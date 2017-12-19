Изменение МРОТ

C 1 января 2018 года минимальная заработная плата будет составлять 9 489 рублей, что соответствует 85% прожиточного минимума. А с 2019 года МРОТ будет равен ему.

Как видно из предварительных расчетов Министерства труда, повышение МРОТ в 2018 году в России будет способствовать дополнительным расходам федерального бюджета, и они составят 24,6 миллиардов рублей. Расходы работодателей будут составлять примерно 44 миллиардов рублей.

В некоторых случаях зарплата может выплачиваться работникам менее установленного минимума:

1 — совместительство.

Согласно статье 285 ТК РФ заработная плата рассчитывается на основании отработанного времени или иных условий трудового договора.

2 — неполная занятость.

В соответствии ст. 93 ТК РФ работодатель не может запретить некоторой категории работников трудится в режиме неполного рабочего времени (сотрудник, осуществляющий уход за больным членом семьи в соответствии с мед. заключением, беременная женщина и др.)

3 — заработная плата состоит из оклада и компенсационных/стимулирующих выплат (ст. 129 ТК РФ). Этот пункт обозначает, что если заработная плата с учетом всех дополнительных выплат является равной, то нарушений трудового законодательства нет.

В некоторых случаях при расчетах пособий используют МРОТ: 1. В расчетном периоде отсутствует заработная плата или зарплата ниже минимума; 2. Стаж работника составляет менее 6 месяцев; 3. Сотрудник нарушил больничный режим.

Что касается ответственности за нарушение размеров МРОТ, то законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В соответствии с п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ИП или руководитель организации, допустившие нарушение могут быть подвергнуты штрафу в размере 1 000 — 5 000 рублей, сама организация при этом может быть оштрафована на 30 000 — 50 000 рублей.

При этом работник, получавший зарплату в размере меньше МРОТ, вправе потребовать и получить: 1. Компенсацию за задержку зарплаты, согласно ст. 236 ТК РФ; 2. Доплату за весь период работы, в течение которого он получал зарплату ниже законодательного минимума.

Повторное нарушение, согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, может повлечь штраф для ИП:

1. В размере 10 000 — 20 000 рублей;

2. Для организации в размере 50 000 – 70 000 рублей;

3. Для руководителя организации в размере 10 000 — 20 000 рублей, а также его дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет.

Уголовная ответственность по ст. 145 УК РФ для руководителей наступает в случае невыплаты зарплаты или ее выплаты в размере ниже МРОТ в течение более чем двух месяцев. Максимальная санкция статьи предполагает штраф в размере до 500 000 рублей и лишение свободы сроком до 5 лет.

Введение нового уровня МРОТ должны будут выдержать регионы, поскольку основные расходы приходятся на них из-за большого количества бюджетников.

Индексация пособий в 2018 году

Ежегодно происходит индексация пособий за счет изменения коэффициента-дефлятора. Выплаты будут различаться в начале года и после февраля месяца.