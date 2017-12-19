Изменение МРОТ
C 1 января 2018 года минимальная заработная плата будет составлять 9 489 рублей, что соответствует 85% прожиточного минимума. А с 2019 года МРОТ будет равен ему.
Как видно из предварительных расчетов Министерства труда, повышение МРОТ в 2018 году в России будет способствовать дополнительным расходам федерального бюджета, и они составят 24,6 миллиардов рублей. Расходы работодателей будут составлять примерно 44 миллиардов рублей.
В некоторых случаях зарплата может выплачиваться работникам менее установленного минимума:
1 — совместительство.
Согласно статье 285 ТК РФ заработная плата рассчитывается на основании отработанного времени или иных условий трудового договора.
2 — неполная занятость.
В соответствии ст. 93 ТК РФ работодатель не может запретить некоторой категории работников трудится в режиме неполного рабочего времени (сотрудник, осуществляющий уход за больным членом семьи в соответствии с мед. заключением, беременная женщина и др.)
3 — заработная плата состоит из оклада и компенсационных/стимулирующих выплат (ст. 129 ТК РФ). Этот пункт обозначает, что если заработная плата с учетом всех дополнительных выплат является равной, то нарушений трудового законодательства нет.
В некоторых случаях при расчетах пособий используют МРОТ:
1. В расчетном периоде отсутствует заработная плата или зарплата ниже минимума;
2. Стаж работника составляет менее 6 месяцев;
3. Сотрудник нарушил больничный режим.
Что касается ответственности за нарушение размеров МРОТ, то законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В соответствии с п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, ИП или руководитель организации, допустившие нарушение могут быть подвергнуты штрафу в размере 1 000 — 5 000 рублей, сама организация при этом может быть оштрафована на 30 000 — 50 000 рублей.
При этом работник, получавший зарплату в размере меньше МРОТ, вправе потребовать и получить:
1. Компенсацию за задержку зарплаты, согласно ст. 236 ТК РФ;
2. Доплату за весь период работы, в течение которого он получал зарплату ниже законодательного минимума.
Повторное нарушение, согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, может повлечь штраф для ИП:
1. В размере 10 000 — 20 000 рублей;
2. Для организации в размере 50 000 – 70 000 рублей;
3. Для руководителя организации в размере 10 000 — 20 000 рублей, а также его дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет.
Уголовная ответственность по ст. 145 УК РФ для руководителей наступает в случае невыплаты зарплаты или ее выплаты в размере ниже МРОТ в течение более чем двух месяцев. Максимальная санкция статьи предполагает штраф в размере до 500 000 рублей и лишение свободы сроком до 5 лет.
Введение нового уровня МРОТ должны будут выдержать регионы, поскольку основные расходы приходятся на них из-за большого количества бюджетников.
Индексация пособий в 2018 году
Ежегодно происходит индексация пособий за счет изменения коэффициента-дефлятора. Выплаты будут различаться в начале года и после февраля месяца.
В начале 2018 года
С 1 февраля 2018 года
Пособие
100% среднего дневного заработка
100% среднего дневного заработка
Декретные работающим женщинам (в наиболее общем случае)
Декретные работающим женщинам минимум (рассчитывается за каждый день больничного по величине МРОТ)
Пособие работающим женщинам максимум (устанавливается исходя из предельной величины страховой базы)
613,14 за 1 месяц больничного
632,76 в расчете на 1 месяц
безработным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации
613,14
632,76
Пособие при постановке на учет на ранних сроках беременности
16350,33
16873,54
Пособие при рождении ребенка в 2018 году
16350,33
16873,54
Усыновление
453026 (не повышается с 01.01.2015 по 01.01.2020 года)
453026 (не повышается с 01.01.2015 по 01.01.2020 года)
Материнский капитал
Это не так. Северные и районные коэффициенты и надбавки в МРОТ не входят. Конституционный суд сказал