Что будет с имущественными налогами в 2018 году: разъяснения ФНС

В ноябре 2017 принято несколько федеральных законов с поправками в НК по имущественным налогам.

Что изменится в 2018 году в части имущественных налогов, разъяснила ФНС в письме № БС-4-21/24271@ от 30.11.2017.

Пени по налогу на имущество

Органы власти субъектов РФ, где применяется порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, вправе принять закон, которым будет отсрочен период начисления пеней.

Так, на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц пени могут начисляться:

— за налоговый период 2015 года — начиная с 1 мая 2017 года;

— за налоговый период 2016 года — начиная с 1 июля 2018 года;

— за налоговый период 2017 года — начиная с 1 июля 2019 года.

Эти изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ и вступили в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, для налогоплательщиков Москвы и Московской области, в частности, период начисления пеней сдвинут. Такое решение приняли местные депутаты.

Налог на имущество при ЕСХН

Организации на ЕСХН освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество организаций (только в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).

ИП на ЕСХН освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество физлиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (только в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).

Повышенный транспортный налог

Из пункта 2 статьи 362 НК исключены положения об исчислении транспортного налога с учетом повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5. При этом применение повышающего коэффициента 1,1 установлено для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн. рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет.

Налог на движимое имущество

Налоговые ставки по налогу на имущество организаций, определяемые законами субъектов РФ в отношении движимого имущества (указанного в пункте 25 статьи 381 НК), не освобожденного от налогообложения в соответствии со статьей 381.1 НК РФ, не могут превышать в 2018 году 1,1%.

При этом законом субъекта РФ в отношении такого имущества, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, а также имущества, отнесенного законом субъекта РФ к категории инновационного высокоэффективного оборудования, могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество организаций вплоть до полного освобождения такого имущества от налогообложения.

Изменение кадастровой стоимости

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую или изменения площади земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 7 статьи 396 НК РФ.

Напомним, коэффициент определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом имеет значение когда произошло изменение — до 15 числа или после.

Льготы при разделе земельного участка

В случае, если в период применения налоговых льгот по земельному налогу, предусмотренных подпунктами 9, 11 и 12 пункта 1 статьи 395 НК, осуществлены раздел или объединение земельных участков в отношении образованных в результате раздела или объединения земельных участков, налоговые льготы, указанные в этих подпунктах не применяются.

Поясним, речь идет о льготах для резидентов ОЭЗ, участников свободной экономической зоны и судостроительных организаций — резидентов промышленно-производственной особой экономической зоны.