуальных денег, которые создаются непосредственно в компьютерной сети. Единица криптовалюты — коин (в переводе с английского «монета»). Она защищена от подделки, так как зашифрована криптографическим способом. Криптовалюта выпускается в компьютерной сети и никак не связана ни с обычной валютой, ни с любой государственной валютной системой.

У криптовалюты нет администратора, она ничем не подкреплена. Курс криптовалют не может регулировать третье лицо, он зависит только от баланса спроса и предложения на рынке.

В чем разница между криптовалютами и биткоинами?

Разницы никакой нет, так как биткоин — это один из видов криптовалют, на сегодняшний день самый популярный и дорогой. Сегодня на рынке можно насчитать порядка 1 000 криптовалют. Но их общее число точно назвать очень сложно, потому что новые появляются постоянно, а часть уже существующих не находят популярности и фактически прекращает свое существование.

Среди наиболее известных помимо биткоина, который появился в начале 2009 года, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash и Monero.

Как они возникают?

Криптовалюта возникает во время такого действия, как майнинг. Добычу криптовалюты нельзя заблокировать, трансакции невозможно отменить, и все данные хранятся в общей базе данных. При этом используются блоки, которые возникают в процессе создания, например, биткоина. Весь процесс обеспечивает полную анонимность. Поэтому невозможно проследить цепочку трансакций.

Что такое майнинг?

Майнинг — это способ получения виртуальной криптовалюты. Майнинг дает возможность работать инфраструктуре блокчейна. В распределенной сети отсутствуют центральные серверы, которые бы их регулировали, все вычисления для работы сети производят сами пользователи. Есть несколько разных методик эмиссии криптовалют.

Самый популярный сегодня называется PoW — Proof of Work. Зачастую для майнинга строятся целые заводы-фермы, большинство из которых сегодня находятся в Китае. Майнинг по принципу PoW выгоден лишь в странах с дешевым электричеством. Некоторые новые криптовалюты используют другие, гораздо более энергоэффективные способы эмиссии. Например, PoI (Proof of Importance) или PoS (Proof of Stake).

Тогда награда майнера определяется не его вычислительными мощностями, а активностью торгов или просто количеством валюты на балансе.

Законно ли это?

В некоторых странах биткоин легализован на государственном уровне. Лидерами рынка, с точки зрения создания благоприятной среды для финтеха и криптовалют считаются Япония, Швейцария, Сингапур.

В Швейцарии криптовалютным компаниям не требуются какие-либо специальные разрешения или лицензии, а сами цифровые валюты рассматриваются как имущество, а не долговые обязательства. В Сингапуре криптовалюты считаются активами, а не финансовыми инструментами, при этом трансакции не регулируются в виртуальных валютах.

В России пока нет конкретной позиции по определению криптовалют и ее регулирования.

Почему криптовалют испугались все государства?

Потому что многие государства не знают, как работать с новым явлением XXI века. Также многие правительства и центральные банки не хотят терять власть и монополию над оборотом и эмиссией денег.

Как криптовалюты используются в банковском бизнесе?

На сегодняшний день ни одна банковская система не работает системно с криптовалютой. Есть несколько государств, которые выразили свою готовность в создании национальной криптовалюты: Япония, Сингапур, Россия, Эстония, Швейцария, Швеция. Криптовалюты могут быть применены в банковском бизнесе для совершения обычных и p2p-платежей. Цифровая валюта даст возможность потребителям совершать мгновенные платежи в магазинах, при этом затраты на совершение таких платежей будут значительно ниже существующих способов.

Чем они обеспечены?

Говорить об обеспечении криптовалюты в привычном смысле этого слова нельзя. В отличие от традиционных денег, эмиссия которых контролируется государственными финансовыми институтами и которые обеспечены золотовалютным резервом, у криптовалют нет единого центра. То есть технология, лежащая в основе криптовалют, блокчейн, — это по определению децентрализованная система. Наверное, можно сказать, что криптовалюты обеспечены мощностью распределенной вычислительной сети.

Можно ли на этом заработать?

Конечно, можно. Мы видим, что курс самых известных криптовалют растет непрерывно. Если еще в мае нынешнего года один биткоин стоил 2 тыс. долларов, то сегодня его курс — 5 тыс. долларов. Другие криптовалюты стоят дешевле в абсолютных цифрах, но показывают еще более уверенный рост. Учитывая тот факт, что добывать криптовалюту технически становится все сложнее, а спрос превышает предложение, возможно, что стоимость криптовалют, несмотря на периодические падения, будет увеличиваться и дальше.

Почему так скачет курс?

Если на стоимость фиатных денег влияют различные внешние факторы — политические события, действия государства и биржевые спекуляции, то на курсе криптовалют это не сказывается. Например, после референдума 2016 года из-за выхода Великобритании из Европейского союза курс фунта стерлингов упал до значений 1985 года, а избрание президентом США Дональда Трампа негативно сказалось на биржевых котировках во всем мире, но на курсе биткоина это никак не сказалось — он продолжал расти.

Тем не менее мы несколько раз уже были свидетелями того, как курс биткоина после продолжительного роста достаточно существенно падал. Курс скачет, потому что объемы не слишком большие и инвестор с несколькими миллионами долларов может легко расшатать биржевой стакан.

Что стало причиной популярности криптовалют?

Свою роль здесь сыграли как идейная, так и коммерческо-спекулятивная составляющие. По изначальной задумке, биткоин и другие криптовалюты — это анархические платежные средства, независимые от государств и центробанков. Фактически это попытка реализовать мечту Фридриха фон Хайека о системе конкурирующих частных валют. Этим идеям пока не удалось в полной степени реализоваться из-за крайней волатильности криптовалют, которая затрудняет их использование как платежных средств. Но зато высокая волатильность привлекла на крипторынок множество инвесторов.

Его совокупная капитализация составляет сейчас около 150 млрд долларов. Но число людей, входящих на этот рынок, постоянно растет, а вместе с этим растут и курсы валют. Это делает криптовалюты, особенно известные из них — биткоин, эфириум, монеро, — очень привлекательными для инвесторов.

Есть ли будущее у криптовалют в России?

Национальные государства пока не решили, как относиться к крипторынку. С одной стороны, это объективный научно-технический прорыв, который трудно просто взять и запретить. С другой стороны, по своей изначальной идее крипторынок содержит вызов национальным государствам и может ослабить их влияние. Для правительств это сложная ситуация, и Россия здесь не исключение. В 2017 году в США и Китае были приняты жесткие меры с целью поставить крипторынок под контроль, а то и вовсе запретить некоторые его аспекты (запрет ICO в Китае).

С другой стороны, в Японии был принят относительно либеральный акт о правовом статусе криптовалют. Трудно сказать, по какому пути пойдет Россия. Последнее заявление президента России Владимира Путина вызвало позитивную реакцию у участников рынка криптовалют.

Могу ли я сам добыть криптовалюту?

Если речь идет о покупке, то с этим нет сложностей. Достаточно зарегистрироваться на криптовалютной бирже (в России зачастую для этого не требуется даже паспортных данных), ввести туда обычные деньги, выставить заявку на покупку криптовалюты по приемлемой цене, подождать, когда она исполнится, и вывести криптовалюту в свой кошелек. Если же речь идет о майнинге, то его сложность зависит от конкретной валюты, которую вы хотите добывать. Пример валюты, которую можно майнить на любом компьютере, — Monero (сегодня это десятая по капитализации валюта). Биткоин майнить гораздо сложнее, обычно для этого используются специальные устройства (ASIC).

Чаще всего россияне майнят эфириум, используя «геймерские» видеокарты. Пока что это легально и выгодно с точки зрения расхода электричества. Но если вы хотите получать заметные суммы хотя бы в несколько десятков тысяч рублей, то перед вами возникнут такие сложности, как перегрев помещения с майнинговыми компьютерами и повышенная пожароопасность от большой нагрузки на электропроводку. В таких случаях необходимо тщательно вычислять потребляемую мощность, осторожно оценивать возможности вашей энергосети и, возможно, даже арендовать отдельное помещение.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru. За помощь в подготовке материала благодарим основательницу телеграм-канала @blockchainrf Ани АСЛАНЯН, эксперта по криптовалютному рынку Exante Виктора АРГОНОВА, основателя проекта Blockchain.ru Дмитрия МАЦУКА, основателя проекта FREED Евгения ГЛАРИАНТОВА.

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Источник: Информационный портал Banki.ru

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