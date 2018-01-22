Что проверить перед сдачей декларации по НДС за 4 квартал 2017 года

Сроки сдачи и порядок представления декларации по НДС

Одним из первых отчетов, по которому налогоплательщикам (в том числе налоговым агентам), а также лицам, указанным в пункте 8 статьи 161 и пункте 5 статьи 173 НК РФ, необходимо отчитаться в 2018 году, является декларация по НДС.

Декларацию необходимо представить в налоговые органы по месту учета по установленному формату в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Если это число выпадает на выходной (праздничный) день, последний день сдачи переносится на ближайший идущий за ним рабочий день.

Подробный порядок заполнения декларации по НДС утвержден Приказом ФНС России от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ (изменения внесены Приказом ФНС России от 20 декабря 2016 г. N ММВ-7-3/696@), поэтому останавливаться на инструкции по заполнению декларации не будем.

Этим же Приказом установлен и формат ее представления в электронной форме. Не стоит забывать: если предусмотрен электронный формат предоставления отчетности, то при сдаче налоговой декларации на бумажном носителе декларация не считается представленной. Определим основные моменты, на которые следует обратить внимание.

Что проверить перед сдачей декларации по НДС

Перед заполнением декларации по НДС рекомендуется тщательно проверить корректность внесения реквизитов счетов-фактур. Неверные реквизиты счетов-фактур — это очень частая ошибка в декларациях, в результате которой программа ФНС не может корректно сверить счета-фактуры и, как следствие, инспекторы запрашивают у компаний пояснения. Поэтому не будет лишним сверить свою книгу покупок с книгой продаж поставщика.

Наряду с реквизитами счетов-фактур, следует проверять и ИНН продавцов, т.к. они попадают в книгу покупок. В случае неверного указания ИНН, программа не сможет найти счет-фактуру с нужными показателями в базе, что повлечет за собой требование о даче пояснений со стороны налоговый инспекторов. Во избежание дополнительный запросов и требований от налоговых служб, безопаснее проверять ИНН контрагентов через специальные сервисы.

В книге продаж и журнале учета счетов-фактур должны быть только коды, которые действительно подходят для этих регистров.

Коды в декларации по НДС

К указанию кодов нужно отнестись очень ответственно. Например, код 26 нужно использовать, только если компания продает товары покупателям на спецрежиме или физлицам (приложение к приказу ФНС России от 14 марта 2016 г. № ММВ-7-3/136), хотя поставщики часто используют код 26 когда отражают реализацию товаров покупателям на общем режиме, но это неверно.

Так же существует два кода для учета авансов — 02 и 22, по которым так же часто возникают ошибки в их использовании. Для поставщиков код 02 нужно использовать только в книге продаж, когда поставщик получил аванс, а для того, чтобы заявить вычет с аванса, в книге покупок необходимо указать код 22. Что касается покупателей, то код 02 предназначен для тех, кто принимает к вычету авансовый НДС. Код 02 необходим налоговым службам, чтобы сверить декларации поставщика и покупателя.

Заполнение разделов декларации по НДС

Для компаний, являющихся налоговыми агентами, в декларации предусмотрен раздел 2. Напоминаем, что налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации (п.1 ст.24 НК РФ).

В разделе отражаются сведения о каждом участнике операций, в которых организация выступала в качестве налогового агента, т.е. если контрагентов было несколько, необходимо добавить дополнительные листы на каждого участника таких операций.

Пример: Компания продает в России товары иностранного комитента и участвует в расчетах, в связи с чем выступает в роли налогового агента. В 4 квартале компания отгрузила товар на сумму 100 000 руб. Начисленный при этой операции НДС в сумме 18 000 руб. должен быть отражен в строке 080 раздела 2. В этом же квартале была получена оплата от покупателя в размере 59 000 руб., из них 9 000 руб. НДС, который необходимо отразить по строке 090 раздела 2, а также по предоплате было отгружено товара на сумму 10 000 руб. НДС по отгрузке составил 1 800 руб. Сумма НДС 1 800 руб. отражается и в стр. 080, и в строку 100.

Стр. 080:18 000 руб. 1 800 руб.

Стр. 090: 9 000 руб.

Стр. 100: 1 800 руб.

Таким образом, строка 060: стр.080 стр.090 — стр.100. Сумма налога к уплате составляет 27 000 руб.

В случае, если налоговый агент не удержит или не перечислит налог в установленный срок, ему придется заплатить штраф — 20 процентов от суммы налога к уплате (ст. 123 НК РФ). За непредставление декларации налоговый агент может быть привлечен к ответственности по ст. 119 НК РФ.

Стоит обратить внимание на п. 5 ст.174 НК РФ, т.к. возникают ситуации, когда освобожденные от уплаты НДС компании обязаны предоставить декларацию по НДС:

1. Если компания не является плательщиком НДС или освобождена от исполнения обязанностей плательщика НДС, или реализует не облагаемые НДС товары (работы, услуги), но при этом выставила контрагенту счет-фактуру, в котором выделен НДС, и обязана уплатить его в бюджет;

2. Налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС или освобожденные от уплаты обязаны представить декларацию по НДС в электронной форме в случае выставления или получения счетов-фактур при действии в интересах другого лица на основе договоров комиссии (агентских договоров), которые предусматривают реализацию или приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если эти доходы в виде вознаграждения учитываются в налоговой базе в составе доходов), а также при выполнении функций застройщика.

Не стоит забывать и об отражении операций, не подлежащие налогообложению в разделе 7. На итоговую сумму налога для перечисления в бюджет (возмещения из бюджета) данные раздела 7 не влияют.

Обращаем внимание, что при отражении в графе 1 операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций, местом реализации которых не признается территория РФ, показатели в графах 3 и 4 не заполняются.

Часто возникают вопросы по отражению операций, связанных с обращением российской и иностранной валюты. В законодательстве нет четкого перечня операций, связанных с обращением российской и иностранной валюты, и официальных разъяснений по поводу порядка отражения операций так же не было.

Однако стоит помнить, что операции, связанные с обращением российской и иностранной валюты (кроме сделок, проводимых в целях нумизматики), не признаются объектом обложения НДС (п. 3 ст. 39, подп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ), и соответственно в разделе 7 декларации по НДС их нужно отражать по коду 1010801.

Переоценка имущества в виде валютных ценностей не относится к операциям, связанным с обращением иностранной валюты, и, соответственно, данная операция не отражается в разделе 7 декларации по НДС.