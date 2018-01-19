Звезды пророчат легкую сдачу РСВ. Не врут?

Проверьте, не ошибается ли в своих прогнозах штатный астролог «Клерка».

Звезды пророчат хорошую новость! Заключается она в том, что сил у бухгалтеров масса — они с высоко поднятой головой переживут сдачу расчета по страховым взносам и даже бурно отметят это событие в коллективе! Вас ждет гороскоп с 22 по 28 января 2018 года.

Овен

Овны — рабочие лошадки! Как это, не хотите завтра идти на работу? Дал Бог копыта, вот и иди, пока их не отбросишь. Во вторник активность Овнов будет ниже обычного, возьмите себя в руки, в противном случае, поссоритесь с начальством. Вторая часть нашумевшей статьи «НДС по-новому: если все станут налоговыми агентами» ждет вас.

Телец

Не заставляйте детей хорошо учиться, иначе будут они вам приносить одни «4» и «5» в дневнике, поступят в институт, получат профессию, а троечник из их класса, прогуливающий и списывающий домашнее задание, примет их на работу. Вдохновить Тельцов на труд могут только новые мысли, события, идеи, а также, премия, в конце концов!

Близнецы

Несмотря на суеверия, Близнецы никогда не откажутся от тринадцатой зарплаты. И они правы! Ведь только получив расчетный лист с управляющей компании, по-настоящему понимаешь, в какой роскошной квартире живешь. Эта неделя может стать новой вехой в карьере Близнецов, а уж отрицательной или положительной — зависит от них самих.

Рак

Думаете, что самое грустное место на Земле — это работа? Поверьте, самое грустное место на Земле это квартира, когда ты безработный. Не советуем отдавать первому попавшемуся бродяге 500 руб., он может оказаться хипстером. В среду ум Рака — его орудие и основной залог его побед. А «Клерк» разъясняет порядок отражения персональных данных физлиц в справках 2-НДФЛ и расчете по страховым взносам.

Лев

Творчество — один из главных источников радости для Львов на этой неделе. Вы же заметили, что лучше всего праздники отмечаются тогда, когда вы знаете, что завтра на работу и рано вставать, и впереди тяжелый день? Расслабляйтесь, но на работу не опаздывайте. Львам будет легче обычного находить общий язык и с клиентами, и с коллегами, и с начальством.

Дева

Думаете, что день такой хороший? Вспомните, что вы на успокоительных. По утрам мозг Девы еще не соображает, по вечерам — уже не соображает. Все надеются на продуктивную работу в полдень, но в полдень Девы едят. Тем не менее, вы способны разработать шикарные планы на выходные! Минфин опубликовал Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Весы

Чтобы Весам хотелось ходить на работу с большим удовольствием, они должны получать большую зарплату. Поставьте в известность об этом свое начальство и попрощайтесь с коллективом. Звезды советуют ценить и беречь то, что есть. Ваши аналитические и интеллектуальные способности на этой неделе будут обострены до предела!

Скорпион

А вы знали, что из сыроподобных продуктов, содержащих пальмовое масло, можно делать свечки и ставить их в церкви за упокой российского производителя? Скорпионы, Звезды рекомендуют питаться только полезными натуральными продуктами, несмотря на отчетный период. Знаете, кто и когда сдает СЗВ-КОРР

Стрелец

Уважаемые Стрельцы, с вашего счета списаны обиды, проблемы, грусть и горести. На баланс зачислены: удача, богатство, счастье, любовь. С уважением, служба поддержки 2018 года. Наступило отличное время для решения финансовых вопросов, отстаивания своих интересов.

Козерог

Козерогам запрещено кушать и заглядывать в холодильник. Там для вас ничего нет. Кушайте яблоки, не хотите яблоки — не хотите есть! Праздники закончились, пора в тренажерный зал. Все то, за что вы никак не решались взяться, желательно осуществить именно сейчас. Как сделать реформацию баланса, рассказано тут

Водолей

Если, придя с работы, лежать на кровати и не шевелиться, то зарплаты на месяц вам хватит. Зарплата — это наказание за неумение воровать. Воровать, конечно, не стоит, а вот открыть собственный бизнес... Пришло время для осуществления любых замыслов, требующих энергичности, сообразительности и решительности.

Рыбы

Уважаемые Рыбы, несмотря на то, что вы так сбили режим новогодними праздниками, что вам проще переехать на пару часовых поясов вперед, чем лечь раньше пяти часов утра, воскресенье не предназначено для того, чтобы ныть, что завтра опять понедельник. Благодаря дипломатии, Рыбы смогут продвинуть свою идею или проект.