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Статьи для бухгалтера

Одиннадцать Аткрыток про бухгалтеров. Это ведь неправда?

Мы насобирали этот мусор на сайте atkritka.com и хотим, чтобы вы накрутили нам показы баннеров своими просмотрами.

Шутка (ну, почти). Просто скоро Новый год и тоска про онлайн-кассы, годовую отчетность и прочую ерунду уже в печенках сидит.

А еще у нас есть 10 коубов про бухгалтеров и еще 10 про налоги.

Ну, и чтобы совсем уже расстаться с рабочим настроением, прочитайте смешные истории про бухгалтеров

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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