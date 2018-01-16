Отчеты по экологии, статистике и персучету: что не дает покоя бухгалтерам

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Подбирая темы для первого в этом году обзора, пришла к выводу, что бухгалтеры на новогодних праздниках практически не отдыхали, но, если и отдыхали, то душой были в отчетах.

Хотя, опрос на «Клерк» говорит об обратном. Кто еще не принял участия в опросе, присоединяйтесь: узнаем, получилось ли у бухгалтеров полноценно отдохнуть.

Отчеты по экологии

Пожалуй, самая обсуждаемая тема на этой неделе — экология. Некоторые организация и ИП должны сдавать формы МСП, 2-ТП (отходы), декларацию по плате за НВОС. Да и срок сдачи поджимает.

Первый в списке отчет МСП, срок его сдачи да 15 января 2018 г, но многие регионы срок продлили. 2-ТП (отходы) срок сдачи до 1 февраля и декларация со сроком сдачи до 10 марта 2018 г.

Вопрос, волнующий бухгалтеров, один. Он даже не связан с порядком заполнения. А один единственный вопрос: кто должен данную отчетность представлять?

В группе «Красный уголок бухгалтера» идет обсуждение:

Надо ли сдавать пустые формы?

Может ли организация вообще не образовывать отходы (и ничего по ним не сдавать)? Если нет даже офиса, а все работники — дистанционные? Или все равно надо сдавать пустые формы? Не могу найти однозначного ответа, может кто-то знает? — Елена Бурехина

Вот списки, сдающих 2-ТП (Краснодарский край и не только). Практически все регионы в декабре на своих сайтах опубликовали информацию по сдаче 2-ТП (отходы).

Информация для Краснодарского края. На сайте Росприроднадзора есть список тех, кто должен за 2017 г. сдавать 2-ТП (отходы). Список счастливчиков прикреплен внизу

http://23.rpn.gov.ru/.../ukazaniya-po-zapolneniyu-formy-feder... — Любовь Шейко

Кто сдает МСП?

Добрый вечер! Все сдаем отчет об образовании, использовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов? Читаю: кто-то пишет, что всем обязательно, даже ИП, другие, что нет. Кто прав? — Юлия Кузнецова

Отчеты в статистику

Не первый год статистика забрасывает организации и ИП нереальным количеством форм для сдачи. В группе одна из участниц рассказала, что по организации ей необходимо было сдать 70 форм.

При таком количестве отчетов в бухгалтерию потребуется еще один сотрудник, заполняющий статистическую отчетность.

Нужно ваше мнение. В стат. уведомлении со списком форм есть форма, которую сдавать не должны. Допустим, МП (микро)-натура, ее сдают «...осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство», а у ООО исключительно оптовая торговля, и ОКВЭДы только под нее открыты. Вы как в такой ситуации поступаете? Сдаете нулевку или не сдаете вообще, т.к. ООО не занимается обозначенной в форме деятельностью? Не заморачивалась, если бы в этом году через раз не было бы таких ситуаций. Раньше не сдавала, с мотивом, что нет такой деятельности, а теперь, в свете штрафов, уже и не знаю, как быть. Звонки в разные отделения не помогли, везде кто в лес, кто по дрова. — Ирина Чернышова

На сайтах отделений статистики размещена информация: кто и какую отчетность сдает.

Разобраться с порядком представления нулевой отчетности поможет вот этот документ. Федеральная служба государственной статистики: № СЕ-01-3/2157-ТО от 15.04.2016.

Вычет, которого нет

Статьи 218-221 НК РФ регламентируют вычеты, учитываемые при исчислении налога на доходы физических. Вычеты подразделяются на: стандартные, имущественные, социальные, инвестиционные, профессиональные. Но, случается, что к бухгалтеру обращаются с просьбой помочь получить вычет , не упомянутый в НК РФ:

Обратилась ко мне знакомая с поистине марсианским вопросом — она брала потребительский кредит наличными. Вернула оный банку. И теперь хочет получить налоговый вычет. А я как-то никогда не задавалась этим вопросом и, видимо, что-то пропустила мимо ушей, потому что считала, что налоговый вычет можно получить, если берешь кредит на покупку недвижимости, на лечение или обучение (?). Но знакомая утверждает, что у нее сослуживцы получали вычет даже при покупке телефонов. Почувствовала себя раскидистым дубом, полезла читать НК РФ — не нашла налоговых вычетов по потребительским кредитам. Кто в курсе — а что, так можно было? — Марика Стигнеева

Для тех, кто самостоятельно формируется декларацию 3-НДФЛ, пригодится полезная ссылка: На сайте ФНС России обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ

Также в блогах на «Клерке» свои дневники ведут компании, специализирующиеся на бизнес-услугах. Одна из них — НДФЛка. Она ответит на все вопросы по налогу на доходы физических лиц.

Персонифицированная отчетность

В течение всего года не утихали споры: надо ли сдавать СЗВ-М с единственным учредителем-директором? По этому вопросу сотрудники различных отделений давали различную информацию. Одним отделениям отчет был необходим, другие просили написать письмо, что нет сотрудников, с кем заключен трудовой или ГПД договор.

Теперь к вопросу о необходимости сдачи СЗВ-М прибавился также вопрос о необходимости сдачи СЗВ-СТАЖ:

В одних ПФР говорили, что им не нужны СЗВ-М с гендиром, единственным учредителем без зарплаты, другим надо. В июле еще и письмо выпустили, что не надо им учредителя-гендиру без зарплаты. Теперь вот думаю про СЗВ-СТАЖ: как сдавать по тем ООО, которые не отправляли СЗВ-М... У кого какие мысли? — Анастасия Куцан

С порядком заполнения отчета можно ознакомиться в статье Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров.

А проверить полученные знания поможет тест сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге.