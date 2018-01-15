Tax free в России: как продавцам заполнить декларацию по НДС

С 1 января 2018 года в России введена система «tax free». Некоторые организации розничной торговли будут возвращать иностранным покупателям НДС.

Услуги по компенсации сумм налога облагаются НДС по ставке 0%. ФНС в письме № СД-4-3/10@ от 09.01.2017 разъяснила, как в этом случае заполнить декларацию по НДС.

Каким покупателям вернут налог

Претендовать на возврат НДС могут физлица-граждане иностранных государств, не входящих в Европейский экономический союз.

То есть налог не вернут гражданам Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Товар должен быть вывезен покупателем за границу в течение 3 месяцев после покупки.

Возврат налога осуществляется на основании паспорта и чека с отметкой таможни.

Какие продавцы вернут налог

Список розничных организаций, покупки в которых подпадают под систему «tax free», утверждает Правительство РФ.

Проект Постановления Правительства опубликован на официальном сайте проектов НПА.

Так, в список, в частности, вошли такие магазины как ЦУМ, ГУМ, «Петровский пассаж», «Детский мир» в Москве, а также ряд торговых организаций Санкт-Петербурга, Сочи, Великого Новгорода, Калининграда, Владивостока.

За какие товары вернут налог

Чтобы вернуть налог, надо купить товаров на сумму от 10 тыс. рублей в день. Однако получить возврат НДС можно не по всем покупкам.

Например, компенсация не предусмотрена при приобретении в розничной сети подакцизных товаров.

В число таких товаров входят алкогольная и спиртосодержащая продукция, табачные изделия, легковые автомобили, мотоциклы мощностью более 150 л. с, моторные масла, автомобильное топливо.

Кто возвращает

Возвращать налог физлицам могут как сами организации розничной торговли, так и иные организации, действующие на основании соглашений с розничными организациями.

При этом услуги по компенсации налога физическим лицам - гражданам иностранных государств, облагаются НДС по ставке 0%.

Пунктом 3.10 статьи 165 НК предусмотрено, что для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов налогоплательщиком в налоговый орган представляется реестр документов (чеков) для компенсации суммы налога, в котором указываются сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога, содержащих отметку таможенных органов РФ, подтверждающую вывоз товаров через пункты пропуска через госграницу РФ, и сведения о сумме налога, компенсированной физлицам.

Суммы налога, исчисленные налогоплательщиками - организациями розничной торговли по товарам, реализованным физлицам - гражданам иностранных государств, в случае вывоза указанных товаров с территории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС подлежат вычетам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 171 и пунктом 11 статьи 172 НК.

Как заполнить декларацию по НДС

До внесения соответствующих изменений и дополнений в порядок заполнения декларации по НДС ФНС России рекомендует учитывать следующее.

Операцию по реализации услуг по компенсации суммы налога физлицам - гражданам иностранных государств, имеющим право на такую компенсацию, налогоплательщики вправе отразить в 4 разделе налоговой декларации по НДС, а также в разделах 5 и 6 указанной налоговой декларации, под кодом 1011431.

При заполнении книги покупок, книги продаж, налогоплательщики вправе использовать следующие дополнительные коды видов операций в отношении соответствующих видов операций:

оформление документа (чека) для компенсации суммы НДС при реализации организацией розничной торговли товаров физлицу - гражданину иностранного государства; регистрация указанного документа (чека) в книге продаж - рекомендуемый код вида операции 35;

вычеты сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками - организациями розничной торговли в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 171 НК, - рекомендуемый код вида операции 36.

До внесения изменений в раздел 3 налоговой декларации по НДС вышеуказанные операции по реализации товаров и применения налоговых вычетов налогоплательщиками – организациями розничной торговли отражаются по строке 010 или 020 и строке 120 указанного раздела 3, соответственно.