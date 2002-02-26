Одиннадцать Аткрыток про бухгалтеров. Это ведь неправда?

Мы насобирали этот мусор на сайте atkritka.com и хотим, чтобы вы накрутили нам показы баннеров своими просмотрами.

Шутка (ну, почти). Просто скоро Новый год и тоска про онлайн-кассы, годовую отчетность и прочую ерунду уже в печенках сидит.

А еще у нас есть 10 коубов про бухгалтеров и еще 10 про налоги.